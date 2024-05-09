У «Реала» 12 волевых побед в этом сезоне – это повторение клубного рекорда

«Реал» в 12-й раз в текущем сезоне совершил камбэк.

Команда Карло Анчелотти уступала «Баварии» со счетом 0:1 до 88-й минуты, но победила благодаря дублю форварда Хоселу, вышедшего на замену.

Ранее мадридцы отыгрывались в 7 матчах чемпионата Испании, еще 3 матчах ЛЧ и в одном матче Суперкубка Испании.

« » повторил клубный рекорд по волевым победам, установленный в сезоне-2016/17.