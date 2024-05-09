Капелло раскритиковал Тухеля в матче с «Реалом»: «Он рано начал оборонять счет. Может, с «Кельном» такое бы сработало, но не с Мадридом»
Фабио Капелло раскритиковал решения Томаса Тухеля в 1/2 финала ЛЧ.
«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей.
«В первую очередь отмечу Карло Анчелотти. Он тонко чувствует саму игру, своих футболистов. Это настоящий талант. Выход Хоселу на поле стал решающим. Он показал лучший футбол в своей жизни.
А Тухель проиграл эту дуэль. В первую очередь он рано начал оборонять счет. Может, с «Кельном» такое бы сработало, но не с Мадридом», – сказал бывший тренер сборной России и «Реала».
Тухель повторил ту же ошибку.