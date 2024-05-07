Орлов об игре «Зенита»: «Они хотят стать чемпионами или нет? Нет должной самоотдачи, академики... Против «Факела» играть на удержание? Не знаю...»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Факел Дуглас Сантос Андрей Мостовой Клаудиньо Артур Гимараэс Вендел Нуралы Алип Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» за игру в последних матчах.

«Зенит» проиграл в Мир РПЛ «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1) и упустил победу над «Факелом» (1:1), но на 1 очко опережает «Краснодар» и «Динамо».

«В этом результате «Зенит» должен прежде всего винить самого себя. Надо же было реализовывать моменты при счете 1:0.

Вендел меня неприятно удивляет. Малоэффективен. Мы помним его другим. Не знаю, что с ним произошло... Конечно, полузащитник далек от своего максимума, идеала. Его же вообще считали лучшим центральным полузащитником в РПЛ. Сейчас я так сказать уже не могу. Сперцян, Карраскаль выглядят на этой позиции интереснее. Что-то у Вендела притупилось...

«Зенит» не показывает чемпионской игры, действует слишком экономно. Артур еще не вмонтирован в модель «Зенита», пользы от него маловато... Не тот КПД. А Мостовой?

Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму. Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас – единственный, кто держит уровень.

Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...

Почему Семак перешел на игру в три центральных при счете 1:0? Ход, получается, не сработал. Вышедший на замену Алип «привез» этот пенальти. Вообще не ясно, почему надо было сдерживать «Факел», а не забивать второй? Где конкретика в атаке? Никто не лез в штрафную, никто не обострял.

Раньше питерцы за матч имели 5-6 реальных шансов! Сейчас один момент реализуют – и останавливаются. Ну что это такое? Против «Факела» играть на удержание? Не знаю...

Считаю, что последний тренировочный сбор не дал должного эффекта. Раньше весной «Зенит» играл гораздо лучше, двигался больше. А сейчас? Нет свежести. Никто не держит темп! Нет взрывной силы. Все работают в одном режиме, причем не на пределе своих возможностей», – сказал комментатор Орлов.

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7 комментариев
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Не, ну, тут чего спорить, все так, только добавил бы про весь уровень нашей лиги. Если вот эта прямо сказать беспросветная игра позволяет удерживать первое место, то что говорить про остальных. Взглянем на весь этот чудо чемпионат, достоин ли Зенит по игре чемпионства в этом году - нет, Динамо - нет, Краснодар - нет, чемпионат Албании ей богу. Выдать всем албанские медали.
+4
0
+4
Отвратная игра Зенита компенсируется еще более отвратной потерей очков у конкурентов. Жаба с гадюкой, так сказать
+3
-1
+2
а Семак и его 15 помощников зачем?
+2
-1
+1
Это не удержание. Это стиль игры такой. Называется "держисрач"
+1
-1
0
академики с тросточками v 2.0
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