«Наплевать. Одна херня». Рюэрсон о том, кого хочет в соперники по финалу ЛЧ

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Юлиан Рюэрсон ахахаха Футбол

Юлиан Рюэрсон смешно ответил на вопрос о сопернике в финале Лиги чемпионов.

Вчера «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов, выбив «ПСЖ» по сумме двух матчей (1:0, 1:0). Соперником команды Эдина Терзича станет либо «Реал», либо «Бавария».

После победы у Рюэрсона спросили: «Против кого вы бы хотели сыграть: против «Баварии» или против «Реала»?»

«Мне на это наплевать», – ответил футболист.

«Вот так просто?» – спросил журналист.

«Ну что ж, пусть будет так, как будет. Одна херня», – сказал Рюэрсон.

Матч между «Реалом» и «Баварией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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24 комментария
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+22
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
У Реала кстати есть свои счёты с Боруссией
Так то после того 4-1 2013, Реал несколько раз в ЛЧ выбивал Боруссию
+20
0
+20
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
У Реала кстати есть свои счёты с Боруссией
А у Боруссии счеты с Баварией
+12
-3
+9
У Реала кстати есть свои счёты с Боруссией
+14
-6
+8
Дортмунд сладкая булочка для Баварии или Реала
+8
-1
+7
Ответ PIT-BUL
Пока понтов выше крыши... Снова в финале обделаются...
Он вышел в финал ЛЧ, его понты оправданы!
+2
0
+2
А ха ха не юли Баварию вы делали , а Реал это будет не то чтобы сложно, а почти невероятно 1:4 будет коэффициент
+4
-2
+2
Ответ T622222
А ха ха не юли Баварию вы делали , а Реал это будет не то чтобы сложно, а почти невероятно 1:4 будет коэффициент
Да такие уже мегаэксперты крутые напрогнозировали еще после жеребьевки группового этапа 4 место в группе Дортмунду
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Una hernia. Так и сказал
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Одна херня - сказал футболист.
И подумал - только бы не ###### !
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Как говаривал наш школьный воевода "Вспышка": "Один хрен, но яйца разные".
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И он прав, они в финале, а с кем на такой стадии играть уже не важно
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Опять дебильные переводы от любы
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Хотелось бы финал Реал Дортмунд
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
У Реала кстати есть свои счёты с Боруссией
За последний год:
- Боруссия благодарит Мадрид за корректные переговоры по Джуду(в отличии от МанСити годом ранее)
- перед матчем Боруссии с Атлетами Реал предоставляет дортмундцам свою тренировочную базу в Вальдебебасе (вы вообще много назовёте команд, кого Мадрид туда пускал?)

С командами, у которых друг к другу какие-то счёты - так не общаются
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Ответ CHELSEA_2008
Атлетико и ПСЖ, для которых Дортмунд тоже считался сладкой булочкой: 🗿
Сюда же Милан и Ньюкасл) Их хоронят почти каждый этап, начиная с группы
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Жаль, что не процитировал аксиому Эскобара
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