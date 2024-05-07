Педро – лучший игрок апреля в «Зените». У 18-летнего бразильца 3 гола в 6 матчах месяца
Педро получил первую индивидуальную награду в «Зените».
Бразилец был признан лучшим игроком петербуржцев в апреле по версии болельщиков.
В прошлом месяце Педро забил три гола в шести играх – два «Спартаку» в Фонбет Кубке России (2:1) и один «Балтике» в Мир РПЛ (1:0).
Статистика 18-летнего хавбека представлена здесь.
Кто бы мог подумать, что будь бы Бакаев сейчас в Зените, то он претендовал бы на основной состав...