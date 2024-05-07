Анчелотти о своей философии: «Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своей философии.

« » в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале (первая игра – 2:2).

О философии

«Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность».

О «Баварии»

«Они похожи на нас. Возможно, это две самые опасные команды в плане перехода из обороны в атаку. Но этот момент можно контролировать.

Если завтра будет дополнительное время – мы готовы», – сказал .