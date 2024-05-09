Анчелотти о камбэке с «Баварией»: «На «Бернабеу» это обычное дело. Этот «Реал» – лучшая команда в моей карьере»
Карло Анчелотти поделился эмоциями после камбэка в матче ЛЧ с «Баварией» (2:1).
«У нас были силы на камбэк, когда «Бавария» забила. Это произошло снова здесь, на «Бернабеу». Здесь, с нашими болельщиками, это вполне обычное дело. С ними мы можем сделать что-то неожиданное.
Мы верили. Хоселу проделал фантастическую работу. Он фантастический нападающий. Мы справились очень хорошо, в конце матча у нас было много энергии.
Конечно, я буду наслаждаться этим – до финала. Мы проведем фантастические дни с нашими болельщиками, чтобы отпраздновать победу в Ла Лиге. (Говорит журналисту) Можете остаться с нами в Мадриде!
Я очень благодарен игрокам, они очень много работают. Я думаю, что это лучшая команда в моей карьере», – сказал тренер «Реала» после матча.
Три минуты полуфинала ЛЧ, когда «Реал» перевернул матч с «Баварией». Дубль Хоселу!
Тухель: подержи моё пиво.
Лучшая как по мне был всё таки Милан 2005 и Реал 2014
Мадрид 2014 уничтожил Баварию 5:0 по сумме 2 встреч, а Милан 2005 играл просто прекрасно и если бы не расслабон после 3:0 в 1-м тайме, то взяли бы ЛЧ
Но Карло, конечно, виднее :)
Этот Реал Карло слепил сам
Да,пусть за счет старых запчастей(ну будем так говорить,Крооса,Модрича и Карвахаля)но все же это чисто его тренерская команда
Тот же Винисиус это его чистая тренерская работа.
Да он еще при Зидане показывал потенциал,но все же Карло прокачал его и с каждым годом он становится сильнее
Вперед к 15 кубку!
«Наш сезон невероятен. Я болел за "Реал Мадрид" в Париже 2 года назад, а посмотрите на меня сейчас... Я безумно счастлив».
«Сегодня я так же счастлив, как в тот день, когда родились мои дети. Это неописуемо».
Но по части именно его работы, даже если ЛЧ не выиграют, это точно один из лучших сезонов в карьере Анчи. Столько проблем решил, столько придумал.
Джуда правда минуте к 75 надо снимать было. Еле ноги волочил.
Милан 03/04
Милан 06/07
Челси 09/10
Реал 14/15
реалу в матче с валенсией не засчитали чистый гол во время 3 свистка,а тут через несколько секунд после свистка забит гол и то с офсайда,а тухлый говорит-нас обокрали)
14/15 не самый удачный сезон по меркам Реала