Гнабри перед «Реалом»: «Бавария» могла забить на гол-два больше в первом матче. Нужно лучше использовать моменты и убить игру»
Серж Гнабри высказался о предстоящем матче между «Реалом» и «Баварией».
8 мая команды проведут ответную игру полуфинала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 2:2.
«Мы должны будем воспользоваться моментами, которые создаем, и убить игру. В первом матче мы могли забить на гол-два больше. Нужно лучше использовать моменты», – сказал Гнабри.
Факт в том, что Мадрид в эконом режиме спокойно забрал устраивающую его ничью перед ответкой дома, в то время как Бавария отдав все силы не смогла добыть победу и поедет на Бернабеу явно не в ранге фаворита