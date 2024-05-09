Сын Анчелотти предложил выпустить Хоселу. Форвард забил «Баварии» на 88-й и 91-й минутах

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хоселу Давиде Анчелотти Футбол

Сын Карло Анчелотти предложил выпустить Хоселу в ответном матче с «Баварией».

Мадридский «Реал» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Хоселу, вышедший на замену на 81-й минуте, отличился на 88-й и 91-й минутах встречи, обеспечив своей команде выход в финал турнира. Он стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль после выхода на замену в плей-офф ЛЧ. 

По данным As, именно Давиде Анчелотти предложил отцу выпустить Хоселу на поле, что в итоге перевернуло игру и позволило «Реалу» выйти в финал главного еврокубка.

В трансляцию Movistar Plus+ попал момент, когда Давиде обратился к отцу и сказал: «Хоселу, давай».

Затем Карло подозвал Хоселу, который разминался у боковой линии, и сообщил ему о выходе на замену.

Что Давиде Анчелотти делает в «Реале»: тренировки по сну и работа над тактикой для отца

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сын Тухеля отцу во время матча:
"Давай Шупо Мотинга вместо Кейна"
+162
-2
+160
Я бы тоже предложил. Там некого больше))
+87
-1
+86
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сын Тухеля отцу во время матча: "Давай Шупо Мотинга вместо Кейна"
Это очень смешно!
+15
-1
+14
Растёт смена.
+12
-1
+11
Ответ Я Ты
Я бы тоже предложил. Там некого больше))
Ахахахаха что процентов)
+12
-1
+11
Да они его всегда в конце вместо Родриго выпускают. Не новость
+5
0
+5
Сын Кадырова предложил выпустить пару новых орденов))))
+4
0
+4
Ответ Balt
Растёт смена.
Спорно, в Баварии и Эвертоне этот семейный подряд не пинал только ленивый. Одни винопития чего только стоят🤓
+5
-4
+1
Гений. Не удивлюсь если окажется, что ещё и дал установку гол забить, а лучше 2)
+1
0
+1
Ответ ПравдоРуб
Нашлась замена Карло
Алонсо ?
+2
-1
+1
открыт новый персонаж. -Сын Анчелоти
+4
-3
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сын Тухеля отцу во время матча: "Давай Шупо Мотинга вместо Кейна"
зачет)))
+2
-1
+1
как я понимаю, это и есть часть его работы. Он ведь не с пляжа позвонил
+1
0
+1
Ответ filippa
открыт новый персонаж. -Сын Анчелоти
Его зовут Давиде и про него даже отдельный пост был. Давно известно, что он по тактике отцу помогает и по работе с игроками.
+1
0
+1
Ответ ПравдоРуб
Нашлась замена Карло
Черчесов?
0
0
0
Ответ shin93
Евсеев?
Ну не фантазируй
0
0
0
Ответ Edgar Dupo
Алонсо ?
Евсеев?
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сын Тухеля отцу во время матча: "Давай Шупо Мотинга вместо Кейна"
И Кима вместо Сане.
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Спорно, в Баварии и Эвертоне этот семейный подряд не пинал только ленивый. Одни винопития чего только стоят🤓
Давиде сейчас около 34 лет. Разве он не должен был вырасти со времен Баварии? Учитывая весь контекст и карьеру отца
0
0
0
Ответ Владислав Харламов
Да они его всегда в конце вместо Родриго выпускают. Не новость
Нет, обычно размен на Браима. Изредка Хоселу вместо Вини.

А тут именно что схема трансформировалась, убрали Вальверде, что крайне удивительно — Карло привык загонять Феде и до 120-й.
0
0
0
Ответ ironboy
Результат?
На табло.
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Спорно, в Баварии и Эвертоне этот семейный подряд не пинал только ленивый. Одни винопития чего только стоят🤓
Результат?
+1
-1
0
В какие углы прыгать Лунину во время пенок подсказывали все, кроме Карло. Выпустить Хоселу решил Давиде. Карло там вообще что нибудь решает?)
0
0
0
Есть мифический персонаж «папа Карло».
Теперь появился «внук Карло»
0
0
0
Это его работа как бы. Как и всего тренерского штаба.
0
0
0
Давиде обратился к отцу и сказал: «Выпускай Кракена».
0
0
0
Гений. Как вообще в голову могла прийти такая идея?
0
0
0
Перес должен поставить скульптуру Анчелотти возле Бернабеу во весь рост
0
0
0
Уже не первый раз пиарят сына Анчелотти.
0
0
0
Так, а какие ещё варианты были? Не Себальоса же выпускать))

З. Ы. Мне больше интереснее, что там тренер Кепа говорил, журналисты в курсе?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий