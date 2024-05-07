Директор «Баварии»: «Немецкий финал ЛЧ на «Уэмбли» – мечта, но «Реал» опасен. У нас и «Боруссии» сложная задача»

Спортивный директор «Баварии» высказался о «Реале» перед матчем ЛЧ.

« » в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале (первая игра – 2:2).

«Реал» очень опасен в переходной фазе [из обороны в атаку], у игроков очень высокий класс. Мы должны быть уверены в себе и показать, что хотим выйти в финал.

Немецкий финал на «Уэмбли» был бы мечтой (« » победила «Боруссию» (2:1) в Лондоне в 2013-м – Sports), но обеим командам еще предстоит решить сложные задачи», – сказал .

«Боруссия» сегодня на выезде сыграет с «ПСЖ» после победы (1:0) дома.