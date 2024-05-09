Экс-арбитр Фернандес об отмене гола де Лигта: «Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт был в офсайде, но не влиял на эпизод, после передачи Мюллера он уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше»
Павел Фернандес считает, что судьи ошиблись, не засчитав гол «Баварии».
«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).
На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.
«Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт находится в офсайде, но не влияет на эпизод, мяч доходит до Мазрауи, который скидывает назад, Мюллер подбирает мяч и играет на де Лигта, который уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше, и ВАР не смог вмешаться», – сказал бывший судья Павел Фернандес в программе Marcador Europeo на радио Marca.
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Де Лигт пнул после свистка, чтобы потом вот так пыль в глаза пускать, мол, победу у них украли, гол за два шел😂😂
В лучшем случае это помарка бокового, а не несправедливая отмена заслуженного гола. Де Лигт после свистка вообще играть и бить не должен был по мячу. Сливки очевидно, бросили играть и де Лигт бил без помех.
Грубейшая ошибка судьи, всего лишь.
2) офсайда не было
Почему вы все фанаты реала не можете это принять?
🤡
Была только ошибка судьи, свистнувшего раньше времени.
Дал бы это лысый судейский шарлатан доиграть бы эпизод, с помощью ВАР потом ты приняли решение и ни каких скандалов бы не было.
Живут в своем мирке, сами себя пытаются убедить в своем вранье