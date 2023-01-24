«Бавария» уволила тренера вратарей из-за конфликта с Нагельсманном. Тапалович передавал информацию из штаба Нойеру, а тот – остальной команде
«Бавария» уволила тренера вратарей из-за конфликта с Юлианом Нагельсманном.
Мюнхенский клуб объявил об отставке Тони Тапаловича. Как сообщает Bavarian Football Works со ссылкой на Bild, причиной увольнения 42-летнего специалиста стали «непримиримые разногласия» между ним и главным тренером команды.
Так, Нагельсманн почти не влиял на тренировки вратарей. Они занимались обособленно от остальной команды, за их подготовку отвечал Тапалович. Кроме того, по данным Sport1, Юлиана беспокоил тот факт, что Тапалович передавал информацию о внутренней работе тренерского штаба Мануэлю Нойеру, а голкипер делился ею с партнерами по команде.
Тони работал в «Баварии» с 2011 года.
Из «Баварии» ушел тренер вратарей, работавший в клубе больше 11 лет. Возможно, все дело в травме Нойера
Много всего разного может быть, чего им знать не стоит.
всегда должно остаться за главным тренером.