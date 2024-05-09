Анчелотти о камбэке с «Баварией»: «На «Бернабеу» это обычное дело. Этот «Реал» – лучшая команда в моей карьере»

Карло Анчелотти поделился эмоциями после камбэка в матче ЛЧ с «Баварией» (2:1).

«У нас были силы на камбэк, когда « » забила. Это произошло снова здесь, на « ». Здесь, с нашими болельщиками, это вполне обычное дело. С ними мы можем сделать что-то неожиданное.

Мы верили. Хоселу проделал фантастическую работу. Он фантастический нападающий. Мы справились очень хорошо, в конце матча у нас было много энергии.

Конечно, я буду наслаждаться этим – до финала. Мы проведем фантастические дни с нашими болельщиками, чтобы отпраздновать победу в . (Говорит журналисту) Можете остаться с нами в !

Я очень благодарен игрокам, они очень много работают. Я думаю, что это лучшая команда в моей карьере», – сказал тренер «Реала» после матча.

Три минуты полуфинала ЛЧ, когда «Реал» перевернул матч с «Баварией». Дубль Хоселу!