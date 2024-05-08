Флик открыт к возвращению в «Баварию» – клуб имеет для него особое значение

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Тони Тапалович Футбол

Ханси Флик готов вернуться в «Баварию» после ухода Томаса Тухеля.

По данным журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, Флик открыт к возвращению в «Баварию», так как клуб занимает особое место в его сердце и имеет для него большое значение.

Если Флик вернется, то с ним в штаб войдет и Тони Тапалович, который был не только тренером вратарей в его штабе, но и одним из ассистентов Ханси. Если бы Флик оказался в «Барселоне», то Тапалович отправился бы с ним и туда. Нынешний тренер вратарей Михаэль Рехнер сохранит работу в клубе вне зависимости от того, какую должность займет Тапалович.

Напомним, Тапалович – близкий друг Мануэля Нойера. Его уволили из «Баварии» в январе 2023-го после конфликта с Юлианом Нагельсманном. Из-за этого Нойер выразил недовольство публично.

Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он остается без работы после увольнения из сборной Германии.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ждем, Ханси! Верим!
+20
0
+20
Флик, родненький, ты попытайся с ними договориться, Баварии нужен именно такой Тренер
+21
-1
+20
Пора бы уже заканчивать этот сериал затянувшийся. Надеюсь, боссы наконец включат здравый смысл и назначат Флика.
+13
0
+13
да неужели, прям не верится что причудливое руководство Баварии которое рассматривало кого не попадя сделает такой разумный шаг, который стоял у них перед глазами столько времени
+8
0
+8
Флик - лучший вариант для Баварии из всех имён, которые появлялись в СМИ за последние недели. Надеюсь, что Бавария договорится с Ханси.
+6
-1
+5
ну давайте черт возьми уже его в команду☹️☹️☹️
+4
0
+4
Флик великолепный тренер. Надеюсь, что он вернётся в Баварию. Его Бавария была одной из сильнейших команд в мире футбола за всё время.
+4
0
+4
Для Баварии в настоящий момент Флик был бы лучшим вариантом.
Ждём!
+3
-1
+2
Очевидно лучший вариант для Баварии, он знает философию и понимает какой должна быть Бавария, вернёт прессинг и игру, может даже к тому прайму что был с 2019 по 2021. Но проблема не в Ханси, а в руководстве.
Надо однозначно давать ему карт-бланш на всё, если хочет вернуть Топаловича - пусть возвращает. Так же дать возможность управлять трансферами и желательно дать что-то помощнее чем Косту и Буна Сарра, в целом говоря про прайм всего-то нужно дать несколько усилений по позициям которые он сам захочет, потому что иначе не выкрутиться. Бавария до ямы уже ситуацию довела, упустили и Нагельсмана и Алонсо. Поэтому тут нельзя ошибиться, последний нормальный тренер в списке кандидатов.
+2
0
+2
Саламыч же есть, во-первых!
0
0
0
очень ждём, Ханси
0
0
0
Надеюсь, что все получится и Ханси вернется ❤🙏
0
0
0
А вот это было бы клёво
0
0
0
Ответ Эд
Флик, родненький, ты попытайся с ними договориться, Баварии нужен именно такой Тренер
Какой?
0
0
0
Ответ Zakal
Мне интересно спортс не публикует новость про украинского футболиста которого забрал тцк из-за неудобной для себя повестки?
Спортс слоупоки, к вечеру раздуплятся. Но и и "неудобство" новости имеет место быть наверняка.
+1
-1
0
Ответ Zakal
Мне интересно спортс не публикует новость про украинского футболиста которого забрал тцк из-за неудобной для себя повестки?
Спортс не публикует даже финал четырёх ЛЧ в футзале,который прошёл в выходные и там принимали участие россияне,но тут не переживай скоро запилят новИну😒
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий