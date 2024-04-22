Тухель предпочитает работу в АПЛ и вряд ли возглавит «Барселону» из-за финансовых сложностей клуба (ESPN)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Томас Тухель Футбол

Томас Тухель планирует возглавить клуб АПЛ после ухода из «Баварии».

Ранее немецкий специалист заявил, что точно не останется на посту главного тренера мюнхенского клуба, так как стороны уже заключили соглашение об уходе. 

По данным ESPN, Томас Тухель предпочитает вернуться в АПЛ этим летом, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Специалист не исключил возможности перехода в каталонский клуб, однако он обеспокоен финансовой стабильностью «Барсы», в частности, тем, что отсутствие трансферных средств может помешать планам по усилению состава.

Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему специалисту со стороны «Манчестер Юнайтед». 

Томас Тухель тренировал «Челси» с 2021 по 2022 год. Под руководством немецкого специалиста клуб стал четвертым в АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. 

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36 комментариев
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Если Лч выиграет Бавария то руководители будут выглядеть клоунами,хотя им не впервой
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Ответ f0mk4
Странный тренер Тухель - вроде и не плохой, а вроде и не топ. Интересно, что думает Мостовой
Тухель играл, забивал, хоть и на уровне КФК, чеканить умеет, значит, достойный тренер.
После ЛЧ-2021 какие к нему вообще вопросы?..
+17
-2
+15
Ответ f0mk4
Странный тренер Тухель - вроде и не плохой, а вроде и не топ. Интересно, что думает Мостовой
Ну если тренер, который выводит третий клуб поряд в полуфинал ЛЧ не топ, то кто тогда вообще топ.
+9
-1
+8
Странный тренер Тухель - вроде и не плохой, а вроде и не топ.
Интересно, что думает Мостовой
+8
-2
+6
Уф, пронесло
+8
-3
+5
Между Барселоной и топами АПЛ сейчас однозначно стоит выбирать АПЛ.
+5
-2
+3
Да всем уже понятно, что от Барсы будут открещиваться.
Кто захочет ловить хейт от его безумных фанатов, которым подавай финал ЛЧ и неоспоримое первое место в Ла Лиге.
+8
-5
+3
Ответ f0mk4
Странный тренер Тухель - вроде и не плохой, а вроде и не топ. Интересно, что думает Мостовой
Да действительно. Победитель ЛЧ, клубного чемпионата мира, суперкубка УЕФА. Чемпион Франции и Германии. Человек, который побеждал в 3/5 всех матчей с Боруссией и не пригрывал в 4/5. Ну, правда, и Бавария тогда была хороша. Так что и этого не хватало. Ну и если посмотреть статистику по Челси и по Баварии, то там будут те же 63% побед. Это элита. Мало кто в Европе может сравниваться.
+3
0
+3
Ответ f0mk4
Странный тренер Тухель - вроде и не плохой, а вроде и не топ. Интересно, что думает Мостовой
Смотря сколько раз может чеканить Тухель
+3
0
+3
Если рычаг подарят?
+3
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+3
Ответ mr.salah89
Тот самый тренер, который умудрился в Бундеслиге прервать гегемонию Баварии)))) Тухелю надо было постараться это седлать, и он это сделал.
Пфф, любой тренер мог попасть в этот волшебный сезон Байера Алонсо. Как можно бороться с командой, которая не проигрывает и постоянно вырывает матчи на 90 +? Сыграй ещё один такой сезон - не факт, что Байер такое повторить сможет. А Тухель что? Идёт за этой командой аномалий и сейчас сконцентрируется на ЛЧ. Вон даже выбил лучший за несколько десятков лет Арсенал.
+2
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Даже Евсеев нынешнюю барсу не согласится возглавить
+2
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Тухель в Ньюкасл-адекватное руководство и неограниченные финансовые ресурсы.
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Барса сейчас действительно пороховая бочка для любого тренера. Клуб с максимальными ожиданиями, объективными проблемами и задачей развивать молодых. Что-то похожее у МЮ.
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Ответ mr.salah89
Тот самый тренер, который умудрился в Бундеслиге прервать гегемонию Баварии)))) Тухелю надо было постараться это седлать, и он это сделал.
Не в Тухеле дело. Специально проверил. В том году Бавария набрала 71 очков, до этого 77 и 78. Сейчас Бавария идет в таком же темпе.
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Ответ Акер
Ну если тренер, который выводит третий клуб поряд в полуфинал ЛЧ не топ, то кто тогда вообще топ.
Просто кубковый тренер
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Ответ Акер
Ну если тренер, который выводит третий клуб поряд в полуфинал ЛЧ не топ, то кто тогда вообще топ.
Тут для некоторых Анчелотти не топ.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Моур играл меньше Тухеля, и вообще по-моему был вратарем. Там само собой вопросы. ;)
Емнип, Моур поиграл во втордиве у отца, но точно не вратарём. И сразу понял, что анализировать соперника получается лучше, чем бить по мячу )
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Ответ Акер
Пфф, любой тренер мог попасть в этот волшебный сезон Байера Алонсо. Как можно бороться с командой, которая не проигрывает и постоянно вырывает матчи на 90 +? Сыграй ещё один такой сезон - не факт, что Байер такое повторить сможет. А Тухель что? Идёт за этой командой аномалий и сейчас сконцентрируется на ЛЧ. Вон даже выбил лучший за несколько десятков лет Арсенал.
Лучший за несколько десяток лет Арсенал, который в своей лучшей форме ничего взять не может)))
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Ответ Ashan Sorokin
Если Лч выиграет Бавария то руководители будут выглядеть клоунами,хотя им не впервой
Да ты что, а проигранная вчистую Бундеслига? Ладно бы Байеру конкуренцию навязали, но нет. Останься Тухель и в след сезоне не возьмут Бундеслигу.
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Ответ Артём Толоконников
Хоть бы не в Ливерпуль
Скорее всего наш маню пойдёт разваливать
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Ответ Log in
Моуринью тоже на таком уровне играл и взял две ЛЧ тренером, но у Мостового к нему вопросы есть. Ладно Вам, мы ещё дождемся предъяв и Зидану тоже. Барсе забивал? А за Сельту слабо было?
Моур играл меньше Тухеля, и вообще по-моему был вратарем. Там само собой вопросы. ;)
0
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Тухель играл, забивал, хоть и на уровне КФК, чеканить умеет, значит, достойный тренер. После ЛЧ-2021 какие к нему вообще вопросы?..
Моуринью тоже на таком уровне играл и взял две ЛЧ тренером, но у Мостового к нему вопросы есть.
Ладно Вам, мы ещё дождемся предъяв и Зидану тоже. Барсе забивал? А за Сельту слабо было?
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Не собрался ли тухель в ливерпуль ?
Особенно в свете новостей, что аморим прилетел в лондон на переговоры с вэст хэмом
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Слаааава богу.
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Дело не в тухлом или Кейне, дело в Паваре, зря отдали его. Этот каждый год выигрывает: со штутгартом 16/17 вторую бундеслигу, потом ЧМ18, потом четыре бундеслиги с баврией, теперь сегодня с интером в серии.
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Барсе не нужен Тухель.
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Тухлый возьмёт курс шарлатана Рангника, им же последует Нагельсманн в дальнейшем, там и Флик не отстанет, вот и весь перечень лжетренеров современности
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Хоть бы не в Ливерпуль
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МЮ!! Аууу!
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