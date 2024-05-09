Экс-арбитр Фернандес об отмене гола де Лигта: «Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт был в офсайде, но не влиял на эпизод, после передачи Мюллера он уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Мюллер Шимон Марчиняк видеоповторы Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Павел Фернандес Футбол

Павел Фернандес считает, что судьи ошиблись, не засчитав гол «Баварии».

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).  

На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

«Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт находится в офсайде, но не влияет на эпизод, мяч доходит до Мазрауи, который скидывает назад, Мюллер подбирает мяч и играет на де Лигта, который уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше, и ВАР не смог вмешаться», – сказал бывший судья Павел Фернандес в программе Marcador Europeo на радио Marca.

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84 комментария
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Они там все поехали что ли? Да какая отмена гола? Вопрос в том, что игру остановили ещё до гола, а не в том, что гол не засчитали.
+65
-12
+53
Свисток был ранее, игроки не доигрывали эпизод, офсайд тоже был, вар при включении выявил бы это почти наверняка
Де Лигт пнул после свистка, чтобы потом вот так пыль в глаза пускать, мол, победу у них украли, гол за два шел😂😂
+22
-8
+14
Де Лигт вел борьбу за мяч и являлся адресатом паса. Это офсайд по всем правилам. Игрок извлек выгоду из своего положения в офсайде, так как защитники с ним вели борьбу. Был в этом году абсолютно правильно отмененный гол, когда защитник вел борьбу, а в итоге мяч прилетел к его партнеру, который обыгрался еще с одним партнером, который и забил. Не будь там де Лигта - не факт, что Мазрауи добрался бы до мяча.
В лучшем случае это помарка бокового, а не несправедливая отмена заслуженного гола. Де Лигт после свистка вообще играть и бить не должен был по мячу. Сливки очевидно, бросили играть и де Лигт бил без помех.
+17
-4
+13
Ответ Ophiomorph
Они там все поехали что ли? Да какая отмена гола? Вопрос в том, что игру остановили ещё до гола, а не в том, что гол не засчитали.
После свистка был только гол, никто не знает, был бы гол, если бы свистка не было, поэтому все ориентируются на то, что было, - гол
+23
-12
+11
Ответ Верховный Лорд
Если бы не было свистка, игроки Реала в том моменте не перестали бы играть, а они после свистка перестали. Если бы этот гол забили без свистка, его могли бы и не засчитать, потому что, возможно, там был офсайд. Если бы гол все таки засчитали, то вполне возможно Реал забил бы и третий в эти 9(15) минут. Если бы перешли в овертайм, как бы играла Бавария без Кейна и Сане, но с корейцем и Шупо Мотингом? Реал вынес бы Баварию в доп время, никто лучше в мире не добивает соперников в такие моменты, как Реал. Очень много «если бы», а столько воя, как будто после этого гола матч закончился и дальше прошла бы Бавария
А если бы судья всего лишь дал доиграть эпизод, то все остальные "если бы" отпали сами собой.
Грубейшая ошибка судьи, всего лишь.
+15
-5
+10
Ответ Nathan De Stavr
Вот так и выигрываются 14 лиг чемпионов. Половина со судейским скандалом. Не хочу говорить про подкуп, но то что судьи часто ошибаются в решающих матчах лч в пользу Реала - факт. А вот когда обратно ошибались и не могу вспомнить.
Я могу припомнить)
+10
-1
+9
Началось...
+16
-7
+9
Ответ Ophiomorph
Они там все поехали что ли? Да какая отмена гола? Вопрос в том, что игру остановили ещё до гола, а не в том, что гол не засчитали.
Её и останавливать не надо было. Эпизоды доигрываются,а потом смотрится ВАР.
+11
-2
+9
Гол никто не отменял так как его и не засчитывали и не засчитали правильно, потому что был забит после свистка. А вот по свистку есть вопросы: с введением ВАР принято доигрывать эпизоды и 1000 раз их пересматривать, но поляк решил что не хрен смотреть: офсайд, стоп игра.
+7
0
+7
Если бы не было свистка, игроки Реала в том моменте не перестали бы играть, а они после свистка перестали. Если бы этот гол забили без свистка, его могли бы и не засчитать, потому что, возможно, там был офсайд. Если бы гол все таки засчитали, то вполне возможно Реал забил бы и третий в эти 9(15) минут. Если бы перешли в овертайм, как бы играла Бавария без Кейна и Сане, но с корейцем и Шупо Мотингом? Реал вынес бы Баварию в доп время, никто лучше в мире не добивает соперников в такие моменты, как Реал. Очень много «если бы», а столько воя, как будто после этого гола матч закончился и дальше прошла бы Бавария
+9
-3
+6
Ответ rigobersong
Кстати, смешно читать мадридских лицемеров:)) Даже не знаю, есть ли более двуличные люди на этой земле:)) https://www.sports.ru/football/1115883781-sudya-zavershil-igru-za-mgnovenie-do-navesa-privedshego-k-golu-reala-v.html
И в чем аналогия? В одном случае лайнсмен зафиксировал оффсайд и главный его решение подтвердил, во втором судья не дает завершить атаку в ее заключительной фазе, где все было в рамках правил и более того, никто из эпизода не выключился.
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После свситка все бросили играть, и поэтому этот воллейболист Де Лигт попал в ворота, который уже не защищал Лунин....хватит ересь нести.....
+4
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+3
Ответ Андрей Леонов
наверное нет смысла смотреть на то что было после свистка? :) Игра остановлена, можно отдохнуть.
А как выли после матча с Валенсией. Теперь переобулись и кричат другое.
+3
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+2
Он вообще матч смотрел, там Менди играл , а Мюллеру ни кто не скидывал.)))🤣 Если бы ,было как он говорит ,то да. уже надо было дать доиграть ). Напишите ему ,чтоб пересмотрел матч 🤣🤣🤣
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Ответ ten Hag
Свисток был ранее, игроки не доигрывали эпизод, офсайд тоже был, вар при включении выявил бы это почти наверняка Де Лигт пнул после свистка, чтобы потом вот так пыль в глаза пускать, мол, победу у них украли, гол за два шел😂😂
1) такие моменты доигрываются
2) офсайда не было

