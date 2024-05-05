Геррейру не сыграет с «Реалом». Де Лигт и Мусиала вернулись к командным тренировкам «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Рафаэл Геррейру Маттейс де Лигт Джамал Мусиала Здоровье Футбол

Рафаэл Геррейру не сможет принять участие во втором полуфинале ЛЧ с «Реалом».

Защитник «Баварии» получил повреждение в матче со «Штутгартом» (1:3), он был заменен на 17-й минуте встречи и позже передвигался на костылях. Сегодня медштаб клуба подтвердил у игрока травму голеностопа.

Вместе с тем стало известно, что Маттейс де Лигт и Джамал Мусиала вернулись к командным тренировкам «Баварии». 

Нидерландский защитник пропустил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2). Он повредил связку колена в матче с «Айнтрахтом» 27 апреля.

Мусиала провел на поле весь матч с «Мадридом», однако пропустил вчерашний матч Бундеслиги из-за проблем с сухожилием.

Ответный полуфинал с «Реалом» пройдет 8 мая в Мадриде.

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9 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Значит надо скамейку запасных улучшать
Обязательно поставлю этот вопрос на заседании правления.)
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Что то на мюнхенскую машину обрушилось проклятие Реала(которое правда закончилось после травмы Алабы)
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Ну это и сразу было понятно, мышечная травма, костыли. Остался Павлович как опция замены, а может Тухель и в старте рискнёт его выпустить, опыта нет, но талант явный.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Но не в такой же момент наверное
Да именно в такой, по весне самый пик, помню ответный матч с ПСЖ при Флике - Лёва, Гнабри, Горецка, Зюле, 4 игрока стартового состава, просто это что вспомнилось.
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Ответ kvn9
Да именно в такой, по весне самый пик, помню ответный матч с ПСЖ при Флике - Лёва, Гнабри, Горецка, Зюле, 4 игрока стартового состава, просто это что вспомнилось.
Значит надо скамейку запасных улучшать
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Ответ kvn9
Ну это и сразу было понятно, мышечная травма, костыли. Остался Павлович как опция замены, а может Тухель и в старте рискнёт его выпустить, опыта нет, но талант явный.
вчера Павлович себя никак не показал
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Ответ Александр Гущин
вчера Павлович себя никак не показал
Хм, так вчера Горецка ещё меньше показал, если на то пошло.)
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