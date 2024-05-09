Гендиректор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение кажется неправильным. Поэтому это поражение еще более горькое»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Маттейс де Лигт Альфонсо Дэвис Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Генеральный директор «Баварии» высказался о вылете из Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб завершил выступления в турнире, проиграв «Реалу» в ответном матче полуфинала (1:2, первая игра – 2:2). 

«Это моя самая трудная речь на сегодняшний день. Это было болезненное поражение. Команда отдала все, жертвовала собой и упорно боролась. Нашей большой мечтой было увенчать исключительно хороший сезон в Лиге чемпионов финалом – немецким финалом – на «Уэмбли». К сожалению, нам не удалось это сделать.

Ману [Нойер] удерживал нас в игре на протяжении 85 минут благодаря невероятным сэйвам. Фонзи (Альфонсо Дэвис) забил правой ногой, что он делает редко. Потом мы дважды пропустили, а потом была такая ситуация [с отменой гола де Лигта] в конце игры.

Судья должен был дать доиграть эпизод, а затем проверить его с помощью ВАР. Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение просто кажется неправильным, и поэтому это поражение еще более горькое», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.

«Позор. Катастрофа». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13

38 комментариев
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Сколько можно ныть?

Забили из офсайда и ноют так, как будто у них чистый гол украли
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+24
сделали из муха слона. главный фактор существование гола там было в том что игроки Реала просто перестали играть. сто пудов не дали бы им бить, а еше и защитнику. Удар еше был такой слабый.
Маразм крепчает 🙄
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+14
Ответ Мирослав Ковальский
Сколько можно ныть? Забили из офсайда и ноют так, как будто у них чистый гол украли
Они забили даже не из офсайда, а когда игра была остановлена (зачем - только судья знает) и соперник никак не мешал. А ноют, как будто с игры полноценный гол...
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+14
Но там ведь и правда был офсайд? Почему столько нытья про не засчитанный по правилам гол?
+12
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+10
Пусть лучше гендир поинтересуется у Тухеля,зачем снимать Мусиалу,Кейна(который мог и держал бы в напряжении оборону Мадрида! и Сане при счёте не 2,или 3:0 в пользу Байерна,а при минимальном преимуществе за условных 10-12 минут до конца второго тайма,даже не матча?!
Почему не сделать 3 отдельных замены,сбивая атакующий пыл Мадрида?
А потому что тренер Тухель мыслями находился уже на поле "Уэмбли",трусливо уповая дотянуть до свистка поляка.
Не фартануло.
А Реал наказал за ссыкливость.
C’est la vie,Херр Тухель.
+6
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+5
это все обида и эмоции, гендиректор лучше бы подумал, почему у игроков Баварии тряслись коленки, когда Хоселу сравнял.. ваш клуб просто переехали катком, а вы оправдание пытаетесь придумать.. это удел Барселоны и абсолютно не красит Баварию
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чистейшая заслуженная победа Реала
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Нойер делал невероятные вещи весь матч, забили чудом гол, Тухель делал ссыкливые замены, чтобы всей командой сидеть в защите, в итоге Реал наказал Баварию за трусость. Не засчитали гол после свистка, боковой свистнул на офсайд Де Лигта, имел право? - конечно же да. Де Лигт забивал когда команда Реала стояла? -конечно же да. Какие у вас претензии?
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Если не смотреть игру и только читать комментарии со стороны Баварии, то может сложиться впечатление, что отменили 100 процентный победный гол. А по факту, после блеклой игры, после трусливой замены нападения, просто не дал судья доиграть эпизод. И даже если бы оффсайда не было, даже если бы защитники решили не накрывать Де Лигта, даже если бы Лунин не реагировал на удар, то все бы свелось к доп времени.
Какие планы на него были бы у Баварии?
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Ответ Topwintop
Маразм-это липовый удаление Видаля в предыдущей встрече в ЛЧ этих клубов
