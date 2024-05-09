Фанаты «Реала» скандировали «Золотой мяч» Хоселу!» после победы над «Баварией»

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Золотой мяч Хоселу Футбол

Болельщики «Реала» высоко оценили игру Хоселу в матче с «Баварией».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел финал. 34-летний форвард вышел на замену и сделал дубль, отличившись на 88-й и 91-й минутах.

Фанаты, праздновавшие выход в финал турнира за пределами стадиона, скандировали «Золотой мяч» Хоселу, «Золотой мяч»!»

В решающем матче турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет на «Уэмбли» 1 июня. 

Он вытащил «Реал» в финал ЛЧ. 20 фактов о Хоселу

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21 комментарий
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Золотой не золотой, но как минимум игрока матча могли бы отдать именно Хоселу за такой камбэк, при всем уважении к Винисиусу который тоже провел отличный матч.
+19
-2
+17
Ответ Очки Дани Алвеса
Чисто по-человечески приятно за него было. Кстати, как там Джуд матч провел? Кто-то видел его? А то Холланда и Мбаппе гасили, а про этого что-то ничего не пишут.
От них ждут голов, у Джуда другие обязанности. Матч провёл тоже отлично, пахал вместе с Вальверде.
+6
0
+6
Насчёт ЗМ не знаю, но после вчерашнего его можно назвать легендой Реала. Надо выкупать у Эспаньола
+6
-1
+5
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Насчёт ЗМ не знаю, но после вчерашнего его можно назвать легендой Реала. Надо выкупать у Эспаньола
А он в аренде? Контракт однозначно себе выбил значит вчера
+3
0
+3
Красавцы😄👍
+3
-1
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Да, он в аренде. Миллионов за 12 выкупят наверное. Такие всегда нужны
Реал может выкупить его за полтора миллиона, там фикс цена
+2
0
+2
Бюджетненько залатали дыру на позиции ЦП после ухода Бенза
+1
0
+1
Винисиус ещё не заявил что это расизм в отношении него?
+1
0
+1
Ответ Король Предголевых
А он в аренде? Контракт однозначно себе выбил значит вчера
Да, он в аренде. Миллионов за 12 выкупят наверное. Такие всегда нужны
+1
0
+1
Весь сезон Анчелотти умпрямо играет 4-4-2 и переходит на 4-3-3 когда нужно отыграться. Вчера было то же самое. Почему нельзя изначально играть привычной для команды схемой?
+1
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А на ЗМ играет сейчас Винисиус.
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А так Винисиус и Беллингем на ЗМ идут. Лучшие просто.
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А надо было скандировать "золотой мяч" Шимону Марчиняку! Было бы справедливей!
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Ответ Нефанатик
Весь сезон Анчелотти умпрямо играет 4-4-2 и переходит на 4-3-3 когда нужно отыграться. Вчера было то же самое. Почему нельзя изначально играть привычной для команды схемой?
Потому что нет нормального центрнапа. Хоселу не игрок даже, ткнуть дважды по пустым может даже Лукаку
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Ответ Роман
А на ЗМ играет сейчас Винисиус.
Пффф, а ты видел какие передачи раздаёт меси в бургер лиге? Вини должен каждый матч хет-трики класть, хотябы конкурировать с ним.
+2
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Ответ Вадим Сидоров
Бюджетненько залатали дыру на позиции ЦП после ухода Бенза
Центрального полузащитника?
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