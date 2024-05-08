Беллингем, Карвахаль, Лунин, де Лигт, Гнабри и Павлович – в старте «Реала» и «Баварии» на матч ЛЧ
Опубликованы составы «Реала» и «Баварии» на полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выбрал следующих футболистов:
– вратарь: Андрей Лунин;
– защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
– полузащита: Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Тони Кроос;
– нападение: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Родриго.
Томас Тухель выпустит в составе «Баварии» с первой минуты таких игроков:
– вратарь: Мануэль Нойер;
– защита: Йозуа Киммих, Эрик Дайер, Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи;
– полузащита: Конрад Лаймер, Александар Павлович, Лерой Сане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала;
– нападение: Харри Кейн.