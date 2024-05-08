«Бавария» не пригласила Кана на матч с «Реалом» из-за напряженных отношений, а «Мадрид» позвал его

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Футбол

«Бавария» не пригласила Оливера Кана на матч с «Реалом», а «Мадрид» сделал это.

«Реал» сегодня примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2). Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Клуб из Мюнхена из-за напряженных отношений не пригласил на игру экс-вратаря и бывшего генерального директора.

Однако, как сообщает As со ссылкой на Bild, Кан все же посетит матч.

«Мадрид», узнав, что «Бавария» не позвала Оливера, направил приглашение немцу посетить обновленный «Сантьяго Бернабеу» и посмотреть игру, и тот согласился.

Напомним, что напряженность в отношениях между Каном и «Баварией» возникла в мае прошлого года после увольнения менеджера.

Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на титул. Их путь – скандалы, обиды и очень странные решения

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53 комментария
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Салихамиджича еще надо было пригласить, так чисто поржать 😁
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+94
Дон Флорентино это крестный отец европейского футбола
+91
-13
+78
Ответ Yobo
Салихамиджича еще надо было пригласить, так чисто поржать 😁
Ну как бы не было, но их деятельность во главе Баварии, пусть и неудачная, все же не отменяет того факта, что они оба отдали много лет этому клубу. Выиграли огромное количество трофеев, а Кан так вообще был много лет олицетворением Баварии, да и всего немецкого футбола. Один из самых титулованных и легендарных футболистов, которые выступали за Баварию.
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Вот что значит - королевский клуб.
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В любом случае это легенда клуба и должны были пригласить сами
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Еще каких-то 5 лет назад Бавария казалось мне оплотом дальновидности, адекватности и здравого смысла. Но начиная с увольнения Нагельсмана они раз за разом пробивают очередное дно и ты читая это постоянно говоришь себе что-то типа: "Да ладно? Не может быть"!)))
+18
-6
+12
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
Согласен. Но в первую очередь того же Кана всегда будут помнить как великого футболиста и одного из лучших вратарей в истории. Ведь Марадону не помнят как плохого тренера.
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+7
Хотелось бы победы Баварии.
+8
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+5
Кан в первую очередь великий вратарь Баварии и сборной Германии☝️👏
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Ответ Висита Эльмурзаев
Вот что значит - королевский клуб.
когда из клуба выгоняли Касильяса, он тоже королевским был?)
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Ответ olli99
Ну тут сам понимаешь дело явно не в финансах.
Конечно. И от этого противнее еще... а как же Миа сан Миа и прочее... Тем более вроде как "новое руководство") Для меня условно Кан, те же Эффенберг, Шолль, Браццо - и есть Бавария. Не удалось у них кого-то на директорских должностях - это не повод сжигать мосты в обычных отношениях
+4
-1
+3
Было бы интереснее, если бы Бавария не пригласила Kane на матч с Реалом, а Реал пригласил его!
+5
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Кан отметит вылет Баварии на Бернабеу
+4
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Пока Реал ведёт 1-0
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вроде и смешно, но иногда думаешь, а у Оливера нету денег самому сгонять на матч?) Но Реал всёравно красиво затроллил)
Ну тут сам понимаешь дело явно не в финансах.
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Ответ Vitto
Комментарий скрыт
Да, помнят и руку и все остальное. Но в первую очередь помнят как легенду мирового футбола.
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Кан: "С детства за Реал"
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Ответ Pixel 8
Дон Флорентино это крестный отец европейского футбола
100%
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Ответ Le_Mogul
Комментарий скрыт
Это же надо так подкупать 3 лч, что судьи ошибались и против Реала…
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Ответ olli99
