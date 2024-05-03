У немецких клубов две победы в еврокубках на неделе, у итальянских – одна, у английских, испанских, французских – ни одной

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Марсель ПСЖ Рома Аталанта Фиорентина Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Брюгге высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

Немецкие клубы лучше всех выступили в еврокубках на этой неделе.

В Лиге чемпионов «Боруссия» одолела «ПСЖ» (1:0), а «Байер» в Лиге Европы обыграл «Рому» (2:0). Также в ЛЧ «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

У представителей Серии А одна победа на троих – у «Фиорентины» в матче с «Брюгге» (3:2) в Лиге конференций. «Аталанта» в ЛЕ сыграла вничью с «Марселем» (1:1).

«Астон Вилла», единственная команда из Англии, уступила «Олимпиакосу» (2:4) в ЛК.

Таким образом, на этой неделе в полуфиналах еврокубков у немецких клубов две победы, у итальянских – одна, у английских, испанских, французских – ни одной.

Как же рано вылетели англичане − остался только Эмери в ЛК. Когда такое было?

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Победы на этой неделе еще ничего не гарантировали. Вот на следующей неделе и посчитаем цыплят, там победы весомей будут
+5
-2
+3
Ответ PUYOL5
испанская лига в этом сезоне в тени, лишь Реал шумит в лиге чемпионов
А когда не шумел?!😎😉
+8
-5
+3
испанская лига в этом сезоне в тени, лишь Реал шумит в лиге чемпионов
+6
-4
+2
Хороший урожай лиги фермеров,не так ли фанаты АПЛ?
+7
-5
+2
Испания скоро на 4 место упадет, которое от первого ничем не отличается)
+3
-1
+2
Ответ Роман
Нам говорили, что АПЛ - лучшая лига мира. Во всех еврокубковых турнирах почти повылетали.
Как Юнайтед и Челси восстанут будет конкурентнее думаю
+4
-2
+2
Ответ ягодицы ямаля
ты не понял, это риторический вопрос. Скорее даже не вопрос, а утверждение
я все прекрасно понял, юзер - глор Реала и думает что если последние n лет иностранный клуб с недружественной страны Реал на коне, то это его личная заслуга и победа.но еще эти n + парочку лет этот Реал был клубом - мемом с раздутым составом и вылетами от ром и лионов.
+3
-2
+1
Ответ Роман
Из клубов АПЛ, осталась только Астон Вилла в Лиге Конференций. И то сегодня дома 2:4 проиграли...
Рома, спасибо. Не все здесь владеют такой информацией.
+2
-1
+1
Самое главное, это то, что победа Боруссии над ПСЖ точно гарантирует уже Германии, а не Англии, 5ю путевку в ЛЧ на следующий сезон. То есть они своими руками добыли себе место в ЛЧ.
+1
-1
0
Я давно говорил, что Бундеслига второй чемпионат после АПЛ. А глоры лоллиги возмущались
+2
-2
0
Ответ JENNINGS
А когда не шумел?!😎😉
нужно быть очень молодым, что бы такое спрашивать
+6
-6
0
Ответ Andrey Kulchitsky
нужно быть очень молодым, что бы такое спрашивать
Я прекрасно помню 00-е, когда «Реал» вылетал из 1/8 финала ЛЧ 6 раз подряд. Неудачные периоды есть в истории любого клуба, но ведь именно «Мадрид» - самый успешный в истории турнира
+2
-2
0
Ответ JENNINGS
Я прекрасно помню 00-е, когда «Реал» вылетал из 1/8 финала ЛЧ 6 раз подряд. Неудачные периоды есть в истории любого клуба, но ведь именно «Мадрид» - самый успешный в истории турнира
Вы будто себе это внушить хотите, чуть ли не каждый день вижу подобные комменты от Вас
+2
-2
0
Ответ azt3c14
Хороший урожай лиги фермеров,не так ли фанаты АПЛ?
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Снегирёв
Комментарий удален пользователем
АПЛ самый конкурентоспособный внутри чемпионат, если говорить конечно не о чемпионе.
+1
-1
0
Ответ meringue
Однозначно АПЛ самая сильная лига. Результаты тому доказательство). 😁
В целом я согласен, последние 10-15 лет борьба исключительно между Реалом и клубами из Англии, больше й степени с Челси, учитывая их победы в лч и ле
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий