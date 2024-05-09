Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Мюллер Шимон Марчиняк видеоповторы Маттейс де Лигт Футбол

Томас Мюллер высказался о незасчитанном голе «Баварии».

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).;

На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

«Я еще не видел проведенной линии, но, конечно, это невероятная ошибка, грубейший промах. Судья, безусловно, отличный арбитр, как и вся его команда. Но сразу давать свисток в такой ситуации, когда мяч находится в воздухе, когда идет борьба за подбор... впрочем, это нам не поможет.

Если там действительно не было офсайда, это невероятно. Часто бывает, когда защитникам приходится бежать назад, хотя там трехметровый офсайд. Поднять флаг в такой ситуации, в такой важной игре – это, конечно, замечательно, но он не должен свистеть сразу, когда все так близко», – сказал полузащитник «Баварии».

Экс-арбитр Фернандес об отмене гола де Лигта: «Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт был в офсайде, но не влиял на эпизод, после передачи Мюллера он уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше»

Директор «Баварии» Эберль об ЛЧ: «Все, кроме польских судей, хотели увидеть немецкий финал»

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70 комментариев
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Конечно свистеть не стоило, но там и так было видно что офсайд скорее был и гол забит после свистка когда игроки Реала играть бросили. Бавария вылетела только благодаря "великим" заменам Тухеля, просто решил отдать игру в концовке. Даже если бы Бавария забила, овертайм с такими заменами она бы просто не вывезла.
+74
-9
+65
Ответ Гениальный камень
Конечно свистеть не стоило, но там и так было видно что офсайд скорее был и гол забит после свистка когда игроки Реала играть бросили. Бавария вылетела только благодаря "великим" заменам Тухеля, просто решил отдать игру в концовке. Даже если бы Бавария забила, овертайм с такими заменами она бы просто не вывезла.
Адекватный комментарий.
Имея в обойме таких игроков как Девис, Сане, Мусьяла - играть трусливо это ошибка мирового масштаба. Это тренерский проигрыш
+18
-3
+15
Ответ Ulan Akimov
Но почему фанаты Реала сравнивают линия оффсайда с Де Лигг, зачем? Он никак не влиял на мяч
Правила изучи, таких вопросов будет меньше. Был заброс, а не точный пас. Там не может быть пассивного офсайда.
+15
-2
+13
Ответ Benjamin
Все победы Реала связаны с судейскими ошибками в их пользу, даже в этом сезоне в ключевых матчах все рашили судьи: Лейпциг, Альмерия, Лас Пальмес, Барселона - игры где судьи допускали результативные ошибки в пользу Реала
А гол Начо почему отменил судья, если судья был на стороне Реал Мадрида, вы плаксы будете плакать вечно
+16
-4
+12
в том то и дело, забили после свистка , когда Реал уже отключился, если бы свистка не была , наврятли бы забили
+16
-6
+10
Ответ Benjamin
Все победы Реала связаны с судейскими ошибками в их пользу, даже в этом сезоне в ключевых матчах все рашили судьи: Лейпциг, Альмерия, Лас Пальмес, Барселона - игры где судьи допускали результативные ошибки в пользу Реала
Мадрид раскатал барсу во всех последних играх, включая унижения 4:0 и 4:1. Ты про какую именно игру говоришь?)
+7
-1
+6
Заслуженная победа Реала. Бавария проиграла в момент ошибки Нойера. После неё было видно, что Мадрид дожмёт. Судья ошибся, дав свисток слишком рано, но и игроки Реала перестали играть после свистка. Ну и офсайд скорее всего всё же был.
Возможно, стоит вообще запретить судьям свистеть до окончания эпизода, если не было момента, угрожающего здоровью игрока. Или ждать подсказки от ВАР о нарушении, том же офсайде.
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Ответ Alex Gleb
Великие замены Тухеля не позволили Нойеру мяч зафиксировать?
Одна ошибка за 90 минут и с основой могли бы биться до конца, но не в том случае когда Кейна меняют на Чупа Чупса в конце.
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Ответ Гениальный камень
Одна ошибка за 90 минут и с основой могли бы биться до конца, но не в том случае когда Кейна меняют на Чупа Чупса в конце.
Все уповают на одну ошибку Номера, но все забывают про то сколько раз он выручил.
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+3
самое забавное, что на 13 добавлений минуте из 9).
+6
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+3
Ответ cZeiss
