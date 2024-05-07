Алексей Березуцкий: «Семак прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу»
Алексей Березуцкий считает, что Сергей Семак должен продолжить работу в «Зените».
– Семак сказал, что не считает нынешний период самым сложным в его карьере тренера. Вы ему верите?
– Я ему верю полностью, на все сто. Он понимает, что это не то, что было в прошлом сезоне, когда все уже пили шампанское в апреле, но сейчас все в руках «Зенита». У них достаточно неплохой календарь, за исключением матча с не до конца мотивированным ЦСКА.
– Надо ли менять Семака?
– 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу.
– Морено?
– Морено с большой вероятностью будет работать в ФНЛ.
– Все в жизни имеет цикличность.
– А почему он не может быть Алексом Фергюсоном? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший главный тренер ЦСКА.
Ну и да, не нужно забывать, что до МЮ Алекс еще и с Абердином суету наводил обыгрывая Баварию и Реал.
А что насчёт того, "на кого менять", мне, в связи с обилием бразильцев, внезапно пришёл на ум наш славный полузащитник португалец Мигель Данни. Уж он-то управился бы с неуправляемыми латиносами! А что Семак?! ни одного языка не знает, через переводчиков управляет. (