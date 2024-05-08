Терзич о «Реале» или «Баварии» в финале ЛЧ: «Мы знаем, что «Боруссия» не фаворит, с любым соперником будет очень тяжело. Но в одном матче возможно все – мы это уже доказали»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Если мне нужно выбрать одно слово, то это будет «гордость». Для нас это момент гордости. Я горжусь штабом, командой, клубом. С нашей мечтой еще не покончено!

Я знаю, что мы не будем фаворитами [в финале]. С кем бы мы ни встретились, будет очень тяжело. Но это лишь один матч, а в течение одного матча возможно все. Мы это уже доказали», – сказал главный тренер «Боруссии» в эфире TNT Sports.

На «Уэмбли» дортмундцы встретятся с «Реалом» или «Баварией».

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9 комментариев
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Ответ Иван Никитенко
то что дордмунт в финале,это позор для футбола
а что не позор было бы? ПСЖ - Ман Сити?)
Намного позорнее - писать "дордмунт", когда даже мобила за хозяина автоисправление делает или подчёркивание на компе высвечивается.
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+7
Мостовому надо поучится у Терзича, кем он только не был в дортмунде, начиная с помощника тренера молодежки ещё при Клоппе, до тех.ассистента, ассистента главного тренера, и.о. главного тренера и вот теперь он сам главный тренер и вышел с клубом в финал ЛЧ. Пусть даже не выиграют в финале, но кто осудит за это.
+3
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+3
Ответ Богдан Агафонов
В этом и магия ЛЧ, ее кайф: в отдельном матче возможно всё. Глупые споры о том, что одни создали больше, атаковали больше и лучше, заслужили проход, а вторые якобы в автобусе отсиделись и отскочили - НЕЛЕПЫ И НЕПРАВИЛЬНЫ. Плей-офф - это про результат, кто пройдёт дальше. Тут задача одна: проход. Прошел - отлично, не прошел - плохо. Содержание игры уже не имеет значения
Я бы еще оставил только по 1 матчу в плей-офф, было бы круче на мой взгляд
+2
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+2
В этом и магия ЛЧ, ее кайф: в отдельном матче возможно всё.

Глупые споры о том, что одни создали больше, атаковали больше и лучше, заслужили проход, а вторые якобы в автобусе отсиделись и отскочили - НЕЛЕПЫ И НЕПРАВИЛЬНЫ.

Плей-офф - это про результат, кто пройдёт дальше. Тут задача одна: проход. Прошел - отлично, не прошел - плохо. Содержание игры уже не имеет значения
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да не очкуй ты все получится , я узнавал
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С Баварией шансы вполне есть
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Ответ alex_cup
Я бы еще оставил только по 1 матчу в плей-офф, было бы круче на мой взгляд
Бессмысленно: если будут жребием определять стадион матча (одна команда играет дома) - это ужас какое нытье будет + несправедливо по отношению к болельщикам гостевой команды. Игра на нейтральном стадионе - несправедливо по отношению к болельщикам обеих команд
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