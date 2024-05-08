Флик открыт к возвращению в «Баварию» – клуб имеет для него особое значение
Ханси Флик готов вернуться в «Баварию» после ухода Томаса Тухеля.
По данным журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, Флик открыт к возвращению в «Баварию», так как клуб занимает особое место в его сердце и имеет для него большое значение.
Если Флик вернется, то с ним в штаб войдет и Тони Тапалович, который был не только тренером вратарей в его штабе, но и одним из ассистентов Ханси. Если бы Флик оказался в «Барселоне», то Тапалович отправился бы с ним и туда. Нынешний тренер вратарей Михаэль Рехнер сохранит работу в клубе вне зависимости от того, какую должность займет Тапалович.
Напомним, Тапалович – близкий друг Мануэля Нойера. Его уволили из «Баварии» в январе 2023-го после конфликта с Юлианом Нагельсманном. Из-за этого Нойер выразил недовольство публично.
Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он остается без работы после увольнения из сборной Германии.
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Надо однозначно давать ему карт-бланш на всё, если хочет вернуть Топаловича - пусть возвращает. Так же дать возможность управлять трансферами и желательно дать что-то помощнее чем Косту и Буна Сарра, в целом говоря про прайм всего-то нужно дать несколько усилений по позициям которые он сам захочет, потому что иначе не выкрутиться. Бавария до ямы уже ситуацию довела, упустили и Нагельсмана и Алонсо. Поэтому тут нельзя ошибиться, последний нормальный тренер в списке кандидатов.