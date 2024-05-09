Гендиректор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение кажется неправильным. Поэтому это поражение еще более горькое»

Генеральный директор «Баварии» высказался о вылете из Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб завершил выступления в турнире, проиграв «Реалу» в ответном матче полуфинала (1:2, первая игра – 2:2).

«Это моя самая трудная речь на сегодняшний день. Это было болезненное поражение. Команда отдала все, жертвовала собой и упорно боролась. Нашей большой мечтой было увенчать исключительно хороший сезон в чемпионов финалом – немецким финалом – на «Уэмбли». К сожалению, нам не удалось это сделать.

Ману [ ] удерживал нас в игре на протяжении 85 минут благодаря невероятным сэйвам. Фонзи ( ) забил правой ногой, что он делает редко. Потом мы дважды пропустили, а потом была такая ситуация [с отменой гола де ] в конце игры.

Судья должен был дать доиграть эпизод, а затем проверить его с помощью ВАР. Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение просто кажется неправильным, и поэтому это поражение еще более горькое», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.

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