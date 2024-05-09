Анчелотти о камбэке с «Баварией»: «На «Бернабеу» это обычное дело. Этот «Реал» – лучшая команда в моей карьере»

Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Сантьяго Бернабеу Хоселу Футбол

Карло Анчелотти поделился эмоциями после камбэка в матче ЛЧ с «Баварией» (2:1).

«У нас были силы на камбэк, когда «Бавария» забила. Это произошло снова здесь, на «Бернабеу». Здесь, с нашими болельщиками, это вполне обычное дело. С ними мы можем сделать что-то неожиданное.

Мы верили. Хоселу проделал фантастическую работу. Он фантастический нападающий. Мы справились очень хорошо, в конце матча у нас было много энергии.

Конечно, я буду наслаждаться этим – до финала. Мы проведем фантастические дни с нашими болельщиками, чтобы отпраздновать победу в Ла Лиге. (Говорит журналисту) Можете остаться с нами в Мадриде!

Я очень благодарен игрокам, они очень много работают. Я думаю, что это лучшая команда в моей карьере», – сказал тренер «Реала» после матча.

Три минуты полуфинала ЛЧ, когда «Реал» перевернул матч с «Баварией». Дубль Хоселу!

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56 комментариев
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Ответ corazon blanco
Мадрид абсолютно заслуженно победил, даже не было сомнений, что как минимум команда сравняет и переведет игру в дополнительное время, но у Хоселу были другие планы. Герой матча! Карло своими заменами перевернул ход матча- великий тренер!
Анчелотти: я сейчас заменами переверну ход матча.
Тухель: подержи моё пиво.
+83
-2
+81
Мадрид абсолютно заслуженно победил, даже не было сомнений, что как минимум команда сравняет и переведет игру в дополнительное время, но у Хоселу были другие планы. Герой матча! Карло своими заменами перевернул ход матча- великий тренер!
+75
-7
+68
Ну хз
Лучшая как по мне был всё таки Милан 2005 и Реал 2014

Мадрид 2014 уничтожил Баварию 5:0 по сумме 2 встреч, а Милан 2005 играл просто прекрасно и если бы не расслабон после 3:0 в 1-м тайме, то взяли бы ЛЧ

Но Карло, конечно, виднее :)
+27
-4
+23
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Лучшая как по мне был всё таки Милан 2005 и Реал 2014 Мадрид 2014 уничтожил Баварию 5:0 по сумме 2 встреч, а Милан 2005 играл просто прекрасно и если бы не расслабон после 3:0 в 1-м тайме, то взяли бы ЛЧ Но Карло, конечно, виднее :)
Тут скорее вопрос творческого подхода
Этот Реал Карло слепил сам
Да,пусть за счет старых запчастей(ну будем так говорить,Крооса,Модрича и Карвахаля)но все же это чисто его тренерская команда
Тот же Винисиус это его чистая тренерская работа.
Да он еще при Зидане показывал потенциал,но все же Карло прокачал его и с каждым годом он становится сильнее
+19
0
+19
Браво, маэстро !
Вперед к 15 кубку!
+17
-1
+16
Ответ corazon blanco
Мадрид абсолютно заслуженно победил, даже не было сомнений, что как минимум команда сравняет и переведет игру в дополнительное время, но у Хоселу были другие планы. Герой матча! Карло своими заменами перевернул ход матча- великий тренер!
У меня точно были сомнения. Так сильно не везло , так ещё и Дэвис забил. Казалось, что футбольные боги хотят немецкий финал, но Хоселу был против. Нойер сделал косплей на Кана, а Мбаппе с таким Вини будет свадебным генералом на поле)
+17
-1
+16
🤨🤨🤨🤨
+16
-1
+15
🗣️ Хоселу: «Этот момент лучше, чем мои мечты».

«Наш сезон невероятен. Я болел за "Реал Мадрид" в Париже 2 года назад, а посмотрите на меня сейчас... Я безумно счастлив».

«Сегодня я так же счастлив, как в тот день, когда родились мои дети. Это неописуемо».
+16
-1
+15
Как же хорош Вини. Очередной классный матч в его исполнении. И зачем нужен Мбаппе при таком Вини. Лучше взять центрфорварда, как Бенз. Не знаю сможет ли Эндрик быть как француз.
+6
0
+6
Реал мог решать всё ещё в первом тайме, столько голевых моментов и потенциально голевых атак слили в унитаз. У болел Реала, наверно, реально закончились валидол и успокаивающие. Теперь им нужно затариваться на финал.🤣🤣🤣
+5
0
+5
Тухель: "Это итальянцу просто повезло,что я автобус гениальный не с 5й минуты поставил".
+3
0
+3
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Лучшая как по мне был всё таки Милан 2005 и Реал 2014 Мадрид 2014 уничтожил Баварию 5:0 по сумме 2 встреч, а Милан 2005 играл просто прекрасно и если бы не расслабон после 3:0 в 1-м тайме, то взяли бы ЛЧ Но Карло, конечно, виднее :)
Согласен. Но Карло, очевидно, дополнительно мотивирует своих игроков, поощряет.

