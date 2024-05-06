Тен Хаг попросил «МЮ» укрепить состав: «Главное – вернуть арендованных игроков. Нужно больше глубины, на некоторых позициях нет выбора»
Эрик тен Хаг заявил, что попросил руководство «Манчестер Юнайтед» укрепить состав.
«Укрепление состава – один из этапов в построении команды, которую мы должны сделать лучше для более успешного выступления, а для этого нужен более глубокий состав.
Главное – вернуть арендованных игроков. Если получится укрепить многие позиции, у нас будет глубина [состава].
Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора. На позиции левого защитника Шоу лишь 15 раз выходил в старте в этом сезоне, а Маласиа – вообще ни разу и сейчас он травмирован», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
1) нет игры.
2)у каждого тренера есть свой стиль игры (7хаг)мимо.
3) упрямый как осёл 7хаг.
4).вообщем ты прав.)