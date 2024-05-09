Фанаты «Реала» скандировали «Золотой мяч» Хоселу!» после победы над «Баварией»

Болельщики «Реала» высоко оценили игру Хоселу в матче с «Баварией».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 в ответном матче полуфинала чемпионов и вышел финал. 34-летний форвард вышел на замену и сделал дубль, отличившись на 88-й и 91-й минутах.

Фанаты, праздновавшие выход в финал турнира за пределами стадиона, скандировали «Золотой мяч» Хоселу, « »!»

В решающем матче турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет на «Уэмбли» 1 июня.

Он вытащил «Реал» в финал ЛЧ. 20 фактов о Хоселу