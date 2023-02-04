Нойер выразил недовольство увольнением тренера вратарей Тапаловича. «Бавария» может наказать Мануэля – интервью не было согласовано

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Тони Тапалович Футбол

В «Баварии» недовольны высказываниями Мануэля Нойера об увольнении тренера вратарей.

Мюнхенский клуб отправил Тони Тапаловича в отставку 24 января. Сообщалось, что у него был конфликт с главным тренером Юлианом Нагельсманном. 

– Для меня это был удар – когда я уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце. Это было самое жестокое, что я испытал в своей карьере. А я пережил многое.

Все в нашей группе вратарей были разорваны на куски. Люди плакали.

– Что, как вам сказали, стало причиной увольнения Тапаловича?

– Не было никакой причины, которую я мог бы понять. Были сказаны вещи, с которыми я не согласен. Ничто из того, что я слышал, не исключало возможности поговорить друг с другом и во всем разобраться.

– В новостях также предполагалось, что Тапалович был уволен, потому что он якобы передал вам информацию из тренерского штаба, и что из-за этого она попала в раздевалку.

– Нет. На сто процентов нет. Тони никогда не делал этого ни при каком тренере.

– Какие чувства вы испытываете из-за этой истории?

– Большое разочарование. Речь идет о человеческой стороне дела, о том, как отнеслись к ценному сотруднику. Мы в «Баварии» хотим быть семьей. И тут происходит нечто такое, чего я никогда раньше не испытывал.

Это печально для всех: для клуба, для Тапы, персонала и всех вратарей, включая меня. Тем не менее я хочу сказать: с одной стороны, я человек, а с другой – профессионал, – сказал вратарь «Баварии».

Отметим, что руководство «Баварии», согласно информации Bild, осталось недовольно этими словами Мануэля. Интервью не было согласовано с клубом, и теперь голкиперу грозят санкции – как минимум штраф. 

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31 комментарий

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che kaif
Ответ Serge Vendino
Лига 1 называется моно лига ПСЖ не подряд чемпионы там, только из-за собственных косяков. А соперники настолько слабые, что даже скупать оттуда не хотят. В Бундеслиге конкуренция слабая тоже, но уровень команд хотя бы выше
Игроки из этих команд настолько слабые что лучшие в ферм лиге баварии когда идут туда за игровой практикой
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Кино Музыка
Молодец, не испугался. При том, что сам на флажке.
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ryze expari
Ответ ДедаДома.нет
Токсичный Нагельсман не вывезет. Нету у него того самого авторитета. Его уровень Лейпциг.
еслиб у него не было авторитета, он бы терпел Топаловича. а так уволил.
+2
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Kakha Naqopia
Нойер легенда, и не только Баварии, он имеет право ответить на пару вопросов журналистов, и высказать свою мнение. Он гораздо больше сделал для команды чем Нагелсман. Время покажет кто прав...
0
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Isa Babaev
Ответ Рафаэль Хазиев
Перестал выручать? Больше его игр смотреть надо, спас жопу в матче с Испанией, до первого гола против Японии просто спасал на ленточке, кто виноват что защита дно в Германии? В Баварии спокойно тащил, ошибок было минимум
Как раз вам надо смотреть, Нойер уже сдал, за короткими отрезками идут длинные серии слабых матчей
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Alex_msk
Ответ Serge Vendino
Лига 1 называется моно лига ПСЖ не подряд чемпионы там, только из-за собственных косяков. А соперники настолько слабые, что даже скупать оттуда не хотят. В Бундеслиге конкуренция слабая тоже, но уровень команд хотя бы выше
Слабые игрочишки, которые переходят в реал и тащат сборную на чм
0
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Coongur
Пирсу Моргану вью дал?)
0
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svaz
Демократия же в Европе ? Или это другое?
0
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Магжан Тунгатаров
Ответ Serge Vendino
Это Бавария из монолиги?😂
это Бавария из монолиги да. Что не так?
+3
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Александр Панченко
Нойеру пора немного сбавить обороты. По хорошему его надо было наказать ещё за дурацкую травму прямо перед важнейшими матчами в ЛЧ. А он от безнаказанности только больше наглеет.
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messi_leo
А у них все «согласовано» только? Без согласования с «большим братом» рот открыть нельзя? Демократия или тоталитаризм? Где же свобода слова? )))
+1
-1
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Serge Vendino
Ответ che kaif
12 лет чемпионы. Скупают всех внутри страны. Как называется эта лига?
Лига 1 называется моно лига
ПСЖ не подряд чемпионы там, только из-за собственных косяков. А соперники настолько слабые, что даже скупать оттуда не хотят.
В Бундеслиге конкуренция слабая тоже, но уровень команд хотя бы выше
+2
-2
0
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Рафаэль Хазиев
Ответ che kaif
Париж обязан вынести этот дом 2 из моно лиги
Смотри чтобы пмж не выкинули, а то по игре против реннов лансов и реймосов, ощущение что выкинут скорее пмж
+3
-2
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che kaif
Ответ Serge Vendino
Это Бавария из монолиги?😂
12 лет чемпионы. Скупают всех внутри страны. Как называется эта лига?
+12
-5
+7
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ВладимирНеПутин
Ответ Игорь Климов
Ну, уже можно сказать, что Нойер завершил свою карьеру выступлений на высшем уровне, а это значит может ехать доигрывать в Саудовскую Аравию.
Будет там рот закрывать перед играми
0
-1
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Рафаэль Хазиев
Ответ Александр Козлов
Поймал звезду, перестал выручать, давно пора на заслуженную пенсию
Перестал выручать? Больше его игр смотреть надо, спас жопу в матче с Испанией, до первого гола против Японии просто спасал на ленточке, кто виноват что защита дно в Германии? В Баварии спокойно тащил, ошибок было минимум
+15
-2
+13
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Burel
Ну закрой рот ладонью в знак протеста
+1
-3
-2
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ДедаДома.нет
Токсичный Нагельсман не вывезет. Нету у него того самого авторитета. Его уровень Лейпциг.
+5
-3
+2
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Roman_ello
Прощай карьера Нойера в Баварии. Парень так и не понял, что под ним тонкий лёд. Что уже купили Зоммера. Что могут вернуть того молодого из аренды [забыл фамилию, Нюбель что ли]. Ведёт себя всё ещё, как незаменимый
Нюбель, все верно.

Нойер потерял реальность, во многом благодаря удобным тренерам в сборной - что Лев, что Флик последние несколько лет его ставили первым номером за былые заслуги, а не за текущую форму. И то что его другана из Баварии пнули, это конечно же для него удар.
+6
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bostonKG
Клуб устал от закидонов Ману, который еще и сам себе ногу сломал и подвел команду
0
-1
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Burel
Ответ fc_champion
Вместо Тони Тапаловича можно взять Влада Топалова
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-14
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crispymousse
Походу, красивого прощания с Баварией не получится.
+2
-2
0
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Serge Vendino
Ответ che kaif
Париж обязан вынести этот дом 2 из моно лиги
Это Бавария из монолиги?😂
+11
-5
+6
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Александр Козлов
Поймал звезду, перестал выручать, давно пора на заслуженную пенсию
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ну, уже можно сказать, что Нойер завершил свою карьеру выступлений на высшем уровне, а это значит может ехать доигрывать в Саудовскую Аравию.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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