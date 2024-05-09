У «Реала» 12 волевых побед в этом сезоне – это повторение клубного рекорда

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании рекорды Футбол

«Реал» в 12-й раз в текущем сезоне совершил камбэк.

Команда Карло Анчелотти уступала «Баварии» со счетом 0:1 до 88-й минуты, но победила благодаря дублю форварда Хоселу, вышедшего на замену.

Ранее мадридцы отыгрывались в 7 матчах чемпионата Испании, еще 3 матчах ЛЧ и в одном матче Суперкубка Испании.

«Реал» повторил клубный рекорд по волевым победам, установленный в сезоне-2016/17.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Винисиус был просто неудержим, положил в карман самого Киммиха. Я восхищен его игрой в матчах плей-офф ЛЧ, вот какой уровень игры должен показывать футболист, если он хочет выиграть Золотой мяч!
+23
-3
+20
Ответ Yobo
Винисиус был просто неудержим, положил в карман самого Киммиха. Я восхищен его игрой в матчах плей-офф ЛЧ, вот какой уровень игры должен показывать футболист, если он хочет выиграть Золотой мяч!
Это и правда серьезная заявка.
+4
0
+4
Ответ xQcoW
до сих пор не могу поверить в гол Хоселу. Не думаю, что какая-либо команда или тренер в мире могли бы забить два поздних победных гола с помощью Хоселу. Даже решение заменить его на Родриго - глупость. Тем не менее, каким-то образом этот парень действительно забил 2 гола. Этот парень играл за команду, вылетевшей из ла лиги
Ла Лига настолько сильна, что нападающий вылетевшей команды, способен вывести новую команду в финал ЛЧ
+4
0
+4
В этом и сила Мадрида, что как бы матч не складывался и не важно против какого соперника, они всегда могут найти в себе силы перевернуть исход матча в свою пользу.
+7
-3
+4
12- победа была не волевая, а наоборот безволевая, даже если б не забили второй - в дополнительное б уничтожили. Фаны Реала - сорри, просто до сих пор бомбит, и особенно что ноют про офсайды и тд. По делу раскатали.
+7
-4
+3
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Сегодня раздаю бесплатно, oligофренам , держи 🧯
+3
-1
+2
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
На 35 очков ю, че мелочиться… а еще в этом сезоне против Реала было совершенно 17 ошибок, и в некоторых матчах Реал из за этого потерял очки
+2
-1
+1
Ответ Yobo
Винисиус был просто неудержим, положил в карман самого Киммиха. Я восхищен его игрой в матчах плей-офф ЛЧ, вот какой уровень игры должен показывать футболист, если он хочет выиграть Золотой мяч!
В концовке Вини чуть подустал, стал просто навешивать. В целом конечно провёл чудесный матч.
+1
0
+1
Ответ Yobo
Винисиус был просто неудержим, положил в карман самого Киммиха. Я восхищен его игрой в матчах плей-офф ЛЧ, вот какой уровень игры должен показывать футболист, если он хочет выиграть Золотой мяч!
ты стату Суареса 🍔 лиге видел?
Главный претендент на ЗМ наряду с Месси конечно
0
0
0
Ответ Azamat Abdukadyroff
Если состоится матч Реала против Байера в суперкубке ЛЧ ,будет битва титанов
К сожалению наши игроки сами ни чего не смогут сделать против грамотного тренера с хорошо обученной командой.
0
0
0
Ответ Человек1991
У Реала 12 судейских побед в этом сезоне , это повторение клубного рекорда. Жуткие беспределы против Лейпцига, Барселоны, Баварии и тд. Если бы не эти 12 левейших судейских побед, по справедливости Реал бы вылетел в 1/8 и отставал бы от Барселоны в Ла Лиге на 20 очков. Истинная честная таблица Ла Лиги : 1 Барселона 85 очков . Реал 65 очков .
Огнетушитель дать?)
+1
-1
0
Ответ &_Bishep_&
Про Кейна я говорил еще год назад..Это был последний, недостающий пазл в мозаике для совершенной атаки..Так ведь, не слушают
Увы и ах. Упустили стабильного и классного нападающего, зажмотили платить. А очень зря. Реалу бы Кейн подошёл: ещё не старый, зрелый, в самом соку, опытный форвард, умеющий обыгрывать и забивать на классе.
