Педро – лучший игрок апреля в «Зените». У 18-летнего бразильца 3 гола в 6 матчах месяца

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Педро дос Сантос Футбол

Педро получил первую индивидуальную награду в «Зените».

Бразилец был признан лучшим игроком петербуржцев в апреле по версии болельщиков.

В прошлом месяце Педро забил три гола в шести играх – два «Спартаку» в Фонбет Кубке России (2:1) и один «Балтике» в Мир РПЛ (1:0).

Статистика 18-летнего хавбека представлена здесь.

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7 комментариев
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Давали бы ему еще минуты хорошие, а не защитников выпускали.
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Педро круто играл, и ведь именно после его последнего мяча сломался Зенит окончательно. Хотя и судейство клоунское наблюдается что в матче с тем же Оренбургом (рука Прохина в своей штрафной),, что с ЦСКА(рука Мойзеса в своей штрафной), что с Факелом(левая отмена гола[смотрите Манчестерское дерби и эпизод с Решфордом, где гол засчитали] и такой же клоунский пенальти). И ещё ведь Зениту предстоит ехать в Грозный к знаменитым кричалкам в микрофоны. Но это не может быть полноценным оправданием потерянным очкам. Необходимо набирать форму, выкинуть из состава Мостового и возможно выпустить Сергеева ради Педро. Алипа и Моста видеть в составе не хочется вообще, но таков уж лимит.
Кто бы мог подумать, что будь бы Бакаев сейчас в Зените, то он претендовал бы на основной состав...
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Педро педро педро педро пе
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Ответ Ninjah
Только я не понял почему играет Мостовой вместо него(
Лимит.
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Наш Педриньо) Покупатели нацелились.
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Педро и Эракович лучшие,Мостовой провалился.Караваева как только меняют так пропускаем(Динамо,Факел),может совпадение,но вперёд он подключается неплохо.Нападение просело.
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Только я не понял почему играет Мостовой вместо него(
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