Читал прежние новости и писали, ну и что , если Бавария забила бы , то в овертайме шансов все равно не было бы. Так не работает, есть правило и его надо соблюдать, не важно как команда играет, хоть 0-7 пусть проигрывает. Очередной спорный момент в пользу Реала. По матчу Реал заслужил победу и она победила, не из-за судьи , а из-за хорошей игры и сильного ментального состояния. Надо клубам уже что то решать , с этим беспределом в пользу Реала. И болельщикам Реала, нет я не считаю, что у Реала судейские победы в ЛЧ, но слишком много шума вокруг Мадрида связанное с судьями.
Какое правило? Нет правила что судья должен ждать! Есть правило что офсайд нужно фиксировать. Они и зафиксировали. В чем проблема? Был офсайд? Был! А рано он свистнул или нет - это уже не важно.
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Ответ dagerd
ты футбольный эксперт? человек задал вопрос, ты должен научиться нормально с людьми общаться. скромнее надо быть
Человеку дали ответ. Если ты такой ранимый, или в вязальный кружок. Ни тебе, ни ему, я ничего не должен. Нашелся мне моралист.
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Ответ Den-is
Ну тогда и в этом матче не было гола на последней минуте, генитальный ты наш) Все заслуженно.
Алё дядя ты должен радоваться что пенку не поставили за то что вратарь отдал на полевого игрока а тот взял в руки и поновй поставил мяч!Это 100% пеналь но об этом ты умолчиш конешно судья заявил что за такую детскую ошибку не поставит пенальти (весь мир признал что это нарушение правил игрок взял в руки мятч после свитка)!хотя врядли ты мог это видеть ты спал просто в кроватке!
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Ответ Сакен Ибашов
А гол Начо почему отменил судья, если судья был на стороне Реал Мадрида, вы плаксы будете плакать вечно
Потому что он в лицо Киммиха ударил или такое тоже зачитывать надо?🤡
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Ответ VuNePonimaete
Хотелось бы услышать мнение непредвзятых людей. Как по правилам трактуется эпизод, когда 2 игрока бегут в зону, куда отправили мяч, когда у одного был офсайд (Де Лигт), а другого нет (Мазрауи). Ещё и учитывая, что первой на мяче была защищающаяся команда (Менди). Но Менди вынес мяч и достался он Баварии сразу. Когда такое происходит и судья видит офсайд, а после выноса его сразу забирает атакующая команда, офсайд обычно фиксируют. Но здесь он был только у Де Лигта, который выключился из эпизода в последний момент. Хотелось бы разобраться здесь окончательно, чтобы закрыть все вопросы
В нормальном мире это не оффсайд
Игрок в оффсайде не мешал и не влияет на эпизод,не загородил вид вратарю и не дезориентировал защитника
В АПЛ такие голы засчитываются
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Ответ Гениальный камень
Конечно свистеть не стоило, но там и так было видно что офсайд скорее был и гол забит после свистка когда игроки Реала играть бросили. Бавария вылетела только благодаря "великим" заменам Тухеля, просто решил отдать игру в концовке. Даже если бы Бавария забила, овертайм с такими заменами она бы просто не вывезла.
красавчик ты! всё правильно сказал, удивляет адекватность фаната Баварии и тупое мнение людей которые отношения не имеют к этому клубу, немного Реал был лучше в последней игре
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Ответ Нефанатик
Спорить тут не о чем. Есть факт офсайда. Есть факт свистка.
а говоришь, что не фанатик. ну не надо скромничать-то. есть, есть факт.
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Ответ Гениальный камень
Конечно свистеть не стоило, но там и так было видно что офсайд скорее был и гол забит после свистка когда игроки Реала играть бросили. Бавария вылетела только благодаря "великим" заменам Тухеля, просто решил отдать игру в концовке. Даже если бы Бавария забила, овертайм с такими заменами она бы просто не вывезла.
Адекватный комментарий!
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Ответ Ulan Akimov
Пересмотрел не было там оффсайда, Де Лигг не косался мяча, там Менди и Мазруи играли
чистый оффсайд
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Ответ Ulan Akimov
Пересмотрел не было там оффсайда, Де Лигг не косался мяча, там Менди и Мазруи играли
спасибо твоё мнение так важно было
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Нельзя добавлять 9 минут и при этом играть 14. Вот что нельзя.
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Как же быстро "давать доиграть" становится "надо так!" когда удобно!)

