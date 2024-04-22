Тухель предпочитает работу в АПЛ и вряд ли возглавит «Барселону» из-за финансовых сложностей клуба (ESPN)

Томас Тухель планирует возглавить клуб АПЛ после ухода из «Баварии».

Ранее немецкий специалист заявил, что точно не останется на посту главного тренера мюнхенского клуба, так как стороны уже заключили соглашение об уходе.

По данным ESPN, предпочитает вернуться в этим летом, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Специалист не исключил возможности перехода в каталонский клуб, однако он обеспокоен финансовой стабильностью «Барсы», в частности, тем, что отсутствие трансферных средств может помешать планам по усилению состава.

Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему специалисту со стороны « ».

Томас Тухель тренировал « » с 2021 по 2022 год. Под руководством немецкого специалиста клуб стал четвертым в АПЛ и выиграл Лигу чемпионов.