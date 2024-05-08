«Наплевать. Одна херня». Рюэрсон о том, кого хочет в соперники по финалу ЛЧ
Юлиан Рюэрсон смешно ответил на вопрос о сопернике в финале Лиги чемпионов.
Вчера «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов, выбив «ПСЖ» по сумме двух матчей (1:0, 1:0). Соперником команды Эдина Терзича станет либо «Реал», либо «Бавария».
После победы у Рюэрсона спросили: «Против кого вы бы хотели сыграть: против «Баварии» или против «Реала»?»
«Мне на это наплевать», – ответил футболист.
«Вот так просто?» – спросил журналист.
«Ну что ж, пусть будет так, как будет. Одна херня», – сказал Рюэрсон.
Матч между «Реалом» и «Баварией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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И подумал - только бы не ###### !
- Боруссия благодарит Мадрид за корректные переговоры по Джуду(в отличии от МанСити годом ранее)
- перед матчем Боруссии с Атлетами Реал предоставляет дортмундцам свою тренировочную базу в Вальдебебасе (вы вообще много назовёте команд, кого Мадрид туда пускал?)
С командами, у которых друг к другу какие-то счёты - так не общаются