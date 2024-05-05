Директор «Баварии» о поиске тренера: «Пока не получилось, но получится. Всей стране это интереснее двух немецких команд в 1/2 ЛЧ»
Спортивный директор «Баварии» рассказал о поиске нового тренера.
В феврале мюнхенцы объявили, что Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
«Я понимаю все слухи и разговоры. Понимаю, что всей стране более или менее интересна эта тема – даже сильнее, чем то, что в полуфинал Лиги чемпионов вышли две немецкие команды.
Я никогда не называл имена публично – по опыту знаю, что до подписания контракта может случиться все. Ральф [Рангник] отклонил наше предложение и объяснил нам причины. Для нас это стало сюрпризом, но такова жизнь. Как я уже много раз говорил, когда закрывается одна дверь, открывается другая. В футболе все быстро меняется.
Первое решение не всегда срабатывает. Это абсолютно нормально. Есть тренеры, которые выбирают иные пути, и это их право. У нас есть идеи. Мы обсуждаем, изучаем варианты. Пока не получилось. Но в конце концов все получится».
О том, может ли «Бавария» назначить временного тренера на год
«Я уже говорил, что мы ищем тренера, с которым сможем работать в долгосрочной перспективе», – сказал Макс Эберль в интервью Bild.