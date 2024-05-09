Анчелотти сказал, что матч ЛЧ против «Сити» был сложнее, чем с «Баварией»: «Тогда нужно было забивать два, а здесь достаточно ничьей»

Карло Анчелотти отметил, что игра с «Ман Сити» была сложнее, чем с «Баварией».

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей. Против « » в этой ЛЧ было 3:3 дома и 1:1 на выезде с победой мадридцев по пенальти.

– Как вы оцениваете игру с «Баварией» среди самых сложных?

– Менее сложный матч, чем против «Ман Сити». Тогда нам нужно было забивать два гола, а здесь достаточно ничьей. Когда ты делаешь ничью в конце, это расстраивает соперника. И мы можем попытаться забить еще один, – сказал тренер « ».

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