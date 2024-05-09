Кан сравнил ошибку Нойера с «Реалом» со своей в финале ЧМ-2002: «Это часть непростой жизни вратаря. «Бавария» была близка к победе, я сочувствую ребятам»

Оливер Кан прокомментировал ошибку Мануэля Нойера в матче 1/2 финала с «Реалом».

« » победил в ответном полуфинале (2:1) и прошел «Баварию» с общим счетом 4:3.

На 88-й минуте голкипер мюнхенцев не сумел удержать мяч после удара вингера Винисиуса Жуниора с края штрафной площади. Нападающий Хоселу, вышедший на замену на 81-й, удачно сыграл на добивании, сравняв счет – 1:1.

«В 2002 году у нас еще оставалось время. К сожалению, допустил ошибку на 88-й минуте. До этого он совершал отличные сейвы. Это часть непростой жизни вратаря.

Мануэль достаточно опытен, чтобы справиться с этим. « » была близка к победе, я сочувствую ребятам», – сказал Sport Bild экс-вратарь и бывший генеральный директор «Баварии».

В финале чемпионата мира 2002 года против Бразилии Оливер Кан также не сумел зафиксировать мяч после удара на 67-й минуте. Тогда Роналдо воспользовался отскоком и забил гол, а затем сделал дубль, установив окончательный счет 2:0 и обеспечив победу сборной Бразилии.