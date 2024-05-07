Александр Мостовой: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» очень много ошибаются, дарят очки, чемпионскую игру не показывают. Титул заберет тот, кто лучше совладает с нервами, скорее – «Зенит»

Александр Мостовой критически отозвался об игре претендентов на золото в Мир РПЛ.

« » набрал 1 очко в 3 последних матчах, но продолжает лидировать в турнирной таблице с 51 баллом в 27 турах. У « » и « » – по 50 очков.

«С одной стороны, хорошо, что такая плотная борьба за первую строчку, но с другой – чемпионскую игру в этом сезоне не показывает никто.

И «Зенит», и «Динамо», и «Краснодар» очень много ошибаются, дарят очки соперникам. Чемпион все-таки должен доминировать в играх с аутсайдерами. А в этом сезоне все матчи очень упорные получаются, почти нет разгромов.

Титул заберет та команда, которая лучше всего совладает с нервами. Скорее всего, это будет «Зенит», – сказал бывший хавбек «Спартака» .