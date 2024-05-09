Анчелотти о «Реале»: «Капитана зовут Флорентино Перес. Все остальные – матросы»

Карло Анчелотти назвал Флорентино Переса капитаном корабля «Реала».

Вчера мадридский клуб пробился в финал чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, первый матч – 2:2).

– Вы великий капитан...

– Здесь есть капитан, и его зовут . Все остальные – матросы. Он смог воспитать замечательное поколение футболистов, и я надеюсь, что мы сможем выиграть Лигу чемпионов еще раз, – сказал главный тренер «Реала».

Главный урок Анчелотти всем нам

Как «Реал» сломал «Баварию»? Винисиус уничтожил Киммиха, у Тухеля спорные замены: быстрые мысли после 1/2 ЛЧ