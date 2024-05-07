Алексей Березуцкий: «Семак прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу»

Теги ЦСКА Зенит Алексей Березуцкий Сергей Семак премьер-лига Россия Пеп Гвардиола Сочи Роберт Морено Это футбол, брат! Футбол

Алексей Березуцкий считает, что Сергей Семак должен продолжить работу в «Зените».

– Семак сказал, что не считает нынешний период самым сложным в его карьере тренера. Вы ему верите?

– Я ему верю полностью, на все сто. Он понимает, что это не то, что было в прошлом сезоне, когда все уже пили шампанское в апреле, но сейчас все в руках «Зенита». У них достаточно неплохой календарь, за исключением матча с не до конца мотивированным ЦСКА.

– Надо ли менять Семака?

– 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу.

Морено?

– Морено с большой вероятностью будет работать в ФНЛ.

– Все в жизни имеет цикличность.

– А почему он не может быть Алексом Фергюсоном? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший главный тренер ЦСКА.

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11 комментариев
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Опять новый Фергюсон? Почему Семак не может быть Семаком? Может он не самый выдающийся тренер, но так или иначе вполне самостоятельная фигура.
Ну и да, не нужно забывать, что до МЮ Алекс еще и с Абердином суету наводил обыгрывая Баварию и Реал.
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По делу. Непонятно на кого менять в текущих реалиях: на Федотова? Может на еще на Мостового? Непонятно
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Почему Семаку считать этот период сложным. ??? Наоборот приятный. Продлили контракт до 2030 года. Независимо от результата. В ус не дует.
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Если не Семак, то кто?😁
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но, в принципе, возразить на это трудно. При всех возможных претензиях к Семаку странно его сейчас менять, учитывая, что тренера уровня Спалетти в нинешних условиях не заманить
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Договорись, Лёша, сначала со своей головой. ))
А что насчёт того, "на кого менять", мне, в связи с обилием бразильцев, внезапно пришёл на ум наш славный полузащитник португалец Мигель Данни. Уж он-то управился бы с неуправляемыми латиносами! А что Семак?! ни одного языка не знает, через переводчиков управляет. (
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Ответ Александр Степанов
По делу. Непонятно на кого менять в текущих реалиях: на Федотова? Может на еще на Мостового? Непонятно
На Морено
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