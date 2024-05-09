Гендиректор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение кажется неправильным. Поэтому это поражение еще более горькое»
Генеральный директор «Баварии» высказался о вылете из Лиги чемпионов.
Мюнхенский клуб завершил выступления в турнире, проиграв «Реалу» в ответном матче полуфинала (1:2, первая игра – 2:2).
«Это моя самая трудная речь на сегодняшний день. Это было болезненное поражение. Команда отдала все, жертвовала собой и упорно боролась. Нашей большой мечтой было увенчать исключительно хороший сезон в Лиге чемпионов финалом – немецким финалом – на «Уэмбли». К сожалению, нам не удалось это сделать.
Ману [Нойер] удерживал нас в игре на протяжении 85 минут благодаря невероятным сэйвам. Фонзи (Альфонсо Дэвис) забил правой ногой, что он делает редко. Потом мы дважды пропустили, а потом была такая ситуация [с отменой гола де Лигта] в конце игры.
Судья должен был дать доиграть эпизод, а затем проверить его с помощью ВАР. Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение просто кажется неправильным, и поэтому это поражение еще более горькое», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.
«Позор. Катастрофа». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13
Забили из офсайда и ноют так, как будто у них чистый гол украли
Маразм крепчает 🙄
Почему не сделать 3 отдельных замены,сбивая атакующий пыл Мадрида?
А потому что тренер Тухель мыслями находился уже на поле "Уэмбли",трусливо уповая дотянуть до свистка поляка.
Не фартануло.
А Реал наказал за ссыкливость.
C’est la vie,Херр Тухель.
Какие планы на него были бы у Баварии?
Всё это нытье. Реал бросил играть в том эпизоде.