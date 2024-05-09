Директор «Баварии» Эберль об ЛЧ: «Все, кроме польских судей, хотели увидеть немецкий финал»

Макс Эберль остался недоволен судейством в полуфинале ЛЧ.

« » победил «Баварию» в ответном полуфинале чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3). Встречу обслуживала польская бригада арбитров во главе с .

На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

«Мы все хотели увидеть немецкий финал. Все, кроме польских судей!» – сказал спортивный директор «Баварии».

Директор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Судья сказал, что это его ошибка, но нам уже насрать. Эпизод нужно было доиграть, а потом проверять»