Терзич о «Реале» или «Баварии» в финале ЛЧ: «Мы знаем, что «Боруссия» не фаворит, с любым соперником будет очень тяжело. Но в одном матче возможно все – мы это уже доказали»
Эдин Терзич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.
«Если мне нужно выбрать одно слово, то это будет «гордость». Для нас это момент гордости. Я горжусь штабом, командой, клубом. С нашей мечтой еще не покончено!
Я знаю, что мы не будем фаворитами [в финале]. С кем бы мы ни встретились, будет очень тяжело. Но это лишь один матч, а в течение одного матча возможно все. Мы это уже доказали», – сказал главный тренер «Боруссии» в эфире TNT Sports.
На «Уэмбли» дортмундцы встретятся с «Реалом» или «Баварией».
Намного позорнее - писать "дордмунт", когда даже мобила за хозяина автоисправление делает или подчёркивание на компе высвечивается.
Глупые споры о том, что одни создали больше, атаковали больше и лучше, заслужили проход, а вторые якобы в автобусе отсиделись и отскочили - НЕЛЕПЫ И НЕПРАВИЛЬНЫ.
Плей-офф - это про результат, кто пройдёт дальше. Тут задача одна: проход. Прошел - отлично, не прошел - плохо. Содержание игры уже не имеет значения