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Вот и я того же мнения. Токсичная черепашка с завышенными запросами сливочным нафиг не впилась. Осимхена выдёргивать, или аналогичного нападающего будет намного продуктивнее. А вообще надо было Кейна заманивать, и атака на 4-5 лет у Реала была бы в полном порядке.
Про Кейна я говорил еще год назад..Это был последний, недостающий пазл в мозаике для совершенной атаки..Так ведь, не слушают
0
0
0
Ответ &_Bishep_&
Нахрен не нужен. Я об этом за 100 писал тут. Лучше бы искали форварда (молодую версию сегодняшнего Хоселу).. Без "девятки" в атаке все равно в чужой штрафной не хватает завершения.
Вот и я того же мнения. Токсичная черепашка с завышенными запросами сливочным нафиг не впилась. Осимхена выдёргивать, или аналогичного нападающего будет намного продуктивнее. А вообще надо было Кейна заманивать, и атака на 4-5 лет у Реала была бы в полном порядке.
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
12- победа была не волевая, а наоборот безволевая, даже если б не забили второй - в дополнительное б уничтожили. Фаны Реала - сорри, просто до сих пор бомбит, и особенно что ноют про офсайды и тд. По делу раскатали.
Крепись. Гениальный Тухель и в атаку не сыграл, и нормальный автобус припарковать не смог) Так ещё и игроков публично поливает. Благо, токсик уходит. За страдания последних двух сезонов Фанам Баварии воздастся в виде возвращения Флика.
0
0
0
Ответ войд
А ты оказывается адекват)
Офигеть, когда я если не в стёб, что-то неадекватное тут писал, обижаете сударь)
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
12- победа была не волевая, а наоборот безволевая, даже если б не забили второй - в дополнительное б уничтожили. Фаны Реала - сорри, просто до сих пор бомбит, и особенно что ноют про офсайды и тд. По делу раскатали.
А ты оказывается адекват)
0
0
0
Анчелотти первым прошел футбол
+2
-2
0
Ответ Геннадий Чеботарев
И десиму он выиграл? Тогда тоже был гениальный тактический ход от тренера? И два года назад тоже? Проигрывая по всем статьям 165 минут он так и хотел? Что бы потом за 13 минут все регюшииь?))) посмотри ,умник финал 2005 года!!
Т.е. он не имеет право на ошибку?)
Ну вот Пепа считают лучшим в истории. А как он слил финал тому же Челси? Ошибки бывают у всех. Приходится принимать решения, которые не всегда однозначны. Никто не знает, как закончится тот или иной матч. Но великие на то и великие, что у них побед гораздо больше, чем поражений.
0
0
0
Ответ Геннадий Чеботарев
А причем тут анчелоти? Он все сделал что бы слить этот матч. И если бы это был не Реал,то он слился бы. А вот игроки в очередной раз показали кто есть кто.
Вы только представьте, если бы Анчелотти не пытался сливать. Наверное, выиграл бы ЛЧ уже 10 раз))
+1
-1
0
Ответ xQcoW
до сих пор не могу поверить в гол Хоселу. Не думаю, что какая-либо команда или тренер в мире могли бы забить два поздних победных гола с помощью Хоселу. Даже решение заменить его на Родриго - глупость. Тем не менее, каким-то образом этот парень действительно забил 2 гола. Этот парень играл за команду, вылетевшей из ла лиги
На последние минуты нужен был страйкер. Кого менять-то еще было, Тчуамени, Крооса и Вальверде убрали уже к тому моменту
0
0
0
Ответ xQcoW
до сих пор не могу поверить в гол Хоселу. Не думаю, что какая-либо команда или тренер в мире могли бы забить два поздних победных гола с помощью Хоселу. Даже решение заменить его на Родриго - глупость. Тем не менее, каким-то образом этот парень действительно забил 2 гола. Этот парень играл за команду, вылетевшей из ла лиги
Выпустил свежего Хоселу вместо Родриго: замена по позиции... Уже не первый раз так срабатывает, когда одни нападающие Реала терзают защиту, вышедшие вместо них свеженькие "заколачивают гвоздь"☝️
0
0
0
Павел Воля одобряет.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Крутая история у Беллингема получается. В первый же сезон выйти в финал ЛЧ, где сыграет в Англии против Боруссии. Нарочно не придумаешь.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий