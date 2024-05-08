Директор «Боруссии» Кель о сопернике в финале ЛЧ: «Хочется «Баварию». У нас старые счеты»
Директор «Боруссии» хотел бы видеть «Баварию» в финале Лиги чемпионов.
Вчера дортмундская «Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ» в двух полуфинальных матчах с общим счетом 2:0.
Сегодня мадридский «Реал» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
«Мне бы хотелось, чтобы это была «Бавария». Есть ощущение, что у нас с ней старые счеты.
Нам нужно разобрать ворота (по каркасу которых 4 раза попали игроки «ПСЖ» в ответном матче – Спортс) и взять их с собой в Дортмунд. Может быть, они снова пригодятся нам на «Уэмбли». В раздевалке был настоящий ад: громкая музыка и алкоголь», – сказал Себастьян Кель.
В сезоне-2012/13 «Боруссия» проиграла «Баварии» со счетом 1:2 в финале Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». Кель, выступавший за «Дортмунд», провел матч в запасе.
но увы в финале будеть реал, и он возьмёт кубок, Билленгем идёт на ЗМ, другие более мастеровитее и талантливее футболисты чем у пчёл.
Британский игрок однозначно будет с медалью ЛЧ
тоже самое Бавария их знает от и до. в то время как Реал их не знает 😆