Все верно говоришь. Кан, Эффе, Шолль, Макаай, Роббен, Рибери, Лизаразю, Элбер. Легенды. Оставившие заметный след в истории мирового футбола. И нужно гордиться что они этот след оставили в майке Баварии. А не вот так позориться.
Извини если недоедаю) но еще опишу- очень удивило, когда во времена Хайнкесса Заммер пришел, вроде из Боррусии,но какой был тандем хороший. Почему-то хочется, чтоб так же Эффенберг или Баллак на место спортдира пришёл) чтоб был просто грозный дядька. Хотя с Каном это и не сработало)
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Ответ Amalfitano
Еще каких-то 5 лет назад Бавария казалось мне оплотом дальновидности, адекватности и здравого смысла. Но начиная с увольнения Нагельсмана они раз за разом пробивают очередное дно и ты читая это постоянно говоришь себе что-то типа: "Да ладно? Не может быть"!)))
Увольнение Нагельсманна это мелкий штришок. В Баварии огромные проблемы уже давно.
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Было бы странно, если бы Бавария их пригласила с учетом того, как она с ними рассталась. И если с Салихамиджичем можно еще как-то попытаться понять, то полное неуважение к заслуженному ветерану и бывшему капитану Оливеру Кану вообще безумно. Особенно, что он то на своей должности особых косяков не допустил.
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Ответ Amalfitano
Еще каких-то 5 лет назад Бавария казалось мне оплотом дальновидности, адекватности и здравого смысла. Но начиная с увольнения Нагельсмана они раз за разом пробивают очередное дно и ты читая это постоянно говоришь себе что-то типа: "Да ладно? Не может быть"!)))
Это началось не с увольнения Нагельсманна, его назначение и непродление контракта с Фликом уже было за пределами здравого смысла. А началось это с того, что Ули и Калле решили уйти со своих постов, сохранив при этом влияние, но сняв формальную ответственность и переложив её на других, неподготовленных (как оказалось) людей. Единственное, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, это полный порядок с финансами. Остальное вторично, ну если сохранять хоть остатки здравого смысла конечно.
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Ответ Amalfitano
Еще каких-то 5 лет назад Бавария казалось мне оплотом дальновидности, адекватности и здравого смысла. Но начиная с увольнения Нагельсмана они раз за разом пробивают очередное дно и ты читая это постоянно говоришь себе что-то типа: "Да ладно? Не может быть"!)))
То есть, менеджмент Салмхамиджича был норм?))
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Ответ Ювентиниус
Комментарий удален модератором
Про мерзость вещает глор Негрейры,который ещё и сам с собой разговаривает)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извини если недоедаю) но еще опишу- очень удивило, когда во времена Хайнкесса Заммер пришел, вроде из Боррусии,но какой был тандем хороший. Почему-то хочется, чтоб так же Эффенберг или Баллак на место спортдира пришёл) чтоб был просто грозный дядька. Хотя с Каном это и не сработало)
Я очень верил в Кана на этой должности, ведь он учился, сильно заранее было известно что он должность займет. Но не свезло, может в другом клубе дадут ещё шанс
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Ответ Ювентиниус
Реал - эсли намеренно уделяет время на тренировку, как заработать пенальти - можно ожидать чего угодно.
Комментарий удален модератором
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извини если недоедаю) но еще опишу- очень удивило, когда во времена Хайнкесса Заммер пришел, вроде из Боррусии,но какой был тандем хороший. Почему-то хочется, чтоб так же Эффенберг или Баллак на место спортдира пришёл) чтоб был просто грозный дядька. Хотя с Каном это и не сработало)
Ну Баллаку как я понимаю это все не очень интересно. Эффе было бы интересно увидеть. Хотя мне кажется что с ним тяжело будет сработаться, прямой как паровоз. Всегда говорит то что думает. А Заммер хорош, и в Дортмунде был хорош.
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Ответ Ювентиниус
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
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Ответ Михаил Шаповалов
И это ведь тот самый Кан, который называл Мадрид "горсткой клоунов" или чем-то в этом роде) Ну что ж, времена меняются, как пел Боб Дилан)
Может он за Баварию болеть будет)
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