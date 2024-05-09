Нойер о вылете «Баварии»: «Любой, кто играл в футбол, знает, что я чувствую. Очень горько, мы видели себя в финале»
Мануэль Нойер высказался о вылете «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.
Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв мюнхенский клуб (2:1, 4:3 по сумме двух матчей). «Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с сезона-2011/12.
На 88-й минуте Нойер совершил результативную ошибку, после которой Хоселу сравнял счет. Голкипер не сумел удержать мяч в руках после удара Винисиуса.
«Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую. То, что нас выбили на последних стадиях, когда мы вели 1:0 до 85-й минуты, очень горько.
Мы сделали один шаг к Лондону, мы видели себя в финале. А теперь у меня просто нет слов», – сказал голкипер «Баварии» Нойер.
Тотальный красавец.
Да ошибся, но до этого много раз исправил косяки игроков Баварии.
Работа в немецком футболе - это мечта
Но все же благодаря ему интрига была до 90 минуты
В целом по делу вылетели, надо было в Мюнхене больше забивать.