Анчелотти о своей философии: «Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своей философии.
«Мадрид» в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).
О философии
«Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность».
О «Баварии»
«Они похожи на нас. Возможно, это две самые опасные команды в плане перехода из обороны в атаку. Но этот момент можно контролировать.
Если завтра будет дополнительное время – мы готовы», – сказал Анчелотти.
За пуками каками и прочей нудной теорией от лысых аналитиков забывают, что футбол игра футболистов. Хорошо, что самый титулованный тренер ЛЧ напоминает о том, какую роль тренеры играют в этом бизнесе
Инфоцыгане про стиль игры уже надоели. Тренер в первую очередь работает с теми, кто есть. А дальше все зависит от руководства и возможностей клуба.
Но смотрите, Пеп и Клопп гении и безусловно топовые тренеры, но только в определённых условиях и с определённым набором игроков. То есть их стиль определяют игроки. Анчи же из любого набора футболистов делает топ команду (понятно ч о футболисты тоже топовые, но суть в том что не они под его стиль собираются, а он под ними). Камелеон, короче, который всегда побеждает.
Анчи перестал быть системным тренером в сезоне 1999-2000 - и это у вас "не так давно"? :)))))