«Барса» контактировала с Маркесом, Фликом, Тухелем, Де Дзерби, Рангником, Слотом и Ираолой на случай ухода Хави

В списке «Барселоны» находились 8 тренеров на случай ухода Хави.

В итоге 44-летний специалист решил остаться в каталонском клубе.

По данным Diario Sport, главным кандидатом был из «Барселоны Б».

Также спортивный директор «блауграны» контактировал с Хансом-Дитером Фликом (экс-« »), (« »), (« »), (сборная Австрии), Арне Слот (« ») и («Борнмут»).

Кроме того, еще одним приоритетным кандидатом был экс-тренер «Барсы» Луис Энрике, который решил остаться в «ПСЖ».