«Наплевать. Одна херня». Рюэрсон о том, кого хочет в соперники по финалу ЛЧ

Юлиан Рюэрсон смешно ответил на вопрос о сопернике в финале Лиги чемпионов.

Вчера « » вышла в финал Лиги чемпионов, выбив « » по сумме двух матчей (1:0, 1:0). Соперником команды Эдина Терзича станет либо « », либо « ».

После победы у Рюэрсона спросили: «Против кого вы бы хотели сыграть: против «Баварии» или против «Реала»?»

«Мне на это наплевать», – ответил футболист.

«Вот так просто?» – спросил журналист.

«Ну что ж, пусть будет так, как будет. Одна херня», – сказал Рюэрсон.

Матч между «Реалом» и «Баварией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.