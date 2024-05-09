Де Лигт про отмененный гол «Реалу»: «Боковой судья извинился, но что мне с этого? Если бы свистнули в эпизоде с Хоселу, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол»

Маттейс де Лигт сообщил, что ему принесли извинения за эпизод с отменой гола.

«Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки?

В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол.

Боковой судья сказал мне: «Прошу прощения, я совершил ошибку». Но что мне с этого?

В конце концов, я не из тех, кто хочет свалить все на судью, «Реал» заслужил победу, потому что выиграл 2:1, но если это правило, то это правило, вот и все, что я могу сказать на этот счет», – заявил защитник «Баварии» в эфире beIN Sports.

Матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством Шимона Марчиняка.

Марчиняк на 103-й не засчитал гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда