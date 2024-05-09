У «Реала» 3,29 xG в матче с «Баварией» – против 0,41. Мадридцы нанесли на 11 ударов больше

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Реал» превзошел «Баварию» по ожидаемым голам в ответной игре Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 и вышла в финал турнира.

Мадридцы нанесли 19 ударов (7 в створ) – против 8 (5) у их соперника. xG «Реала» составил 3,29, «Баварии» – 0,41.

Следует отметить, что и в первой игре, завершившейся вничью (2:2), испанский клуб опередил немецкий по ожидаемым голам: 2,08 против 1,7.

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43 комментария
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Напишу еще раз)
Большинство ноющих болеют не за Мюнхен, а за вторую каталонскую.
Тут вот вопрос: почему вы считаете этот эпизод на 14й добавленной минуте (9 и судьи добавили еще 2, но эти два превратились в 5 почему-то) ключевым.
Этот момент не лишил Баварию финала. Он только переводил игру в овертайм.
И это только в том случае, если там не было бы офсайда. Но он там был.
Да и овертайме Реал размазал бы Тухеля и Баварию.

Ждите завтра скрины с линейкой на всех ресурсах.
+26
-6
+20
Самое горячее место на планете земля на данный момент это пятые точки гранатовых
+11
-2
+9
Ригоберка то живой?
+5
-1
+4
Любителям xg посвящается
+5
-1
+4
Ну так-то и Париж вчера больше настрелял. Только несмотря на перекладины там все равно было ощущение, что не дожмут. А тут было - что дожмут. Вот как это статистикой посчитать?
+5
-2
+3
Да сам Реал уже не раз доказывал, что этот XG ничего не значит. Нужно выходить в финал, а не XG считать
+4
-1
+3
Неслабо Нойер наспасал. Думал, будет где-то 2.5 xG плюс-минус, не больше. А тут почти на балл больше.
+4
-2
+2
Ответ xDe xDe
Неслабо Нойер наспасал. Думал, будет где-то 2.5 xG плюс-минус, не больше. А тут почти на балл больше.
Нойер привёз момент на 0.84
+3
-1
+2
Ответ vakhtanginho
То есть хочешь сказать, что у Мюнхена нет болельщиков? И весь мир состоит только из фанов Реала и Барсы? Советую на мир смотреть шире. В футболе существует намного больше команд, чем две, и у других команд тоже есть болельщики. И многим людям плевать и на Реал, и на Барсу, их интересует судьба их любимых команд.
я разве это написал?
Я пишу, что ноют здесь в основном не фанаты Баварии, они есть тут конечно. Но как раз они понимают что Бавария играла отвратительно. И что сама виновата в том, что Реал создавал моменты каждые 5 минут.
Что когда убираешь лидеров и выпускаешь неготовых игроков, то ждать успеха в этом случае не приходится.
Не нужно мне приписывать то чего я не писал
+2
0
+2
Баварии наверное просто не хватило волшебного комбо Сане-Кане-Мане чтобы преодолеть колдовскую неуязвимость Реала)жаль что сенегалец устроил демарш в прошлом сезоне и самоустранился
+1
0
+1
Ответ Topwintop
Все это иксджи бред Моуриньо с ФК Рома выигрывал с нулевым иксджи
Лигу конференций? Ну красавец. А ЛЕ уже не осилил
+1
0
+1
Ответ mbauer
Ну так-то и Париж вчера больше настрелял. Только несмотря на перекладины там все равно было ощущение, что не дожмут. А тут было - что дожмут. Вот как это статистикой посчитать?
Может потому что ПСЖ ровно неделю назад точно так же плохо реализовывал моменты?
+1
0
+1
Ответ Дима
Напишу еще раз) Большинство ноющих болеют не за Мюнхен, а за вторую каталонскую. Тут вот вопрос: почему вы считаете этот эпизод на 14й добавленной минуте (9 и судьи добавили еще 2, но эти два превратились в 5 почему-то) ключевым. Этот момент не лишил Баварию финала. Он только переводил игру в овертайм. И это только в том случае, если там не было бы офсайда. Но он там был. Да и овертайме Реал размазал бы Тухеля и Баварию. Ждите завтра скрины с линейкой на всех ресурсах.
