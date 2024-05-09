Анчелотти о «Реале»: «Капитана зовут Флорентино Перес. Все остальные – матросы»

Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти назвал Флорентино Переса капитаном корабля «Реала».

Вчера мадридский клуб пробился в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, первый матч – 2:2). 

– Вы великий капитан...

– Здесь есть капитан, и его зовут Флорентино Перес. Все остальные – матросы. Он смог воспитать замечательное поколение футболистов, и я надеюсь, что мы сможем выиграть Лигу чемпионов еще раз, – сказал главный тренер «Реала».

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48 комментариев
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Да, Флорентино - великий президент. Второе его пришествие лучшее, что могло случиться с Мадридом. Набрался опыта, реконструировал стадион и команда постоянно борется за трофеи вышей пробы.
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Флорентино Перес сделал практически невозможное. Он встал в один ряд с Сантьяго Бернабеу. Величайший президент. Папа Карло величайший тренер в истории мирового спорта. Просто гений. Лучший. Спасибо большое за очередные победные эмоции.
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Ответ corazon blanco
Да, Флорентино - великий президент. Второе его пришествие лучшее, что могло случиться с Мадридом. Набрался опыта, реконструировал стадион и команда постоянно борется за трофеи вышей пробы.
Да и первое пришествие принесло ЛЧ и 2х Ла Лиги, просто он понял, что если наполнять команду только "Звёздами высшей пробы" это приведёт к коллапсу

Должна быть команда-звезда, а не команда из звёзд
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Капитан бчк -Негрейра
Матросы -Эвребе и Айтекин
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Статую в Мадриде !!! Обоим
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Перес конечно глыба,за такое короткое время эффективно провести смену поколений,построить самый современный стадион 🏟️ в мире,держать клуб в шикарном финансовом состоянии и делать так,что Реал до сих пор для всех N1 при выборе. Очень надеюсь,что он после себя отставит достойного преемника.Всех мадридистов с победой,вперед за 15 ЛЧ 👑🤍💜
Фанатам Баварии спасибо за игру,увидимся в следующем сезоне ❤️💪🤍
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Перес хоть и очень своеобразный дедка, но как же он хорош в управлении. После второго захода учёл все свои ошибки прошлого и в итоге проводит чуть ли не лучший период в истории клуба.
И даже там, где казалось бы принимал спорные решения по ветеранам, время показало, что делал всё правильно.
И дедушке Фло и его помощникам уважуха 💪
+7
-1
+6
Хави Эрнандес: "Лапорта, Бартомеу, Негрейра и премиальные Месси за лояльность являются краеугольным камнем нашего ДНК".
+6
-1
+5
Ответ davidoser
Комментарий скрыт
Есть пруфы?
+7
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+4
Там уже не капитан, а адмирал. Лучший президент ФК в мире
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0
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Невероятная у нас команда. Я вчера офигел, когда Анчелотти на 3-4-3 перешёл. Это космос.
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Ответ Dexter Morgan
Флорентино Перес сделал практически невозможное. Он встал в один ряд с Сантьяго Бернабеу. Величайший президент. Папа Карло величайший тренер в истории мирового спорта. Просто гений. Лучший. Спасибо большое за очередные победные эмоции.
На фоне всех рекордов Реала в ЛЧ и Ла Лиге многие забыли про еще одну интересную новость в этом сезоне. Флорентино Перес стал самым титулованным президентом Реала за всю его историю после того как Реал выиграл Ла Лигу в этом сезоне. В активе Переса теперь 34 футбольных трофея, он обошел Сантьяго Бернабеу, с которым Реал выиграл 33 титула. То есть Перес не просто встал с ним в один ряд, а в чём-то даже превзошел.
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Ответ Born is the King
Навыки Переса договариваться с судейками вершина всех этих бессмысленных жестянок реала
😂😂🤡🧯🧯
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Дон Фло после перерыва в 2006-08 годов, понял, не нужно купить игроков галактикос, а молодых перспективных ребят и сделать из них команду галактикос. Плюс, в этот раз чтобы был баланс на всех позициях
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Ответ Born is the King
Навыки Переса договариваться с судейками вершина всех этих бессмысленных жестянок реала
Коррупцию не остановить
Гвардиола благодаря Негрейре выиграл 80 проц трофеев
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Старый Боцман Папа Карло - тоже было бы в тему !
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Ответ Topwintop
Ютуб в помощь Просто найди удаление Видаля
Клиника
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Анчелотти: Перес - наш капитан, а я, Винисиус, Джуд, Марциняк и другие - лишь его матросы.
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Бровь Анчелотти: "А про меня забыли?"
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Ответ Yobo
На фоне всех рекордов Реала в ЛЧ и Ла Лиге многие забыли про еще одну интересную новость в этом сезоне. Флорентино Перес стал самым титулованным президентом Реала за всю его историю после того как Реал выиграл Ла Лигу в этом сезоне. В активе Переса теперь 34 футбольных трофея, он обошел Сантьяго Бернабеу, с которым Реал выиграл 33 титула. То есть Перес не просто встал с ним в один ряд, а в чём-то даже превзошел.
Вот. А это надо отдельно отметить.
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Ответ rigobersong
Это так типично для эстонцев ублажать своих хозяев, просто позорище:)) Как же противно на ветках модрида, глорики наверное и перед начальством у себя на коленях ползают, жаль конечно их:))
Как же полыхает у риги, кайф =)
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Ответ гилберт
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Бред несешь полный, продажа Криша была сверхсвоевременна.
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Четко вылизывает 👍🏻
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И больше половины матросов африканского происхождения
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Все верно сказал папа Карло - Перес лучший президент, его влияние на судей просто невероятно
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Великий президент Великого клуба!👑
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Напоминает диктатуру:) Разве только в Псж, можно представить себе такое заявление.
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Полев...офисный командир!
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Короче схема такая, сейчас Анчелотти 1-2 года доведет до ума команду, потом Зидан за новым хет-триком придет
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