Флик открыт к возвращению в «Баварию» – клуб имеет для него особое значение

Ханси Флик готов вернуться в «Баварию» после ухода Томаса Тухеля.

По данным журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, Флик открыт к возвращению в «Баварию», так как клуб занимает особое место в его сердце и имеет для него большое значение.

Если Флик вернется, то с ним в штаб войдет и , который был не только тренером вратарей в его штабе, но и одним из ассистентов . Если бы Флик оказался в «Барселоне», то Тапалович отправился бы с ним и туда. Нынешний тренер вратарей Михаэль Рехнер сохранит работу в клубе вне зависимости от того, какую должность займет Тапалович.

Напомним, Тапалович – близкий друг Мануэля Нойера. Его уволили из «Баварии» в январе 2023-го после конфликта с Юлианом Нагельсманном. Из-за этого Нойер выразил недовольство публично.

Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он остается без работы после увольнения из сборной Германии.