Тен Хаг попросил «МЮ» укрепить состав: «Главное – вернуть арендованных игроков. Нужно больше глубины, на некоторых позициях нет выбора» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что попросил руководство «Манчестер Юнайтед» укрепить состав.

«Укрепление состава – один из этапов в построении команды, которую мы должны сделать лучше для более успешного выступления, а для этого нужен более глубокий состав.

Главное – вернуть арендованных игроков. Если получится укрепить многие позиции, у нас будет глубина [состава].

Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора. На позиции левого защитника Шоу лишь 15 раз выходил в старте в этом сезоне, а Маласиа – вообще ни разу и сейчас он травмирован», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев
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Если он о Санчо - то это просто мем))
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+7
Ответ headmaster
Если он о Санчо - то это просто мем))
В Испании ещё больший мем
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Ответ Святослав Федорович
он наивно полагает, что останется и на следующий год?))
скорее всего его ещё на год оставят если он выиграет у Сити в финале. (это мало вероятно).
1) нет игры.
2)у каждого тренера есть свой стиль игры (7хаг)мимо.
3) упрямый как осёл 7хаг.
4).вообщем ты прав.)
+1
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он наивно полагает, что останется и на следующий год?))
+1
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Как это недоразумение оставили вообще в клубе после 4 места в легкой группе ЛЧ
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Ответ Святослав Федорович
он наивно полагает, что останется и на следующий год?))
Так была же пуля, что его никуда на следующий сезон не денут (к несчастью игроков и болельщиков МЮ).
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