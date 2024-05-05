Геррейру не сыграет с «Реалом». Де Лигт и Мусиала вернулись к командным тренировкам «Баварии»

Рафаэл Геррейру не сможет принять участие во втором полуфинале ЛЧ с «Реалом».

Защитник «Баварии» получил повреждение в матче со «Штутгартом» (1:3), он был заменен на 17-й минуте встречи и позже передвигался на костылях. Сегодня медштаб клуба подтвердил у игрока травму голеностопа.

Вместе с тем стало известно, что Маттейс де Лигт и Джамал Мусиала вернулись к командным тренировкам «Баварии».

Нидерландский защитник пропустил первый полуфинальный матч чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2). Он повредил связку колена в матче с «Айнтрахтом» 27 апреля.

провел на поле весь матч с «Мадридом», однако пропустил вчерашний матч Бундеслиги из-за проблем с сухожилием.

Ответный полуфинал с «Реалом» пройдет 8 мая в .