Директор «Баварии»: «Немецкий финал ЛЧ на «Уэмбли» – мечта, но «Реал» опасен. У нас и «Боруссии» сложная задача»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристоф Фройнд Футбол

Спортивный директор «Баварии» высказался о «Реале» перед матчем ЛЧ.

«Мадрид» в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).

«Реал» очень опасен в переходной фазе [из обороны в атаку], у игроков очень высокий класс. Мы должны быть уверены в себе и показать, что хотим выйти в финал.

Немецкий финал на «Уэмбли» был бы мечтой («Бавария» победила «Боруссию» Дортмунд (2:1) в Лондоне в 2013-м – Sports), но обеим командам еще предстоит решить сложные задачи», – сказал Кристоф Фройнд.

«Боруссия» сегодня на выезде сыграет с «ПСЖ» после победы (1:0) дома.

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11 комментариев
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Ответ Hush_hush
То есть Дортмунд в финале - это константа?))
Уже смешно, когда люди читают заголовок и не читают новость. Но ты их переплюнул, даже заголовок не дочитал))
+6
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+6
В целом Полуфинал это такая стадия любая из четырех может пройти в финал если конечно в первой игре разгрома не было .
+2
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+2
Ответ keeperfcb
Уже смешно, когда люди читают заголовок и не читают новость. Но ты их переплюнул, даже заголовок не дочитал))
тут люди заходят чисто комментарии пописать популистские
+1
0
+1
Ответ QWertY
Бавария-ПСЖ или Дер Классикер было бы отлично. Риалка с ручными судейками неинтересна
Завидовать это нормально, главное стул не прожги)))
+4
-3
+1
Ответ Mister Nobody
Завидовать это нормально, главное стул не прожги)))
Тут прикол что эти тела опускаются до того, что начинают слепо топить за Баварию, ту, которая унижала их Барселону из года в год.
+2
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+1
То есть Дортмунд в финале - это константа?))
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Комментарий удален пользователем
Немецкий финал ЛЧ на «Уэмбли» – утопия.
+2
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Забавно же наблюдать за этим)
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Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
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