Директор «Боруссии» Кель о сопернике в финале ЛЧ: «Хочется «Баварию». У нас старые счеты»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Себастьян Кель бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Футбол

Директор «Боруссии» хотел бы видеть «Баварию» в финале Лиги чемпионов.

Вчера дортмундская «Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ» в двух полуфинальных матчах с общим счетом 2:0.

Сегодня мадридский «Реал» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Мне бы хотелось, чтобы это была «Бавария». Есть ощущение, что у нас с ней старые счеты.

Нам нужно разобрать ворота (по каркасу которых 4 раза попали игроки «ПСЖ» в ответном матче – Спортс) и взять их с собой в Дортмунд. Может быть, они снова пригодятся нам на «Уэмбли». В раздевалке был настоящий ад: громкая музыка и алкоголь», – сказал Себастьян Кель.

В сезоне-2012/13 «Боруссия» проиграла «Баварии» со счетом 1:2 в финале Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». Кель, выступавший за «Дортмунд», провел матч в запасе.

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8 комментариев
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Немецкий финал это единственный финал где буду рад за победу обеих команд.
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Весело было бы, но в финале однозначно будет Реал
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Баварию они знают от и до. К ней адаптированы. Так что для них это реально шанс. Тогда как в случае игры с Реалом - шансы очень малы.
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если каким то чудом бавария будет в финале, пчёлы однозначно их перекатают.

но увы в финале будеть реал, и он возьмёт кубок, Билленгем идёт на ЗМ, другие более мастеровитее и талантливее футболисты чем у пчёл.
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Одно можно сказать точно
Британский игрок однозначно будет с медалью ЛЧ
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Помнится, как Кель не сыграл в ЛЧ, когда опоздал на самолёт)) было смешно)
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Хотя Кель, как полузащитник был в свое время хорош
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Ответ Красная стрела
Баварию они знают от и до. К ней адаптированы. Так что для них это реально шанс. Тогда как в случае игры с Реалом - шансы очень малы.
Как кличко высказался.

тоже самое Бавария их знает от и до. в то время как Реал их не знает 😆
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