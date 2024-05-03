У немецких клубов две победы в еврокубках на неделе, у итальянских – одна, у английских, испанских, французских – ни одной

Немецкие клубы лучше всех выступили в еврокубках на этой неделе.

В Лиге чемпионов « » одолела « » (1:0), а « » в обыграл «Рому» (2:0). Также в ЛЧ «Бавария» сыграла вничью с « » (2:2).

У представителей Серии А одна победа на троих – у «Фиорентины» в матче с «Брюгге» (3:2) в Лиге конференций. «Аталанта» в ЛЕ сыграла вничью с «Марселем» (1:1).

«Астон Вилла», единственная команда из Англии, уступила «Олимпиакосу» (2:4) в ЛК.

Таким образом, на этой неделе в полуфиналах еврокубков у немецких клубов две победы, у итальянских – одна, у английских, испанских, французских – ни одной.

Как же рано вылетели англичане − остался только Эмери в ЛК. Когда такое было?