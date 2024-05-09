Сын Анчелотти предложил выпустить Хоселу. Форвард забил «Баварии» на 88-й и 91-й минутах

Сын Карло Анчелотти предложил выпустить Хоселу в ответном матче с «Баварией».

Мадридский «Реал» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче в 1/2 финала .

Хоселу, вышедший на замену на 81-й минуте, отличился на 88-й и 91-й минутах встречи, обеспечив своей команде выход в финал турнира. Он стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль после выхода на замену в плей-офф ЛЧ.

По данным As, именно предложил отцу выпустить на поле, что в итоге перевернуло игру и позволило « » выйти в финал главного еврокубка.

В трансляцию Movistar Plus+ попал момент, когда Давиде обратился к отцу и сказал: «Хоселу, давай».

Затем Карло подозвал Хоселу, который разминался у боковой линии, и сообщил ему о выходе на замену.

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