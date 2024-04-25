«Барса» контактировала с Маркесом, Фликом, Тухелем, Де Дзерби, Рангником, Слотом и Ираолой на случай ухода Хави

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В списке «Барселоны» находились 8 тренеров на случай ухода Хави.

В итоге 44-летний специалист решил остаться в каталонском клубе.

По данным Diario Sport, главным кандидатом Деку был Рафаэль Маркес из «Барселоны Б».

Также спортивный директор «блауграны» контактировал с Хансом-Дитером Фликом (экс-«Бавария»), Томасом ТухелемБавария»), Роберто Де ДзербиБрайтон»), Ральфом Рангником (сборная Австрии), Арне Слот («Фейеноорд») и Андони Ираолой («Борнмут»).

Кроме того, еще одним приоритетным кандидатом был экс-тренер «Барсы» Луис Энрике, который решил остаться в «ПСЖ».

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8 комментариев
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Только вот сам каталонский бестрофейный середняк без роду и племени никому не интересен.
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Ответ Южанин78
Складывается такое впечатление, что уговорили Хави только для того, чтобы попробовать подписать Клоппа в следующим году.
Барса тоже захотела залупл себе?
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Ответ Южанин78
Складывается такое впечатление, что уговорили Хави только для того, чтобы попробовать подписать Клоппа в следующим году.
Из нынешнего состава Барсы под безыдейнобеговой футбол Клоппа подойдут только бестолковые Ромеу и Гуви.. Остальных придётся менять.. Лапорта на это не пойдёт.
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Складывается такое впечатление, что уговорили Хави только для того, чтобы попробовать подписать Клоппа в следующим году.
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Но к счастью Лапорты, Хави не Сашка Белый, и не отвечает за свой базар..
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Флик,Тухель, Де Дзерби, Рангник, Слот, Ираола, Харатьян
в фильме "Что тут делает Рагник?"
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Все правильно - в настоящее время в проблемной Барсе сможет работать один лишь Хави - уже потом когда придут финансы и Барса будет полностью перестроена - тогда все тренеры мира будут стремиться попасть именно в Барселону:))
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Но никто не захотел, по этому пришлось оставить хави
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