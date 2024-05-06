Думфрис интересен нескольким клубам АПЛ. Игрок «Интера» хочет перейти в «МЮ»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дензел Думфрис Эрик тен Хаг Футбол

Дензел Думфрис хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, полузащитником «Интера» интересуются несколько клубов АПЛ. Сам футболист не хочет присоединяться к команде из середины турнирной таблицы и надеется подписать контракт с «Манчестер Юнайтед». 

Вероятность такого трансфера будет выше, если во главе манкунианцев останется соотечественник Думфриса Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне АПЛ Дензел провел 29 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь

24 комментария
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Не хочет присоединяться к команде из середины таблицы, но при этом хочет в мю?)
+25
-2
+23
Ответ Lycerae
Зачем?
нидерландский футболист
+10
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+9
Дюмфрис проиграл конкуренцию 35 летнему Дармиану
+4
0
+4
Ответ Marcus-light
Возможно. Мое впечатление о Далоте - что именно как защитник он нулевой.
Вот именно как защитник он даже сильнее Дюмфриса, тогда как уступает ему в виде атакующего латераля
+5
-2
+3
Ответ Marcus-light
Просто потому что он сильнее любого крайнего в МЮ
Он не сильнее нынешнего Далота. И если новые боссы МЮ хоть чуточку умнее Глейзеров, то они поймут, что лучше прикупить какого нибудь молодого крайка из Бундеслиги или Лиги 1, чем дорогого из Серии А
+4
-1
+3
Ответ Lycerae
Зачем?
Просто потому что он сильнее любого крайнего в МЮ
+6
-3
+3
Лямов 40 срубить бы за него, было бы отлично
+2
0
+2
Не будет потерей для Интера
+2
0
+2
Хорошо начинал, но превратился в днаря, который проиграл позицию Дармиану. Кстати, привет МЮ
+2
-1
+1
Ответ QWertY
Он не сильнее нынешнего Далота. И если новые боссы МЮ хоть чуточку умнее Глейзеров, то они поймут, что лучше прикупить какого нибудь молодого крайка из Бундеслиги или Лиги 1, чем дорогого из Серии А
Возможно. Мое впечатление о Далоте - что именно как защитник он нулевой.
+2
-1
+1
Ответ Lycerae
Зачем?
В МЮ много платят,да так что можно забить на футбол и просто наслаждаться тренировками
+1
0
+1
Ответ alexmixer9
Не хочет присоединяться к команде из середины таблицы, но при этом хочет в мю?)
ну по потерянным МЮ где-то в районе 5-6 места. Не прям верхушка, но уже и не середина. Эдакий инсайд в таблице)
+4
-3
+1
Ответ Клименко
Дюмфрис проиграл конкуренцию 35 летнему Дармиану
Дармиан играл в МЮ. Наверно Дюмфрис хочет получить такой опыт или может деньги...
Тенхаг если останется, будет ставить своего нидерландца.
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опять гений тен хааг всех голландских топарей подтягиев за оверпрайс)
+2
-1
+1
Зачем?
+1
0
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продано, упаковывайте!
+1
0
+1
Ответ Павел С
Дармиан играл в МЮ. Наверно Дюмфрис хочет получить такой опыт или может деньги... Тенхаг если останется, будет ставить своего нидерландца.
Я знаю. Потому и написал, кто такой Дюмфрис
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Ответ Lycerae
Зачем?
МЮ предложит большую зарплату видимо. Как было с Погба в 2016 который в Ювентусе получал зарплату чуть больше Кокорина в РФПЛ
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Так МЮ есть середняк))))
Нестыковка
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Как можно хотеть в мю, если они даже за трофеи не борются? Зато там денег побольше насыпят
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А 8 место, это уже верхняя часть таблицы? Нужна пояснительная бригада)
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Так Тен Хаг уйдет
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