Претензии со стороны немцев здесь имеют место быть. Вообще эпизод очень сложный получился. Де Лигт и Мазрауи вместе врывались в свободную зону. На повторе видно, что Де Лигт точно в офсайде, Мазрауи скорее нет. На мяч дальше шел именно он, но первым по нему играл Менди, выбив его. Т.е по идее считается пассивный офсайд. Но Де Лигт перестал бежать за мячом, но не Мазрауи. Как в такой ситуации интересно правила трактуют, когда оба игрока бегут в сторону мяча, когда один из них в офсайде, а второй нет? короче вопросов больше, чем ответов
+1
0
+1
У Тухеля был откровенно тухлый план на игру. Пытался косплеить выездной перфоманс в защите от Анчи на Этихад, а лишь чудом не получил разгром. Спасибо Нойеру и прицелу Родриго, на которого болид F1 Вини, генерировал неприлично много.
+1
0
+1
Реал чуть не стал Псж намбэ 2. Большое преимущество по ударам и 0 голов за 70 минут, а потом Дэвис забивает гол, чуть ли не перым ударом в створ за 2й тайм. Далее Ким бьет в перекладину с углового(2й из 3х удар в створ во 2м тайме).
Остается 15 минут до конца, а Бавария с 5ю ударами в створ за матч могла выходить в финал. Так и выглядит топ-проход.
Но в отличие от парижа Реал умеет реализовывать моменты.
+1
0
+1
Сити-Реал
Какой иксджи был
+2
-1
+1
Все это иксджи бред
Моуриньо с ФК Рома выигрывал с нулевым иксджи
+4
-3
+1
победу то заслужили, и это видно по статистике, но вот ошибка судьи омрачила результат. запорола его чистоту
+5
-4
+1
Ответ GODZILLA
И кто в итоге прошёл? Реал показал как надо такую игру взламывать))
И смысл
При нулевом иксджи можно выиграть если
0
0
0
Ответ Topwintop
Сити-Реал Какой иксджи был
2,74:1,44
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Ответ Topwintop
И смысл При нулевом иксджи можно выиграть если
Это да, иксджи это больше про цифры а не про реальное положение
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Ответ Groznyi2024
Ригоберка то живой?
В школу только в понедельник 😁
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Ответ Groznyi2024
Ригоберка то живой?
вот только что тут был. кринжанул и удалил свой комент.
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Ответ Topwintop
Все это иксджи бред Моуриньо с ФК Рома выигрывал с нулевым иксджи
Почему бред? Это же статистика. Как удары или угловые.
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Ответ xDe xDe
Ничего себе, не было работы. По Нойеру пробили ещё минимум три удара, помимо вами перечисленных. Плюс ещё навес Вини, который превратился в обводящий удар - Ману его поздно заметил, но всё-таки достал.
По мне не тянет на супер перформанс. Везде он обязан был брать, а крутой сейв был лишь в эпизоде с добиванием Родриго. Всё равно, что Лунина считать героем основного времени в ответном матче с Сити
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Ответ <Inter>
Один момент серьезный сам привёз. Опасные удары Винисиуса и Родриго в первом тайме были в одном эпизоде, а значит 2 гола там быть не могло. В целом нельзя сказать, что у него было много работы
Ничего себе, не было работы. По Нойеру пробили ещё минимум три удара, помимо вами перечисленных. Плюс ещё навес Вини, который превратился в обводящий удар - Ману его поздно заметил, но всё-таки достал.
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Ответ revodrok
так Сити во ответке настучал 2.74, но забил один))
Неудивительно)
Не знаю, зачем болельщики вообще на этот xG внимание обращают. Это же чисто параметр для анализа, он о матче вообще ничего не говорит.
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Ответ xDe xDe
Неслабо Нойер наспасал. Думал, будет где-то 2.5 xG плюс-минус, не больше. А тут почти на балл больше.
Один момент серьезный сам привёз. Опасные удары Винисиуса и Родриго в первом тайме были в одном эпизоде, а значит 2 гола там быть не могло. В целом нельзя сказать, что у него было много работы
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Ответ xDe xDe
Не без этого. Столько вынул, но таки ошибся.
так Сити во ответке настучал 2.74, но забил один))
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Ответ revodrok
Нойер привёз момент на 0.84
Не без этого. Столько вынул, но таки ошибся.
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