Беллингем, Карвахаль, Лунин, де Лигт, Гнабри и Павлович – в старте «Реала» и «Баварии» на матч ЛЧ

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Опубликованы составы «Реала» и «Баварии» на полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выбрал следующих футболистов:

вратарь: Андрей Лунин;

защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

полузащита: Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Тони Кроос;

нападение: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Родриго.

Томас Тухель выпустит в составе «Баварии» с первой минуты таких игроков:

вратарь: Мануэль Нойер;

защита: Йозуа Киммих, Эрик Дайер, Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи;

полузащита: Конрад Лаймер, Александар Павлович, Лерой Сане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала;

нападение: Харри Кейн.

«Реал» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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14 комментариев
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Удачи Мадриду
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-10
+19
Ждём огня. Пусть победит сильнейший. Главное - без ошибок судей.
+15
-1
+14
Почему то уверен что Бавария победит
+6
-3
+3
Ответ Игорь Новиков
Ждём огня. Пусть победит сильнейший. Главное - без ошибок судей.
В таком матче, на таком уровне их быть не должно
+5
-2
+3
Тот же обосранный состав с начо и тарасом. ну просто необучаемый
+4
-2
+2
Ответ иц а мен
Кто вообще такой этот павлович
Боец юфс
+4
-2
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За Дер Классикер в финале!
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Начо в составе значит - привоз обеспечен нам
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Нападение:... Беллингем... ... .............?
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Бавария Дортмунд немецкий финал.
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0-0 расходимся 😄 будут до пеналя матч катать
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Ответ Растиньяк
Тот же обосранный состав с начо и тарасом. ну просто необучаемый
Тарасом?
+1
-1
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