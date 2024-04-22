Тухель предпочитает работу в АПЛ и вряд ли возглавит «Барселону» из-за финансовых сложностей клуба (ESPN)
Томас Тухель планирует возглавить клуб АПЛ после ухода из «Баварии».
Ранее немецкий специалист заявил, что точно не останется на посту главного тренера мюнхенского клуба, так как стороны уже заключили соглашение об уходе.
По данным ESPN, Томас Тухель предпочитает вернуться в АПЛ этим летом, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Специалист не исключил возможности перехода в каталонский клуб, однако он обеспокоен финансовой стабильностью «Барсы», в частности, тем, что отсутствие трансферных средств может помешать планам по усилению состава.
Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему специалисту со стороны «Манчестер Юнайтед».
Томас Тухель тренировал «Челси» с 2021 по 2022 год. Под руководством немецкого специалиста клуб стал четвертым в АПЛ и выиграл Лигу чемпионов.
После ЛЧ-2021 какие к нему вообще вопросы?..
Интересно, что думает Мостовой
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Ладно Вам, мы ещё дождемся предъяв и Зидану тоже. Барсе забивал? А за Сельту слабо было?
Особенно в свете новостей, что аморим прилетел в лондон на переговоры с вэст хэмом