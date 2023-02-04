Нойер выразил недовольство увольнением тренера вратарей Тапаловича. «Бавария» может наказать Мануэля – интервью не было согласовано

В «Баварии» недовольны высказываниями об увольнении тренера вратарей.

Мюнхенский клуб отправил в отставку 24 января. Сообщалось, что у него был конфликт с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

– Для меня это был удар – когда я уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце. Это было самое жестокое, что я испытал в своей карьере. А я пережил многое.

Все в нашей группе вратарей были разорваны на куски. Люди плакали.

– Что, как вам сказали, стало причиной увольнения Тапаловича?

– Не было никакой причины, которую я мог бы понять. Были сказаны вещи, с которыми я не согласен. Ничто из того, что я слышал, не исключало возможности поговорить друг с другом и во всем разобраться.

– В новостях также предполагалось, что Тапалович был уволен, потому что он якобы передал вам информацию из тренерского штаба, и что из-за этого она попала в раздевалку.

– Нет. На сто процентов нет. Тони никогда не делал этого ни при каком тренере.

– Какие чувства вы испытываете из-за этой истории?

– Большое разочарование. Речь идет о человеческой стороне дела, о том, как отнеслись к ценному сотруднику. Мы в «Баварии» хотим быть семьей. И тут происходит нечто такое, чего я никогда раньше не испытывал.

Это печально для всех: для клуба, для Тапы, персонала и всех вратарей, включая меня. Тем не менее я хочу сказать: с одной стороны, я человек, а с другой – профессионал, – сказал вратарь «Баварии».

Отметим, что руководство «Баварии», согласно информации Bild, осталось недовольно этими словами Мануэля. Интервью не было согласовано с клубом, и теперь голкиперу грозят санкции – как минимум штраф.