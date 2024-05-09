Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»

Томас Мюллер высказался о незасчитанном голе «Баварии».

« » победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).;

На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку , немец головой скинул его защитнику де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

«Я еще не видел проведенной линии, но, конечно, это невероятная ошибка, грубейший промах. Судья, безусловно, отличный арбитр, как и вся его команда. Но сразу давать свисток в такой ситуации, когда мяч находится в воздухе, когда идет борьба за подбор... впрочем, это нам не поможет.

Если там действительно не было офсайда, это невероятно. Часто бывает, когда защитникам приходится бежать назад, хотя там трехметровый офсайд. Поднять флаг в такой ситуации, в такой важной игре – это, конечно, замечательно, но он не должен свистеть сразу, когда все так близко», – сказал полузащитник «Баварии».

Экс-арбитр Фернандес об отмене гола де Лигта: «Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт был в офсайде, но не влиял на эпизод, после передачи Мюллера он уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше»

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