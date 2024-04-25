«Барса» контактировала с Маркесом, Фликом, Тухелем, Де Дзерби, Рангником, Слотом и Ираолой на случай ухода Хави
В списке «Барселоны» находились 8 тренеров на случай ухода Хави.
В итоге 44-летний специалист решил остаться в каталонском клубе.
По данным Diario Sport, главным кандидатом Деку был Рафаэль Маркес из «Барселоны Б».
Также спортивный директор «блауграны» контактировал с Хансом-Дитером Фликом (экс-«Бавария»), Томасом Тухелем («Бавария»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ральфом Рангником (сборная Австрии), Арне Слот («Фейеноорд») и Андони Ираолой («Борнмут»).
Кроме того, еще одним приоритетным кандидатом был экс-тренер «Барсы» Луис Энрике, который решил остаться в «ПСЖ».
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