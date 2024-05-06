Думфрис интересен нескольким клубам АПЛ. Игрок «Интера» хочет перейти в «МЮ»
Дензел Думфрис хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, полузащитником «Интера» интересуются несколько клубов АПЛ. Сам футболист не хочет присоединяться к команде из середины турнирной таблицы и надеется подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».
Вероятность такого трансфера будет выше, если во главе манкунианцев останется соотечественник Думфриса Эрик тен Хаг.
В текущем сезоне АПЛ Дензел провел 29 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Тенхаг если останется, будет ставить своего нидерландца.
Нестыковка