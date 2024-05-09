Де Лигт про отмененный гол «Реалу»: «Боковой судья извинился, но что мне с этого? Если бы свистнули в эпизоде с Хоселу, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Хоселу Шимон Марчиняк Антонио Рюдигер Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт сообщил, что ему принесли извинения за эпизод с отменой гола.

«Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки?

В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол.

Боковой судья сказал мне: «Прошу прощения, я совершил ошибку». Но что мне с этого?

В конце концов, я не из тех, кто хочет свалить все на судью, «Реал» заслужил победу, потому что выиграл 2:1, но если это правило, то это правило, вот и все, что я могу сказать на этот счет», – заявил защитник «Баварии» в эфире beIN Sports.

Матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством Шимона Марчиняка.

Марчиняк на 103-й не засчитал гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда

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136 комментариев
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"Барселона ответит за это в следующем сезоне" - прибавил Де Лигт
+67
-9
+58
Ответ Дима
а если бы играли добавленные 9 минут, а не 14, то и этого момента не было.
Замена Беллингема, валяния на газоне Рюдигера, видеоповторы, в сумме 5 минут точно было, так что не надо ляля
+66
-22
+44
Но почему они считают, что если бы судья не свистнул, то Де Лигт 100% забил бы?

Лунин просто стоял и не реагировал
+52
-16
+36
Ответ giga90
Комментарий скрыт
фанатам кабинета сложно понять логику? если в случае с подозрением на оффсайд рюдигера дали доиграть эпизод, то почему аналогично не дали доиграть такой же эпизод у баварии?
+27
-6
+21
Ответ Artem Piatkov
Хоселу был в игре Де Лигт и Мазрауи - в оффсайде Да и добавил Марчиняк 9 минут, а играли все 15 Ну оно ясно, этот же судья тащил Аргов в финале ЧМ, не дав заслуженные 2 красные игрокам Аргентины за явно грубую игру (Акунья на 2 ЖК точно наиграл) Сегодня даже чистый гол Хоселу смотрел под лупой
Дело в том что и там боковой увидел офсайд
+22
-5
+17
Абсолютно прав Де Лигт, два идентичных эпизода - Реалу дали доиграть, Баварии нет. О чём тут спорить можно вообще
+29
-12
+17
Ответ Voodooosh
Комментарий скрыт
Уже сказки придумываем, Лунин не видел мяч, ага
+24
-9
+15
Ответ Дима
а если бы играли добавленные 9 минут, а не 14, то и этого момента не было.
Включите повтор матча, сядьте с секундомером и посчитайте все затяжки, которые были в компенсированное. Все микротравмы, замены, разговоры с Тухелем, игроками, штабом Тухеля. Или вы не в курсе, что затяжки в компенсированное тоже компенсируются?
+17
-2
+15
Ответ Artem Piatkov
Хоселу был в игре Де Лигт и Мазрауи - в оффсайде Да и добавил Марчиняк 9 минут, а играли все 15 Ну оно ясно, этот же судья тащил Аргов в финале ЧМ, не дав заслуженные 2 красные игрокам Аргентины за явно грубую игру (Акунья на 2 ЖК точно наиграл) Сегодня даже чистый гол Хоселу смотрел под лупой
дело не в этом. Судьи по разному трактуют одинаковый эпизод. В одном дают доиграть, а в другом свистят заранее. Прикол в том, что если бы Марчиняк свистнул оффсайд у Рюдигера до взятия ворот, то ВАР бы не смог отменить это решение
+16
-2
+14
Ответ SancheZZZ
"Барселона ответит за это в следующем сезоне" - прибавил Де Лигт
От злости отгружат 9 ))
+14
-3
+11
Ошибка марчиняка, слишком рано свистнул. Надо было доиграть эпизод, а потом уже или свистеть оффсайд или если гол, то вар смотреть
+13
-3
+10
а если бы играли добавленные 9 минут, а не 14, то и этого момента не было.
+51
-41
+10
Жуткий косяк Марчиньяка. Это его обязанность продолжить игру, даже если боковой там что-то поднял. Тем более была одна из последних атак в матче. Вроде бы арбитры уже сто лет судят с ВАР, а делают какие-то детские ошибки, останавливая игру. Когда только ввели ВАР, иногда игроки останавливались, если лайнсмен поднимал флаг, но главный давал продолжать, и в итоге напы забивали легкие мячи. Помню Арсенал так Юнайтед забил, когда защ посмотрел на лайнсмена с флагом и просто встал и поднял руку, а главный то не свистнул. И тут полуфинал ЛЧ и такая ошибка опытного поляка.
+9
-2
+7
Ответ Alex Rhea
Абсолютно прав Де Лигт, два идентичных эпизода - Реалу дали доиграть, Баварии нет. О чём тут спорить можно вообще
Не идентичных. В случае с Реалом флажок подняли после гола
+6
-1
+5
Судья чудил на ЧМ, уже чудил в этой ЛЧ и его ставят и ставят...
+8
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+5
Можно согласиться, конечно, что судья рановато свистнул и надо было доиграть эпизод. Но ведь гол случился только лишь потому, что арбитр свистнул и игроки Реала уже выключились из эпизода. Вполне вероятно, что ничего опасного из этого эпизода не удалось бы выжить, если бы судья не дал свисток.
+15
-10
+5
Ой шуму то развили. Там Рюдигер просто остановился и не стал накрывать игрока. Милитао и Лунин тоже бросили играть. А Игрок Баварии как раз таки специально и пробил после свистка, чтобы сейчас вот такой вселенский плач развести.
+6
-2
+4
Ответ Qarasik
Вытри слёзы. Реал тотально деклассировал баварию и должен был громить с неприличным счётом.
Прям как МС деклассировал реал
+5
-1
+4
Ответ Лимит Лимитович
Кто-то может объяснить, почему играли 15 минут вместо 9?
Должны были грать минут 12 от силы, 2 минуты за ВАР и празднование гола и минуту Реал съел на затяжках.

