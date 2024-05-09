Анчелотти сказал, что матч ЛЧ против «Сити» был сложнее, чем с «Баварией»: «Тогда нужно было забивать два, а здесь достаточно ничьей»

Теги Бавария Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти отметил, что игра с «Ман Сити» была сложнее, чем с «Баварией».

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей. Против «Ман Сити» в этой ЛЧ было 3:3 дома и 1:1 на выезде с победой мадридцев по пенальти.

– Как вы оцениваете игру с «Баварией» среди самых сложных?

– Менее сложный матч, чем против «Ман Сити». Тогда нам нужно было забивать два гола, а здесь достаточно ничьей. Когда ты делаешь ничью в конце, это расстраивает соперника. И мы можем попытаться забить еще один, – сказал тренер «Реала».

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14 комментариев
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Думаю , речь идет про матч двухлетней давности , когда Родриго забил два в конце , а не про этот сезон.
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С Сити действительно был матч сложнее. И Реал показал класс в обороне.
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Ну многие тут напишут- единственное, что сказал Анчелотти, это было, что матч с МС был сложнее. Идите и играйте. На этом установка закончилась, а дальше Реал сам😁
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Ответ awesome.guyz
Думаю , речь идет про матч двухлетней давности , когда Родриго забил два в конце , а не про этот сезон.
Я надеюсь, в следующем году Реал точно не будет играть с Сити. Надоело. Раньше с той же Баварией как на зло сводили, теперь Сити
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Ответ Роман
С Сити действительно был матч сложнее. И Реал показал класс в обороне.
Действительно, Реал терпел и защищался в основном.
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Матч против Сити был самым тежелым в этом сезоне, надо признать.
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Ответ Jor Hakobyan
Дааа, всегда Бавария и всегда с скандалами. Честно надаело.
Ну это вам не барса с раздвинутой рогаткой
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С Сити игра была намного сложнее. На Этихаде Реал не мог дышать
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Что то мне подсказывает из контекста,что вопрос был о камбэке с Сити из 22-го года.)
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С МС все решилось в серии пенальти, а это рулетка. И когда Реал ответку проводит в гостях, вот тогда все намного сложнее.
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Ответ Роман
С Сити действительно был матч сложнее. И Реал показал класс в обороне.
С Сити на Этихад был самый сложный матч в году по чесноку .
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Я надеюсь, в следующем году Реал точно не будет играть с Сити. Надоело. Раньше с той же Баварией как на зло сводили, теперь Сити
Ну что поделаешь, если победитель этой пары практически становится обладателем Кубка ЛЧ. И в следующем сезоне они будут сильнее
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