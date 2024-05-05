Гнабри перед «Реалом»: «Бавария» могла забить на гол-два больше в первом матче. Нужно лучше использовать моменты и убить игру»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Серж Гнабри Футбол

Серж Гнабри высказался о предстоящем матче между «Реалом» и «Баварией».

8 мая команды проведут ответную игру полуфинала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 2:2.

«Мы должны будем воспользоваться моментами, которые создаем, и убить игру. В первом матче мы могли забить на гол-два больше. Нужно лучше использовать моменты», – сказал Гнабри.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Серж "убийца" а-ля Салах, будем посмотреть
+28
-5
+23
А еще он должен забить гол со слов Тухеля 😁😁😁
+14
-3
+11
В общем ответный матч все покажет и решит, а так эти слова после матча воздух.
+9
-3
+6
так и Реал мог, дальше что?
+7
-4
+3
Ответ DavidKamalyan
НЕ МОГЛИ . У Бавария 10 голевых моментов, у Реала дай бог 3
Поэтому наверно в интаграме баварии докуя нарезок какойже Ноер стена, под всеми рингтонами нарезая его сейфы матча?
+4
-1
+3
Ответ yellow boy
Серж "убийца" а-ля Салах, будем посмотреть
Реал воспользуется советом)
+4
-1
+3
А могла и пропустить на гол-два больше)
+6
-4
+2
После матча будут интервью Баварцев в духе: мы были лучше, нужно было забить моменты, Реалу просто повезло. Реал продолжает собирать трофеи, а соперники продолжают ныть.
+4
-2
+2
Ответ DavidKamalyan
НЕ МОГЛИ . У Бавария 10 голевых моментов, у Реала дай бог 3
Тише, тише, забыл таблетки выпить?
+1
0
+1
Бавария думаю победит 2-1
+6
-5
+1
Спроси у тухеля почему ты не забил в прошлой игре
0
0
0
Кто может убить игру в противостоянии с РЕАЛОМ? Последний кто на ум приходит это ответа ЛЧ прошлого сезона в Манчестере. Реал, проигрывает когда звучит финальный свисток, а то соперники думают н 90 минуте (тот же Сити), что они убили Реал, но проигрывает сами
0
0
0
Сержик у тебя получиться,Сане подсобит.Через пару деньков вылетит последняя испанская команда со своей магией и при своих болельщиках.Ждемс!
0
0
0
Бавария сейчас в роли Арсенала. Сами не использовали кучу моментов в первом матче и пропустили на своих же косяках)
0
0
0
Ответ BLADER
да откуда вы эту ахинею берете про эконом-режим,лучше вообще промолчите)).такой эконом-режим,что некоторые кадры Анчелотти показывали,как он пол блока жвачки сжевал наверное от нервов,так легко им было).ну правда,сюда можно зайти,ради таких "чудо" аналитиков,чтобы настроение себе поднять)
соглашусь про бред про эконом-режим).
0
0
0
Ответ meringue
соглашусь про бред про эконом-режим).
я как бы не первый день футбол смотрю и если бы реально так было,я бы признал,но такого не было даже и близко).Была борьба 2-х великих клубов,все события продолжаться во втором матче)
0
0
0
А Вини мог хет трик оформлять, но Нойер спас, и что дальше?)
Факт в том, что Мадрид в эконом режиме спокойно забрал устраивающую его ничью перед ответкой дома, в то время как Бавария отдав все силы не смогла добыть победу и поедет на Бернабеу явно не в ранге фаворита
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий