Сын Анчелотти предложил выпустить Хоселу. Форвард забил «Баварии» на 88-й и 91-й минутах
Сын Карло Анчелотти предложил выпустить Хоселу в ответном матче с «Баварией».
Мадридский «Реал» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Хоселу, вышедший на замену на 81-й минуте, отличился на 88-й и 91-й минутах встречи, обеспечив своей команде выход в финал турнира. Он стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль после выхода на замену в плей-офф ЛЧ.
По данным As, именно Давиде Анчелотти предложил отцу выпустить Хоселу на поле, что в итоге перевернуло игру и позволило «Реалу» выйти в финал главного еврокубка.
В трансляцию Movistar Plus+ попал момент, когда Давиде обратился к отцу и сказал: «Хоселу, давай».
Затем Карло подозвал Хоселу, который разминался у боковой линии, и сообщил ему о выходе на замену.
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А тут именно что схема трансформировалась, убрали Вальверде, что крайне удивительно — Карло привык загонять Феде и до 120-й.
Теперь появился «внук Карло»
З. Ы. Мне больше интереснее, что там тренер Кепа говорил, журналисты в курсе?