Почему вы все фанаты реала не можете это принять?
+5
-3
+2
Ответ Nathan De Stavr
Вот так и выигрываются 14 лиг чемпионов. Половина со судейским скандалом. Не хочу говорить про подкуп, но то что судьи часто ошибаются в решающих матчах лч в пользу Реала - факт. А вот когда обратно ошибались и не могу вспомнить.
Конечн ты не вспомнишь,ты ж подписан на кабинетных чемпионов мира и Негрейру
🤡
+4
-2
+2
Ответ Луис ван Гаал
Бавария не прошла бы. Не заслужила. Прав. Заслужил РБ, который возил вас, как хотел. Но подоспела помощь судьи, как всегда)))
Да забей Лейпциг на пару мячей больше больше, Реал все равно бы обыграл его. Лейпциг просто птица не того полета
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Забавно, что те, кто симпатизирует Барселоне, пытаются изо всех сил стрелки перевести и фокус внимания с побед Реала переключить, дабы свои теории заговора продвигать. Реал Мадрид выиграл честно и по делу. Точка. Вам никогда этого не добиться в истории футбола.
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Ответ Madhamish
Этот горе-арбитр не знает, что после свистка судьи игра останавливается и до решения судьи возобновить игру никакие голы не могут быть легитимными. Так что гол не засчитан абсолютно по правилам и никак он не может быть "отменен ошибочно" даже гипотетически. Можно спорить о помарке бокового, который рано поднял флажок, хотя, имхо, там явное "вне игры" просматривается на повторах, но говорить об "ошибочном отмене гола" верх маразма, а в данном случае еще и непрофессионализма. Испанские судьи в очередной раз расписываются в своей профнепригодности и пробивают очередное дно.
Все верно, какой может быть гол после свистка.
Была только ошибка судьи, свистнувшего раньше времени.
Дал бы это лысый судейский шарлатан доиграть бы эпизод, с помощью ВАР потом ты приняли решение и ни каких скандалов бы не было.
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Да как же он не влиял, если в момент паса он открывался на эту передачу наравне с Мазрауи? Тем более что и у Мазрауи судя по всему тоже был офсайд.
+2
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+1
Ответ Петрович
Гол никто не отменял так как его и не засчитывали и не засчитали правильно, потому что был забит после свистка. А вот по свистку есть вопросы: с введением ВАР принято доигрывать эпизоды и 1000 раз их пересматривать, но поляк решил что не хрен смотреть: офсайд, стоп игра.
хейтерам это не объяснить
Живут в своем мирке, сами себя пытаются убедить в своем вранье
+3
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Откуда такая уверенность, что если бы не свисток, то гол состоялся бы? И вообще, что за бред , что де Лигт во время офсайда не влиял на эпизод? Он, что находился в 5-10 метрах. Или демонстративно показывал свое неучастие в борьбе? Глупости.
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Очередной бред.
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Все нормально, все на своих местах. Этого судью давно разоблачили. В интернете гуляют его фото в футболке Барселоны, в молодости.
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Ответ Верховный Лорд
Так я и не спорю, что судья в данном моменте ошибся и добавил ложку дегтя в эту бочку меда
Так и предъявы, в большинстве своем, не к Реалу, а к судьям.
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Так размусоливают этот «гол», забывая, что игроки Реала после свистка выключились из игры, и просто смотрели на мяч, даже Лунин не реагировал на удар. Не будь свистка, не факт что этот «гол» вообще состоялся бы
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Ответ ten Hag
Да у них уже давно крыша поехала
Это правда. Просто они чем угодно заняты, их даже свой клуб не интересует.
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Ответ Sergey
А если бы судья всего лишь дал доиграть эпизод, то все остальные "если бы" отпали сами собой. Грубейшая ошибка судьи, всего лишь.
Так я и не спорю, что судья в данном моменте ошибся и добавил ложку дегтя в эту бочку меда
+2
-1
+1
Ответ ten Hag
Свисток был ранее, игроки не доигрывали эпизод, офсайд тоже был, вар при включении выявил бы это почти наверняка Де Лигт пнул после свистка, чтобы потом вот так пыль в глаза пускать, мол, победу у них украли, гол за два шел😂😂
Арсенал такой почти гол забил на ОТ, его засчитали после вара
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Ответ Sergey
Не Реал бомбит, а решение судьи. Больше бомбит Реал у самих фанов этого Реала.
Сильно болит да?
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