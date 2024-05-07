Орлов об игре «Зенита»: «Они хотят стать чемпионами или нет? Нет должной самоотдачи, академики... Против «Факела» играть на удержание? Не знаю...»

Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» за игру в последних матчах.

«Зенит» проиграл в Мир РПЛ «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1) и упустил победу над « » (1:1), но на 1 очко опережает «Краснодар» и «Динамо».

«В этом результате «Зенит» должен прежде всего винить самого себя. Надо же было реализовывать моменты при счете 1:0.

меня неприятно удивляет. Малоэффективен. Мы помним его другим. Не знаю, что с ним произошло... Конечно, полузащитник далек от своего максимума, идеала. Его же вообще считали лучшим центральным полузащитником в . Сейчас я так сказать уже не могу. Сперцян, Карраскаль выглядят на этой позиции интереснее. Что-то у Вендела притупилось...

«Зенит» не показывает чемпионской игры, действует слишком экономно. Артур еще не вмонтирован в модель « », пользы от него маловато... Не тот КПД. А Мостовой?

Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму. Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! . А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас – единственный, кто держит уровень.

Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...

Почему Семак перешел на игру в три центральных при счете 1:0? Ход, получается, не сработал. Вышедший на замену «привез» этот пенальти. Вообще не ясно, почему надо было сдерживать «Факел», а не забивать второй? Где конкретика в атаке? Никто не лез в штрафную, никто не обострял.

Раньше питерцы за матч имели 5-6 реальных шансов! Сейчас один момент реализуют – и останавливаются. Ну что это такое? Против «Факела» играть на удержание? Не знаю...

Считаю, что последний тренировочный сбор не дал должного эффекта. Раньше весной «Зенит» играл гораздо лучше, двигался больше. А сейчас? Нет свежести. Никто не держит темп! Нет взрывной силы. Все работают в одном режиме, причем не на пределе своих возможностей», – сказал комментатор .