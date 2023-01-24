«Бавария» уволила тренера вратарей из-за конфликта с Нагельсманном. Тапалович передавал информацию из штаба Нойеру, а тот – остальной команде

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия отставки Тони Тапалович Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» уволила тренера вратарей из-за конфликта с Юлианом Нагельсманном.

Мюнхенский клуб объявил об отставке Тони Тапаловича. Как сообщает Bavarian Football Works со ссылкой на Bild, причиной увольнения 42-летнего специалиста стали «непримиримые разногласия» между ним и главным тренером команды. 

Так, Нагельсманн почти не влиял на тренировки вратарей. Они занимались обособленно от остальной команды, за их подготовку отвечал Тапалович. Кроме того, по данным Sport1, Юлиана беспокоил тот факт, что Тапалович передавал информацию о внутренней работе тренерского штаба Мануэлю Нойеру, а голкипер делился ею с партнерами по команде.

Тони работал в «Баварии» с 2011 года.

Из «Баварии» ушел тренер вратарей, работавший в клубе больше 11 лет. Возможно, все дело в травме Нойера

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17 комментариев

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Jesse Boy
Влад Тапалович?
0
-2
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Sobachkin
Как обычно все
0
-1
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Under
Ответ Mega• Battman
Хммм. Спасибо. А это плохо?? Что скрывает нагельсман от игроков???
Да что угодно, самое очевидное - методы работы с конкретными игроками, мотиваторы, возможно, долгоидущие планы.
Много всего разного может быть, чего им знать не стоит.
+14
0
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Mega• Battman
Ответ градус ненависти
А что тут непонятного? Наггельсман увидел в нём крысу, которая сливает игрокам конфиденциальную инфу, предназначенную только для тренеров
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elena
Раскрыли крота
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Dastanation
ФК Голливуд как всегда в своей красе, вечно скандалы интриги расследования. Вечно кто-то кого-то сливает. Что уж говорить, если были контры с мирным Анчелотти
+8
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градус ненависти
Ответ Mega• Battman
Очень интересно но ничего не понял.
А что тут непонятного? Наггельсман увидел в нём крысу, которая сливает игрокам конфиденциальную инфу, предназначенную только для тренеров
+44
-2
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leroc
К Топаловичу была среди прочих еще одна претензия - он уделял внимание только Нойеру и Ульрайху, совершенно забив на молодых вратарей. На это, в частности, жаловался Нюбель, ушедший в аренду в Монако и пока не торопящийся оттуда возвращаться
+13
0
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x2dj8fx6q7
Ответ Тиджани Бабангида
Решение очевидное. При «непримиримых разногласиях» позиция главного тренера решающая и неоспоримая
Если ты не Тотти)))
+5
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инок
В любом споре в тренерском штабе - решающее слово
всегда должно остаться за главным тренером.
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Iuasamotu
Болтун - находка для врага
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Геральт из Ривии_
Помнится, были новости, что Нюбель не хочет возвращаться, пока тренером вратарей является Топалович, такое ощущение, будто под него расчистили место
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фанат Реала и Барсы
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DolJun
хм, помнится один уже пытался как-то выгнать признанного доктора из баварии, всем помнят чем это закончилось
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Тиджани Бабангида
Решение очевидное. При «непримиримых разногласиях» позиция главного тренера решающая и неоспоримая
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Ебздрогыч
Вот и крысу нашли
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Mega• Battman
Очень интересно но ничего не понял.
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