Тен Хаг попросил «МЮ» укрепить состав: «Главное – вернуть арендованных игроков. Нужно больше глубины, на некоторых позициях нет выбора» 

Эрик тен Хаг заявил, что попросил руководство «Манчестер Юнайтед» укрепить состав.

«Укрепление состава – один из этапов в построении команды, которую мы должны сделать лучше для более успешного выступления, а для этого нужен более глубокий состав.

Главное – вернуть арендованных игроков. Если получится укрепить многие позиции, у нас будет глубина [состава].

Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора. На позиции левого защитника Шоу лишь 15 раз выходил в старте в этом сезоне, а Маласиа – вообще ни разу и сейчас он травмирован», – сказал главный тренер « ».