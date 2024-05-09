У «Реала» 3,29 xG в матче с «Баварией» – против 0,41. Мадридцы нанесли на 11 ударов больше

«Реал» превзошел «Баварию» по ожидаемым голам в ответной игре Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 и вышла в финал турнира.

Мадридцы нанесли 19 ударов (7 в створ) – против 8 (5) у их соперника. xG « » составил 3,29, «Баварии» – 0,41.

Следует отметить, что и в первой игре, завершившейся вничью (2:2), испанский клуб опередил немецкий по ожидаемым голам: 2,08 против 1,7.