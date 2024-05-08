«Бавария» не пригласила Кана на матч с «Реалом» из-за напряженных отношений, а «Мадрид» позвал его

«Бавария» не пригласила Оливера Кана на матч с «Реалом», а «Мадрид» сделал это.

« » сегодня примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2). Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Клуб из Мюнхена из-за напряженных отношений не пригласил на игру экс-вратаря и бывшего генерального директора.

Однако, как сообщает As со ссылкой на Bild, Кан все же посетит матч.

«Мадрид», узнав, что « » не позвала , направил приглашение немцу посетить обновленный « » и посмотреть игру, и тот согласился.

Напомним, что напряженность в отношениях между Каном и «Баварией» возникла в мае прошлого года после увольнения менеджера.

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