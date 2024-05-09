Капелло раскритиковал Тухеля в матче с «Реалом»: «Он рано начал оборонять счет. Может, с «Кельном» такое бы сработало, но не с Мадридом»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кельн Советский спорт Томас Тухель Хоселу Футбол

Фабио Капелло раскритиковал решения Томаса Тухеля в 1/2 финала ЛЧ.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей.

«В первую очередь отмечу Карло Анчелотти. Он тонко чувствует саму игру, своих футболистов. Это настоящий талант. Выход Хоселу на поле стал решающим. Он показал лучший футбол в своей жизни.

А Тухель проиграл эту дуэль. В первую очередь он рано начал оборонять счет. Может, с «Кельном» такое бы сработало, но не с Мадридом», – сказал бывший тренер сборной России и «Реала».

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11 комментариев
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Тренерский проигрыш. Двумя годами ранее его допустил Пеп, заменив де Брейне на последних минутах.
Тухель повторил ту же ошибку.
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И как хорош Анчелотти с заменами. Он знает какого игрока и когда выпускать. И он точно сделает результат.
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Тухель в концовке встречи откровенно начал исполнять, а замены только ослабили Баварию
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Что Баварии конец стало понятно, когда Тухель перешёл на три центральных. В худшем случае, это было бы в овертаймах
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Ответ Эркинбек Апаканов
Не не, Тухель гений выиграл бы матч, если засчитали бы второй гол. Шупомотинг сделал бы хет-трик.
А потом ригобер проснулся
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Нет, всегда проще свалить все на судью который свистнул офсайд. Пусть и правильный.
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По факту всё стало ясно уже после первого пропущенного. Даже если бы каким-то чудом игра перешла в овертайм, там бы Баварию с 6 защитниками, да ещё и в меньшинстве, просто размазали.
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Не согласен, Бавария довольно уверенно играла по счету, пока Нойер не стал Лещука исполнять
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