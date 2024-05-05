Гнабри перед «Реалом»: «Бавария» могла забить на гол-два больше в первом матче. Нужно лучше использовать моменты и убить игру»

Серж Гнабри высказался о предстоящем матче между «Реалом» и «Баварией».

8 мая команды проведут ответную игру полуфинала . Первый матч завершился со счетом 2:2.

«Мы должны будем воспользоваться моментами, которые создаем, и убить игру. В первом матче мы могли забить на гол-два больше. Нужно лучше использовать моменты», – сказал .