Но по части именно его работы, даже если ЛЧ не выиграют, это точно один из лучших сезонов в карьере Анчи. Столько проблем решил, столько придумал.
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Невозмутимый
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Ответ ОттоДракула
Анчелотти: я сейчас заменами переверну ход матча. Тухель: подержи моё пиво.
Непонятый гений, визионер среди тренеров. Спустя годы мы поймём замысел Тухеля, но время ещё не пришло.
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Ответ гилберт
Джуд набегал много лишнего, молод ещё. Его заменили бы в овертайме. Когда игра на все деньги, лидера менять нельзя. Кейн подтвердит.
Согласен. Считаю, что он проделал огромную работу, хоть и сыграл ниже своих способностей. Оч много бегал и выполнял грязную работу.
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Лучшая - не лучшая, не знаю, не мне судить. Но рад за папу Карло очень. Вот именно за него
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Ответ xellos 13
старый маразматик
Самокритично
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Все правильно говорит. Этот Реал намного послушнее, характер сильнее и они выходят биться за анчелотти из за клуб, это прямо реально команда Анчелотти, ему все слушаются, он все контролирует. А Реал 2014 года был не его командой, это команда моура была, там нужна была только спокойная атмосфера в команде и все, так как моур испортил всю атмосферу в клубе, анчелотти пришлось игроко собрать как целую команду и все, а так та команда была звёздная, они сами знали что делать, главное им было не мешать и не портить атмосферу
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Карло красавец!
Джуда правда минуте к 75 надо снимать было. Еле ноги волочил.
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По игре и составу были команды не хуже, интересно, что именно этот Реал Анчелотти считает лучшим в своей карьере

Милан 03/04
Милан 06/07
Челси 09/10
Реал 14/15
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нет,карло,ты не прав,вон послушай тухеля...
реалу в матче с валенсией не засчитали чистый гол во время 3 свистка,а тут через несколько секунд после свистка забит гол и то с офсайда,а тухлый говорит-нас обокрали)
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Только вот подумал что Карло врос в Реал. Уже стало зыбываться что он феерил в Милане.
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Ответ Topwintop
С таким судейство любой выиграет Такие как Гвардиола сколько выиграли благодаря судьям и ещё искренне радуются
как же этот польский судья подпортил впечатление от победы Реала вполне заслуженной и дал почву для таких нелепых высказываний от обиженнок вроде тебя
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Ответ VansKalinin
По игре и составу были команды не хуже, интересно, что именно этот Реал Анчелотти считает лучшим в своей карьере Милан 03/04 Милан 06/07 Челси 09/10 Реал 14/15
Причём тут Челси
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Ответ VansKalinin
По игре и составу были команды не хуже, интересно, что именно этот Реал Анчелотти считает лучшим в своей карьере Милан 03/04 Милан 06/07 Челси 09/10 Реал 14/15
Скорее Реал 13/14 тогда
14/15 не самый удачный сезон по меркам Реала
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Ответ ernar11
Как же хорош Вини. Очередной классный матч в его исполнении. И зачем нужен Мбаппе при таком Вини. Лучше взять центрфорварда, как Бенз. Не знаю сможет ли Эндрик быть как француз.
Вот если бы он ещё не транжирил опасные моменты (зачастую им же и созданные). Оч часто он принимает не самые удачные решения для продолжения атак, но я думаю, что это чутье придёт к нему с опытом.
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Ответ ernar11
Как же хорош Вини. Очередной классный матч в его исполнении. И зачем нужен Мбаппе при таком Вини. Лучше взять центрфорварда, как Бенз. Не знаю сможет ли Эндрик быть как француз.
Не сможет.
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Анчелотти: камбэк? Ой, да бросьте, обычная среда
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Ответ Crawling
Карло красавец! Джуда правда минуте к 75 надо снимать было. Еле ноги волочил.
Джуд набегал много лишнего, молод ещё. Его заменили бы в овертайме. Когда игра на все деньги, лидера менять нельзя. Кейн подтвердит.
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Ответ Crawling
Карло красавец! Джуда правда минуте к 75 надо снимать было. Еле ноги волочил.
Я думаю, он ему так даёт понять, что верит в него всецело, делает ставка. Даже с повреждением (играл еа уколах) не снимает. Это задел на будущее. Ментальность.
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