Но Марчиньяк решил каждый аут и подачу мяча считать
+7
-3
+4
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий скрыт
помню лишь спектакли баварских девочек
+10
-6
+4
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий скрыт
В отличий от баварцев реал не тянул время, немцы начали тянуть время после своего гола еще
+7
-4
+3
Ответ Voodooosh
Замена Беллингема, валяния на газоне Рюдигера, видеоповторы, в сумме 5 минут точно было, так что не надо ляля
Рюдигер, даже выигрывая, быстрее встал с газона, чем симулянтишки Баварии, который валялись сразу после своего забитого мяча
Никаких 5 минут там не было
+4
-1
+3
Ответ Artem Piatkov
Хоселу был в игре Де Лигт и Мазрауи - в оффсайде Да и добавил Марчиняк 9 минут, а играли все 15 Ну оно ясно, этот же судья тащил Аргов в финале ЧМ, не дав заслуженные 2 красные игрокам Аргентины за явно грубую игру (Акунья на 2 ЖК точно наиграл) Сегодня даже чистый гол Хоселу смотрел под лупой
Лол, там прямым текстом написано, что если бы был свисток, то уже не имело бы значения нами офсайд или нет, гола бы просто не было.
+7
-4
+3
Ответ Voodooosh
Комментарий скрыт
Что за бред? Лунин после свистка стоял на прямых ногах, он и не собирался реагировать на удар. Сказки про удар из-под Рюдигера рассказывай Риго и его последователям. Лунин всегда прыгает, даже если обзор перекрыт несколькими игроками, а в данном случае он видел момент удара.
+4
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+3
Ответ Дима
а если бы играли добавленные 9 минут, а не 14, то и этого момента не было.
Совсем уже? Сколько вар смотрели и замены делали?
+5
-2
+3
Ну и вдовесок ко всему необходимо учесть, что даже если предположить, что офсайда не было и судья не свистнул и получился чистый гол, это же не проход в финал, а только в овертайм. Когда последний раз Реал уступал в овертайме или по пенальти? Сходу вспоминаются только победы, Сити 2024, Сити 2022, Челси 2022, Бавария 2017, Атлетико 2020 (суперкубок), Атлетико 2014, Атлетико 2016. Во всех этих матчах Реал добивался победы в овертаймах. Если учесть, что игроки Баварии изнемогали от судорог, а также принять во внимание замену Тухелем нескольких ключевых игроков, полагаю, Реал бы все равно дожал в овертайме.

Хотя эпизод, конечно, неприятный.
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0
+3
Ситуация как с Беллингемом в матче с Валенсией - неприятно, судьи сказали концовку шикарного матча. Но, по большому счету, замены и неудачная игра Нойера решили исход матча☝️
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+2
Я понимаю недовольство Де Лигта неуместным свистком - но, пардон, какое "в случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры"? Там немцу шага три ещё до офсайда.
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+2
Не понимаю, зачем судья дал свисток в том эпизоде? Дай доиграть, а потом вар смотри в случае гола.
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Ответ Vitto
Судья чудил на ЧМ, уже чудил в этой ЛЧ и его ставят и ставят...
Этот матч судья провел отлично, к нему какие претензии?
боковой поднял флажок, это боковой должен был дождаться окончания эпизода и потом поднимать флажок. Если ошибка и была, то она бокового судьи, основной отсудил хорошо
+3
-1
+2
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