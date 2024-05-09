Нойер о вылете «Баварии»: «Любой, кто играл в футбол, знает, что я чувствую. Очень горько, мы видели себя в финале»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Мануэль Нойер высказался о вылете «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв мюнхенский клуб (2:1, 4:3 по сумме двух матчей). «Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с сезона-2011/12. 

На 88-й минуте Нойер совершил результативную ошибку, после которой Хоселу сравнял счет. Голкипер не сумел удержать мяч в руках после удара Винисиуса.

«Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую. То, что нас выбили на последних стадиях, когда мы вели 1:0 до 85-й минуты, очень горько.

Мы сделали один шаг к Лондону, мы видели себя в финале. А теперь у меня просто нет слов», – сказал голкипер «Баварии» Нойер.

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42 комментария
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Понимаю эти чувства. Только благодаря Нойеру всё не решилось ещё в 1 тайме
+36
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+35
Нойер тащил как не в себя.
Тотальный красавец.

Да ошибся, но до этого много раз исправил косяки игроков Баварии.
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Ответ mbauer
Понимаю эти чувства. Только благодаря Нойеру всё не решилось ещё в 1 тайме
Да ладно. Один крутой сейв после штанги, остальное семечки. Одно спасение и один привоз, в итоге катастрофа.
+8
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На Нойера из-за ошибки абсолютно не правильно будет вещать всех собак. Два прекрасных матча провел, очень много спасений и именно во многом благодаря ему Бавария до последнего претендовала на поездку на Уэмбли.
+7
-1
+6
Ответ гилберт
Да ладно. Один крутой сейв после штанги, остальное семечки. Одно спасение и один привоз, в итоге катастрофа.
Когда Вини накрутил троих и пробил, тоже удар был мощный и не во вратаря.
+5
-1
+4
Если считать ошибки и спасения, Ману в большом плюсе. Так бывает Кэп
+6
-2
+4
Ответ Дима
а чем отличаются немецкие дети и наши? Почему ты мечтаешь тренировать немецких детей?
Ничем. Суть не в детях. А в уровне структур. В российские государственные даже лезть не хочется. А в академии.. я предпочту немецкий футбол

Работа в немецком футболе - это мечта
+3
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+3
Ответ Topwintop
Кариусу Бензема локтем в лицо ударил и кк не получил Нойер два гола пропустил оффсайдовых от Роналду На Донне фол Бенземы Вот так СТЫДНО тебе правду изьяснить?
До гола Роналду, тогда и Бавария сама с помощью офсайдного гола заползла в эти дополнительные таймы. А еще дома била левую пенку. И почему отменили гол Бензема в финале ЛЧ-22 до сих пор не понятно.
+2
0
+2
Все говорят про его ляп но на самом деле там был крайне неприятный удар, отскок от газона прям перед вратарём. Этот удар напомнил удар Роналду , когда победу против сити вытащили на последних минутах, только там Харт не отбил, а под рукой пустил.
+2
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А вот сейчас Кан и финал Чм-2002, тоже тащил за всех.
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0
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ульрайх, Кариус, Доннарума, Нойер…сколько вратарей своими ляпами подарили Мадриду титулы. Удивительно, конечно
так ляпы не на ровном месте возникают, а вследствие давления адского. не все справляются, вот и всё.
+1
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Да к Нойеру меньше всего претензий, там в первом тайме уже проигрывали бы, ну пожалуй ещё Лаймер хорошо сыграл. Бавария не та команда, которая умеет отстаивать 1-0, тем более, против Реала на их поле, это же и ослу понятно. Но не Тухелю, который дал самые трусливые установки на игру, мало того, выпустил 3 защитника вместо игрока нападения, что в огромном числе случаев к такому исходу и приводит.
+1
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В некст сезоне отыграетесь на 8чк)
+1
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+1
Нойера жалко, а вот болел, которые поверили в эту колымагу Тухеля после того, как та со скрипом прошла Арсенал и уже посчитали, что ЛЧ у них в кармане, совсем не жалко)))
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Нойер конечно столько спасал и такой курьезный гол пропустил.
Но все же благодаря ему интрига была до 90 минуты
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Ответ Bogdan
Все говорят про его ляп но на самом деле там был крайне неприятный удар, отскок от газона прям перед вратарём. Этот удар напомнил удар Роналду , когда победу против сити вытащили на последних минутах, только там Харт не отбил, а под рукой пустил.
Возможно, тогда не надо ловить
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Ответ Jese Rodrigues
Когда Вини накрутил троих и пробил, тоже удар был мощный и не во вратаря.
Когда верхом? Там мяч прямо в лоб Нойеру летел.
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Ответ Дима
а чем отличаются немецкие дети и наши? Почему ты мечтаешь тренировать немецких детей?
он сказал про академию
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Ответ FilinMD
Сидел в шарфе Реала наверное, среди сосьос Камера не смогла найти
Показывали его вначале матча
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Ответ brno2020
А чего Ману поплыл в самый ответственный момент? Где немецкая надёжность?
Там до 80-мин Реал играл без чистого форварда и Ноейр привык, что на такие отскоки там просто некому реагировать. А тут вышел Хоселу, который сыграл в лучших традициях "девятки", для которой главный хлеб, это завершения, замыкания, добивания ..что без инстинкта хищника невозможно делать.
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Ответ Topwintop
Кариусу Бензема локтем в лицо ударил и кк не получил Нойер два гола пропустил оффсайдовых от Роналду На Донне фол Бенземы Вот так СТЫДНО тебе правду изьяснить?
Да не бомбит у меня😂😂😂
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Ответ kvn9
Да к Нойеру меньше всего претензий, там в первом тайме уже проигрывали бы, ну пожалуй ещё Лаймер хорошо сыграл. Бавария не та команда, которая умеет отстаивать 1-0, тем более, против Реала на их поле, это же и ослу понятно. Но не Тухелю, который дал самые трусливые установки на игру, мало того, выпустил 3 защитника вместо игрока нападения, что в огромном числе случаев к такому исходу и приводит.
Да и плана Б лишил конкретно,думал,что на 75 минуте все сдюжит,хотя с учетом компенсированного времени еще играть 23-25 минут оставалось + экстратайм 32-34 минуты(если Реал 1:1 сделает). Вряд ли бы с такими заменами выдержали до серии пенальти
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Только в этом матче вас никто не видел…
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Ответ mbauer
Понимаю эти чувства. Только благодаря Нойеру всё не решилось ещё в 1 тайме
А если к этому прибавить сэйв против Крооса на 50-й минуте первого матча при счёте 0:1, то получается, что Нойер ещё больше интригу продлил. Тут логичнее не ему вопросы адресовать, а тому, кто оборону организовал, которая позволяла столько ударов наносить, а уж сколько раз Киммиха накрутили, попросту не счесть.
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Как человек, терпеть не могущий что Баварию, что Нойера - вот прям Нойер может себе пару памятников за этот матч поставить. Было б 0-3 и прощайте, а так дотащил команду до концовки. Ну, не повезло, в этом мире везет Мадриду )
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Как нейтральный болельщик могу сказать, надо давать дорогу молодым, это касается и Войцеха Щченстны
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И даже претензий каких-то Нойеру не предъявишь в эпизоде с 1м голом, он столько тащил.
В целом по делу вылетели, надо было в Мюнхене больше забивать.
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Если бы он поймал первый мяч, Реал бы не почувствовал запах крови.
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Магия СБ и на Нойера повлияла,иначе не могу объяснить его привоз)
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выручал классно и напортачил серьёзно
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