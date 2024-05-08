«Бавария» не пригласила Кана на матч с «Реалом» из-за напряженных отношений, а «Мадрид» позвал его
«Бавария» не пригласила Оливера Кана на матч с «Реалом», а «Мадрид» сделал это.
«Реал» сегодня примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2). Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Клуб из Мюнхена из-за напряженных отношений не пригласил на игру экс-вратаря и бывшего генерального директора.
Однако, как сообщает As со ссылкой на Bild, Кан все же посетит матч.
«Мадрид», узнав, что «Бавария» не позвала Оливера, направил приглашение немцу посетить обновленный «Сантьяго Бернабеу» и посмотреть игру, и тот согласился.
Напомним, что напряженность в отношениях между Каном и «Баварией» возникла в мае прошлого года после увольнения менеджера.
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