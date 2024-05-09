Директор «Баварии» Эберль об ЛЧ: «Все, кроме польских судей, хотели увидеть немецкий финал»
Макс Эберль остался недоволен судейством в полуфинале ЛЧ.
«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3). Встречу обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.
На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.
«Мы все хотели увидеть немецкий финал. Все, кроме польских судей!» – сказал спортивный директор «Баварии».
Директор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Судья сказал, что это его ошибка, но нам уже насрать. Эпизод нужно было доиграть, а потом проверять»
Если вспоминать последнюю встречу Реала и Баварии, то там ошибок целая тележка
Один эпизод с офсайдом в конце встречи, в остальном быстро и чётко принимали решения, давали играть и бороться, на нырки Реала не велся, за затяжку дал доиграть сполна. Судья вообще незаметен был большую часть матча. Раздули из мелочи скандал, да не забила бы Бавария в том эпизоде. Игроки Реала просто тупо встали после свистка, а пишут так будто они гол забили чистый, а его забрали. Надо обсуждать идиотские замены Тухеля, которые убили полностью любую контр-игру. По сути вабанк пошёл, если Бавария хоть 1 пропускает, то вылетает
И это в баварке считается ошибкой
А то, что судья вместо 9 дополнительных минут дал играть 15 его не смущает? Даже со всеми паузами 6 минут никак не наберёшь. Плюс допустим засчитали бы гол, и что? Счёт был бы 2-2, и это не победа.
В общем оправдания с их стороны выглядят нелепо
Скорее поверю в кульминацию финала Реала с Атлетико: Баварии ещё бы парочку накидали.
С ними разве что "Барса" может в этом посоперничать. "Реал" - и тот ноет и накаляет только внутри Ла Лиги, в ЛЧ характер всегда показывают на поле