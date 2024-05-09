У «Реала» 3,29 xG в матче с «Баварией» – против 0,41. Мадридцы нанесли на 11 ударов больше
«Реал» превзошел «Баварию» по ожидаемым голам в ответной игре Лиги чемпионов.
Команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 и вышла в финал турнира.
Мадридцы нанесли 19 ударов (7 в створ) – против 8 (5) у их соперника. xG «Реала» составил 3,29, «Баварии» – 0,41.
Следует отметить, что и в первой игре, завершившейся вничью (2:2), испанский клуб опередил немецкий по ожидаемым голам: 2,08 против 1,7.
Большинство ноющих болеют не за Мюнхен, а за вторую каталонскую.
Тут вот вопрос: почему вы считаете этот эпизод на 14й добавленной минуте (9 и судьи добавили еще 2, но эти два превратились в 5 почему-то) ключевым.
Этот момент не лишил Баварию финала. Он только переводил игру в овертайм.
И это только в том случае, если там не было бы офсайда. Но он там был.
Да и овертайме Реал размазал бы Тухеля и Баварию.
Ждите завтра скрины с линейкой на всех ресурсах.
Я пишу, что ноют здесь в основном не фанаты Баварии, они есть тут конечно. Но как раз они понимают что Бавария играла отвратительно. И что сама виновата в том, что Реал создавал моменты каждые 5 минут.
Что когда убираешь лидеров и выпускаешь неготовых игроков, то ждать успеха в этом случае не приходится.
Не нужно мне приписывать то чего я не писал
Остается 15 минут до конца, а Бавария с 5ю ударами в створ за матч могла выходить в финал. Так и выглядит топ-проход.
Но в отличие от парижа Реал умеет реализовывать моменты.
Какой иксджи был
Моуриньо с ФК Рома выигрывал с нулевым иксджи
При нулевом иксджи можно выиграть если
Не знаю, зачем болельщики вообще на этот xG внимание обращают. Это же чисто параметр для анализа, он о матче вообще ничего не говорит.