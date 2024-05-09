Кан сравнил ошибку Нойера с «Реалом» со своей в финале ЧМ-2002: «Это часть непростой жизни вратаря. «Бавария» была близка к победе, я сочувствую ребятам»

Теги Бавария Оливер Кан Мануэль Нойер Сборная Бразилии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ривалдо чемпионат мира Хоселу Винисиус Жуниор Футбол

Оливер Кан прокомментировал ошибку Мануэля Нойера в матче 1/2 финала с «Реалом».

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел «Баварию» с общим счетом 4:3.

На 88-й минуте голкипер мюнхенцев не сумел удержать мяч после удара вингера Винисиуса Жуниора с края штрафной площади. Нападающий Хоселу, вышедший на замену на 81-й, удачно сыграл на добивании, сравняв счет – 1:1.

«В 2002 году у нас еще оставалось время. К сожалению, Мануэль допустил ошибку на 88-й минуте. До этого он совершал отличные сейвы. Это часть непростой жизни вратаря.

Мануэль достаточно опытен, чтобы справиться с этим. «Бавария» была близка к победе, я сочувствую ребятам», – сказал Sport Bild экс-вратарь и бывший генеральный директор «Баварии».

В финале чемпионата мира 2002 года против Бразилии Оливер Кан также не сумел зафиксировать мяч после удара Ривалдо на 67-й минуте. Тогда Роналдо воспользовался отскоком и забил гол, а затем сделал дубль, установив окончательный счет 2:0 и обеспечив победу сборной Бразилии. 

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9 комментариев
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Для Нойера вчерашний матч это конечно драма. Две трети матча он был стена, отбивал все что можно и нельзя, вселил уверенность в Баварию, и потом такая ошибка. Его жаль, но Реал это команда, которая играет до победы. Своей
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+6
я тоже кстати вспомнил в этот момент гол рональдо с финала чм2002.
+6
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+5
Ох уж этот Оливер.😄✌️
Вернул нас в 2002 год..🤌💪👍
Дубль Роналдо, 🔝 его улыбка и причёска...😉🙂👏
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Сейчас Кариус тоже захочет один матч вспомнить.
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Ответ Jurgen Klinsmann
я тоже кстати вспомнил в этот момент гол рональдо с финала чм2002.
А потом дубль...)))
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Ответ Mihei4
К какой победе она была близка? У Реала было еще 15 минут до конца матча, а забили 2 всего за 3 минуты. Даже если бы засчитали второй гол немцев, в овертайме Реал раздавил бы их как щенков.
Комментарий удален модератором
Ответ Mihei4
К какой победе она была близка? У Реала было еще 15 минут до конца матча, а забили 2 всего за 3 минуты. Даже если бы засчитали второй гол немцев, в овертайме Реал раздавил бы их как щенков.
Проигрывать к 88 минуте 0-1 и забить после ошибки нойера) Действительно где реал был близок к поражению?))
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