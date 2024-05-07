Педро – лучший игрок апреля в «Зените». У 18-летнего бразильца 3 гола в 6 матчах месяца

Педро получил первую индивидуальную награду в «Зените».

Бразилец был признан лучшим игроком петербуржцев в апреле по версии болельщиков.

В прошлом месяце забил три гола в шести играх – два «Спартаку» в Фонбет Кубке России (2:1) и один «Балтике» в Мир РПЛ (1:0).

Статистика 18-летнего хавбека представлена здесь.