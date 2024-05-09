Анчелотти о «Реале»: «Капитана зовут Флорентино Перес. Все остальные – матросы»
Карло Анчелотти назвал Флорентино Переса капитаном корабля «Реала».
Вчера мадридский клуб пробился в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, первый матч – 2:2).
– Вы великий капитан...
– Здесь есть капитан, и его зовут Флорентино Перес. Все остальные – матросы. Он смог воспитать замечательное поколение футболистов, и я надеюсь, что мы сможем выиграть Лигу чемпионов еще раз, – сказал главный тренер «Реала».
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Фанатам Баварии спасибо за игру,увидимся в следующем сезоне ❤️💪🤍
И даже там, где казалось бы принимал спорные решения по ветеранам, время показало, что делал всё правильно.
И дедушке Фло и его помощникам уважуха 💪
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