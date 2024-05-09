Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»
Томас Мюллер высказался о незасчитанном голе «Баварии».
«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).;
На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.
«Я еще не видел проведенной линии, но, конечно, это невероятная ошибка, грубейший промах. Судья, безусловно, отличный арбитр, как и вся его команда. Но сразу давать свисток в такой ситуации, когда мяч находится в воздухе, когда идет борьба за подбор... впрочем, это нам не поможет.
Если там действительно не было офсайда, это невероятно. Часто бывает, когда защитникам приходится бежать назад, хотя там трехметровый офсайд. Поднять флаг в такой ситуации, в такой важной игре – это, конечно, замечательно, но он не должен свистеть сразу, когда все так близко», – сказал полузащитник «Баварии».
Экс-арбитр Фернандес об отмене гола де Лигта: «Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт был в офсайде, но не влиял на эпизод, после передачи Мюллера он уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше»
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Имея в обойме таких игроков как Девис, Сане, Мусьяла - играть трусливо это ошибка мирового масштаба. Это тренерский проигрыш
Возможно, стоит вообще запретить судьям свистеть до окончания эпизода, если не было момента, угрожающего здоровью игрока. Или ждать подсказки от ВАР о нарушении, том же офсайде.
Игрок в оффсайде не мешал и не влияет на эпизод,не загородил вид вратарю и не дезориентировал защитника
В АПЛ такие голы засчитываются
"Дать доиграть" - когда момент спорный. Если ничего спорного нет, то офсайд фиксируется сразу
Все просто. НО тут даже вроде уважаемый и не "пускающий нюни" Мюллер "покатился"
https://vk.com/video-38379805_456246143
Реал доминирует над всеми много лет, не считая фанатов барселоны, которые понятно итак вечно обиженные Реалом, другие фанаты тоже устали проигрывать от Реала) масса ошибок против Реала, масса ошибок в других матчах, которые вообще не обсуждаются)
а представь, что вчера переиграли бы 5 минут после 9ой и Реал бы забил в концовке, знаешь что бы писали?) конечно знаешь, что судья не остановил игру до тех пор пока Реал не забил)
это просто зависть величайшему клубу и очень жалкие попытки оправдать неудачу своей команды)