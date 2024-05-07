Алексей Березуцкий: «Семак прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу»

Алексей Березуцкий считает, что Сергей Семак должен продолжить работу в «Зените».

– Семак сказал, что не считает нынешний период самым сложным в его карьере тренера. Вы ему верите?

– Я ему верю полностью, на все сто. Он понимает, что это не то, что было в прошлом сезоне, когда все уже пили шампанское в апреле, но сейчас все в руках « ». У них достаточно неплохой календарь, за исключением матча с не до конца мотивированным ЦСКА.

– Надо ли менять ?

– 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу.

– ?

– Морено с большой вероятностью будет работать в ФНЛ.

– Все в жизни имеет цикличность.

– А почему он не может быть Алексом Фергюсоном? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший главный тренер ЦСКА.