"Дать доиграть" - когда момент спорный. Если ничего спорного нет, то офсайд фиксируется сразу

Все просто. НО тут даже вроде уважаемый и не "пускающий нюни" Мюллер "покатился"
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Ответ Evgeny Kataev
Люблю СМИ и пиарщиков за эти моменты. Сначала они долгим и упорным трудом выстраивают образ великого человека/гения/светила/вставьте понятное, а потом этот человек одним интервью наглядно показывает свою приземленность. Обычный человек, коих вокруг - миллиарды, только умеет ловко заниматься одним делом, ничего гениального.
это ты о ком, жень? о себе? ну, ничего, ничего, бывает.
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Чего немцам удивляться поражением? Ведь на носу 9го Мая было, а им праздновать этот большой праздник никак нельзя! :)
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Бумеранг за отскок Нойера. Как же приятно, когда прилетает такая же обратка в итоге. А я говорил, что справедливость восторжествует и немцам еще аукнется это)
https://vk.com/video-38379805_456246143
+2
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Хотелось бы услышать мнение непредвзятых людей. Как по правилам трактуется эпизод, когда 2 игрока бегут в зону, куда отправили мяч, когда у одного был офсайд (Де Лигт), а другого нет (Мазрауи). Ещё и учитывая, что первой на мяче была защищающаяся команда (Менди). Но Менди вынес мяч и достался он Баварии сразу. Когда такое происходит и судья видит офсайд, а после выноса его сразу забирает атакующая команда, офсайд обычно фиксируют. Но здесь он был только у Де Лигта, который выключился из эпизода в последний момент. Хотелось бы разобраться здесь окончательно, чтобы закрыть все вопросы
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Ответ cZeiss
Читал прежние новости и писали, ну и что , если Бавария забила бы , то в овертайме шансов все равно не было бы. Так не работает, есть правило и его надо соблюдать, не важно как команда играет, хоть 0-7 пусть проигрывает. Очередной спорный момент в пользу Реала. По матчу Реал заслужил победу и она победила, не из-за судьи , а из-за хорошей игры и сильного ментального состояния. Надо клубам уже что то решать , с этим беспределом в пользу Реала. И болельщикам Реала, нет я не считаю, что у Реала судейские победы в ЛЧ, но слишком много шума вокруг Мадрида связанное с судьями.
Так Мадрид причём тут если много шума, игроки отдали на поле все свои силы сделали больше чем Бавария? вопросы надо задавать выше,
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Ответ cZeiss
Читал прежние новости и писали, ну и что , если Бавария забила бы , то в овертайме шансов все равно не было бы. Так не работает, есть правило и его надо соблюдать, не важно как команда играет, хоть 0-7 пусть проигрывает. Очередной спорный момент в пользу Реала. По матчу Реал заслужил победу и она победила, не из-за судьи , а из-за хорошей игры и сильного ментального состояния. Надо клубам уже что то решать , с этим беспределом в пользу Реала. И болельщикам Реала, нет я не считаю, что у Реала судейские победы в ЛЧ, но слишком много шума вокруг Мадрида связанное с судьями.
я тебе обьясню, да ты и сам знаешь почему этот шум)
Реал доминирует над всеми много лет, не считая фанатов барселоны, которые понятно итак вечно обиженные Реалом, другие фанаты тоже устали проигрывать от Реала) масса ошибок против Реала, масса ошибок в других матчах, которые вообще не обсуждаются)
а представь, что вчера переиграли бы 5 минут после 9ой и Реал бы забил в концовке, знаешь что бы писали?) конечно знаешь, что судья не остановил игру до тех пор пока Реал не забил)
это просто зависть величайшему клубу и очень жалкие попытки оправдать неудачу своей команды)
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Ответ Нефанатик
Спорить тут не о чем. Есть факт офсайда. Есть факт свистка.
Наверное судья по приколу извинялся. Оставайся при своем мнении. Чао
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Ответ cZeiss
Наверное судья по приколу извинялся. Оставайся при своем мнении. Чао
Я не слышал что бы он извинялся. Кстати, может ты сможешь объяснить, почему шла 14 минута тогда как добавлено было немыслимых 9?
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