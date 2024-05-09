Директор «Баварии» Эберль об ЛЧ: «Все, кроме польских судей, хотели увидеть немецкий финал»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк Макс Эберль Футбол

Макс Эберль остался недоволен судейством в полуфинале ЛЧ.

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3). Встречу обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.  

На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

«Мы все хотели увидеть немецкий финал. Все, кроме польских судей!» – сказал спортивный директор «Баварии».

Директор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Судья сказал, что это его ошибка, но нам уже насрать. Эпизод нужно было доиграть, а потом проверять»

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59 комментариев
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Я, например, не хотел
+52
-5
+47
Мммм нотки национализма …….. неплохо
+37
-1
+36
А ха ха был бы 1939 щас бы уже войска ввели )
+26
-2
+24
У Баварии этот гол за два что ли считался бы?
+13
0
+13
Ответ Верховный Лорд
У Баварии этот гол за два что ли считался бы?
Они думают сравняв счёт, вышли бы в финал. В доп время Реал растоптал бы.
+10
-1
+9
Не думал, что в Баварии столько нытиков)) ощущение, будто офсайда и свистка не было, а Бавария возила Реал весь матч. Ну позорище уже какое-то. По делу ведь проиграли, зачем столько слез?
+10
-1
+9
Насколько люди зажрались. Офигенное судейство было !!
Если вспоминать последнюю встречу Реала и Баварии, то там ошибок целая тележка

Один эпизод с офсайдом в конце встречи, в остальном быстро и чётко принимали решения, давали играть и бороться, на нырки Реала не велся, за затяжку дал доиграть сполна. Судья вообще незаметен был большую часть матча. Раздули из мелочи скандал, да не забила бы Бавария в том эпизоде. Игроки Реала просто тупо встали после свистка, а пишут так будто они гол забили чистый, а его забрали. Надо обсуждать идиотские замены Тухеля, которые убили полностью любую контр-игру. По сути вабанк пошёл, если Бавария хоть 1 пропускает, то вылетает
+8
-1
+7
Ответ takehiko
Я, например, не хотел
В каком дивизионе судишь?
+9
-2
+7
Теперь уже, я так понимаю, не нужно фиксировать офсайд, когда офсайд есть
И это в баварке считается ошибкой
+13
-8
+5
Логика хейтеров забавляет. Реал в Испании с Тебасом в контрах, но по версии хейтеров Реалу помогают. Реал с УЕФА в контрах, но это Реалу помогают? Реал и руководство Реала постоянно судится со всеми, выражая несогласие, но при этом Реалу помогают? Кстати, это Реал не поддерживает Тебаса и прочих. Но каталонцы же могут только ныть и плакать. Так и тут. Марчиняк один из лучших арбитров, что я видел в этом сезоне. Он ещё и Баварии время дал, чтобы отыграться.
+5
0
+5
Ответ Roja
Теперь уже, я так понимаю, не нужно фиксировать офсайд, когда офсайд есть И это в баварке считается ошибкой
Обычно в таких пограничных случаях дают доиграть момент. А потом смотрят был офсайд или нет.
+7
-2
+5
Думаю ещё и испанские болельщики были не против)
+4
0
+4
Как же отвратительно всё это слушать, Бавария никак не наиграла на проход в финал.
+7
-3
+4
Ответ Стив Стив
Он имел ввиду все немцы хотели это видеть)
И каталонцы)
+3
0
+3
Такой бред несут.
А то, что судья вместо 9 дополнительных минут дал играть 15 его не смущает? Даже со всеми паузами 6 минут никак не наберёшь. Плюс допустим засчитали бы гол, и что? Счёт был бы 2-2, и это не победа.
В общем оправдания с их стороны выглядят нелепо
+3
0
+3
Лучше бы Флика подписал, усилением состава занялся, продлением контрактов, медштабом, полкоманды постоянно в лазарете, чем болтать.
+3
0
+3
Ну да, а свисток в конце матча судья не давал, потому что хотел сначала точно дотянуть до 9 мая для большего символизма, но потом все-таки передумал
+2
0
+2
Кому интересно как боруся сливает монополистам из мюнхена кроме 3.5 глоров бавар проекта?!
+2
0
+2
Ответ T622222
А ха ха был бы 1939 щас бы уже войска ввели )
Как хорошо, что в современном цивилизованном мире никто не нападает на чужие страны. Хотя постойте...
+5
-3
+2
Ответ Виктор Никитин
согласен, только вот судья должен был уже давно закончить матч
Почему должен? Добавил 9 минут. 2.5-3 минуты ВАР смотрели и праздновали. Из этих 12 ещё валялись кучу времени. Все бы судьи так делали, тянешь время - получаешь ещё пару минут сверху. Такие команды как Атлетико Мадрид в худших своих проявлениях не валялись бы как девочки пол матча при 1-0
+2
0
+2
Он имел ввиду все немцы хотели это видеть)
+1
0
+1
Надо было играть, а не автобус ставить.
+1
0
+1
Вроде великий клуб а ноет как какая-то Барселона
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Даже если бы сравняли, я не верю, что такая Бавария выстояла бы в доп. время.
Скорее поверю в кульминацию финала Реала с Атлетико: Баварии ещё бы парочку накидали.
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Не надо было Германии на Польшу нападать 😂😂🤣🤣
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Насколько же "Бавария" не умеет проигрывать... Они даже не снобы, а реально будто считают себя "высшими"

С ними разве что "Барса" может в этом посоперничать. "Реал" - и тот ноет и накаляет только внутри Ла Лиги, в ЛЧ характер всегда показывают на поле
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Ответ Павел Битков
Как хорошо, что в современном цивилизованном мире никто не нападает на чужие страны. Хотя постойте...
С 1776 года есть одна страна, которая постоянно вводит куда то свои войска, но ей можно)
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Если бы в Ла Лиге были судьи уровня Марчиняка, то судейский корпус был бы идеален. Кстати, а это разве не расизм? Ну поляк он. И что?
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Я согласен с тем, что "Бавария" на финал не наиграла, проход "Реала" справедлив с точки зрения духа игры. Но блин, на таком уровне типа топовые судьи допускают такие детские оплошности. Ситуация пограничная, офсайд, если он вообще был, неоднозначный, у тебя за спиной ВАР, нахрена махать флажком до окончания фазы атаки? Это не 66 год с Тофиком.
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Ответ takehiko
Я, например, не хотел
Ну почему же
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