Генсек РФС о расширении: «Должно быть экономическое обоснование и свободные слоты в календаре. Чем лучше коммерциализация турнира, тем больше предпосылок постепенно расширять»

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Генсек РФС пояснил, при каких обстоятельствах РПЛ может расшириться до 18 команд.

«Вопросы расширения РПЛ и отмены стыков традиционно происходят весной в два этапа – в начале весны и за месяц до окончания чемпионата. В далекой перспективе возможно все, но каждый вопрос должен быть проработан и обоснован заранее.

Неоднократно говорили, что 18 команд, может быть, даже лучше, чем 16, как это есть в некоторых европейских чемпионатах. Но для этого должно быть экономическое обоснование, а также наличие свободных слотов в календаре.

Плюс две команды – это совершенно другой календарь, а еще есть Кубок России. Если мы посмотрим на календарь следующего сезона, то там идут жаркие споры о том, играть ли для удобства какой-нибудь тур в середине недели или играть зимой, то с 18 командами будет другая, еще более жесткая конфигурация.

Считаю, что сейчас у нас оптимальный состав и количество клубов в лиге. РПЛ проводит работу с коммерциализацией турнира. Чем лучше лига будет дальше делать эту работу, тем будет больше предпосылок, чтобы постепенно расширять РПЛ», – сказал Максим Митрофанов.

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6 комментариев
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Жаль сейчас нет свободных слотов. То еврокубки то игры сборной
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Каждый год поднимается два вопроса: переход на весна-осень и расширение рпл. Изображают деятельность как могут.
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Конфигурация, коммерциализация, слоты, предпосылки…а ведь скажут про персонажа: помер Максим , ну и… с ним. И не факт, что вообще вспомнят. Вот и все обоснование.
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А у нас есть хоть один клуб в РПЛ, наличие которого экономически обосновано? Вопрос риторический.
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Главное - не расширять по итогом заканчивающегося сезона, потому что кто-то не хочет вылетать. Пока этого удавалось избежать, хотя разговоры об этом со стороны вылетающих клубов ведутся постоянно, в конце каждого сезона. О расширении на сезон 25/26 можно дискутировать, но опять же - решение должно быть принято до начала сезона 24/25.
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Уберите фан уйди и разрешите пиво, вот и будет коммерциализация турнира.
Но вам на людей пофиг. Есть букмекеры, они деньги дают. Вот и всё!
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