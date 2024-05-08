Терзич о «Реале» или «Баварии» в финале ЛЧ: «Мы знаем, что «Боруссия» не фаворит, с любым соперником будет очень тяжело. Но в одном матче возможно все – мы это уже доказали»

Эдин Терзич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Если мне нужно выбрать одно слово, то это будет «гордость». Для нас это момент гордости. Я горжусь штабом, командой, клубом. С нашей мечтой еще не покончено!

Я знаю, что мы не будем фаворитами [в финале]. С кем бы мы ни встретились, будет очень тяжело. Но это лишь один матч, а в течение одного матча возможно все. Мы это уже доказали», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.

На «Уэмбли» дортмундцы встретятся с « » или «Баварией».