Но не два пенальти в ворота реала придуманные из воздуха ?
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Ответ Мирослав Ковальский
Сколько можно ныть? Забили из офсайда и ноют так, как будто у них чистый гол украли
Победу)) Ведь ничья выводит в финал 😂
Всё это нытье. Реал бросил играть в том эпизоде.
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Ответ Bayern2004
Пусть лучше гендир поинтересуется у Тухеля,зачем снимать Мусиалу,Кейна(который мог и держал бы в напряжении оборону Мадрида! и Сане при счёте не 2,или 3:0 в пользу Байерна,а при минимальном преимуществе за условных 10-12 минут до конца второго тайма,даже не матча?! Почему не сделать 3 отдельных замены,сбивая атакующий пыл Мадрида? А потому что тренер Тухель мыслями находился уже на поле "Уэмбли",трусливо уповая дотянуть до свистка поляка. Не фартануло. А Реал наказал за ссыкливость. C’est la vie,Херр Тухель.
Тухель уже сказал, что эти замены были вынужденными.
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Ответ Bayern2004
Пусть лучше гендир поинтересуется у Тухеля,зачем снимать Мусиалу,Кейна(который мог и держал бы в напряжении оборону Мадрида! и Сане при счёте не 2,или 3:0 в пользу Байерна,а при минимальном преимуществе за условных 10-12 минут до конца второго тайма,даже не матча?! Почему не сделать 3 отдельных замены,сбивая атакующий пыл Мадрида? А потому что тренер Тухель мыслями находился уже на поле "Уэмбли",трусливо уповая дотянуть до свистка поляка. Не фартануло. А Реал наказал за ссыкливость. C’est la vie,Херр Тухель.
Полное и правильное описание).
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Ответ Topwintop
Может потому что у Лейпциге украли чистый гол против Реала
чистая победа Реала для чего ты столько пишешь, кто такие Лейпциг аутсайдер немецкого чемпионата? успокойся
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Ответ Topwintop
Какие из?
Нууу, например тот который за игру плечем Карвахаля, не помнишь? Или, например, гол Баварии из офсайда в матче, где было 2 офсайда Роналду, тоже не помнишь?
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Гол не отменяли, его не было, игра не продолжалась, не о чем сожалеть. То, что Марчиняк свистнул раньше времени не дает никаких лишних поводов ни для грусти, ни для радости.
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Бавария великая команда , не первый раз проигрывает так , как гоаорил Маслаченко после финала с МЮ , великие пижоны , кстати там тоже конце заменили Матеуса)) , но Реал есть Реал своего не упустит и бьётся до конца , поэтому он величайший в истории футбола...
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Какая же Бавария противная команда. Что с Арсеналом ныли и отскочили, что тут ноют, но отскочить не удалось.
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Ответ Topwintop
Маразм-это липовый удаление Видаля в предыдущей встрече в ЛЧ этих клубов
В последней их встрече в ЛЧ Видаля не удаляли :)
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Ответ arspurs9
Но там ведь и правда был офсайд? Почему столько нытья про не засчитанный по правилам гол?
Мяч побывал в сетке, по этому и столько шуму. Боковой судья на линии поднял флаг по факту, как и должен был
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Не хотите, но упорным трудом этого добиваетесь.
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Ответ arspurs9
Но там ведь и правда был офсайд? Почему столько нытья про не засчитанный по правилам гол?
Там не было оффсайда алоо, Де Лигг не косался мяча
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Ответ Topwintop
Все эти судьи как по одну копирку-когда фолит Реал они не видят Чуть коснуться игрока Реала-фол(Лейпциге) или удаление(Видаль). Судьи слишком часто ошибались в пользу Реала чтобы вчерашний эпизод рассудить как редкую случайную ошибку
Особенно ошибся не засчитав гол Начо
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Ответ Topwintop
Весь ютуб в видосах с пруфами как судьи помогают Реалу ,но ты против фактов,да?
Я против клоунов
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Был ли офсайд так толком и не сказали. А арбитр после перехвата паса имел право поднять флаг и он его поднял. Все по правилам.
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Когда Дэвис убрал под правую, я подумал, ну и...Бабах!!! Учись, Сане!
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