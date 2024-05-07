Анчелотти о своей философии: «Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА тактика Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своей философии.

«Мадрид» в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).

О философии

«Она адаптируется под игроков. Я не хочу, чтобы у команды была только одна идентичность».

О «Баварии»

«Они похожи на нас. Возможно, это две самые опасные команды в плане перехода из обороны в атаку. Но этот момент можно контролировать.

Если завтра будет дополнительное время – мы готовы», – сказал Анчелотти.

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21 комментарий
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Погоди, сейчас тебе объяснят, что ты физрук. Работаешь только на всём готовом. А тренера это те, кто строит клуб 10 лет, так и не достраивает.
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У каждого своя философия, у Анчелотти своя, у Пепа своя, у Клоппа своя, а тот кто говорит что Карло не шарит, тот вряд-ли что-то впринцыпе в футболе понимает. Всё остальное дело вкуса и кому что нравится.
+15
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Философия то работает! И командная игра есть, и индивидуальное мастерство не ущемляется и самое главное результат имеется. На поле команда, а не 11 каликов перехожих
+12
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+9
Ответ QWertY
Видели мы Калчелотти без топ игроков -зеро и бестрофейник
Жалко не увидим Пепа без топ игроков, как бы он поставил свою игру в пас дровосекам из Стока. А вот Клоппа видели, че то он в Майнце Бундеслигу не выиграл и даже вылетал из нее.
За пуками каками и прочей нудной теорией от лысых аналитиков забывают, что футбол игра футболистов. Хорошо, что самый титулованный тренер ЛЧ напоминает о том, какую роль тренеры играют в этом бизнесе
+6
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+4
Кант - слева, Гегель - справа. Бердяев в опорной зоне
+4
-1
+3
Ответ Красная стрела
Погоди, сейчас тебе объяснят, что ты физрук. Работаешь только на всём готовом. А тренера это те, кто строит клуб 10 лет, так и не достраивает.
Тот кому каждый год покупают новый состав).
+4
-1
+3
Ответ Клименко
Жалко не увидим Пепа без топ игроков, как бы он поставил свою игру в пас дровосекам из Стока. А вот Клоппа видели, че то он в Майнце Бундеслигу не выиграл и даже вылетал из нее. За пуками каками и прочей нудной теорией от лысых аналитиков забывают, что футбол игра футболистов. Хорошо, что самый титулованный тренер ЛЧ напоминает о том, какую роль тренеры играют в этом бизнесе
Я думаю, что папа Карло еще и великолепный психолог, который умеет общаться и находит ключик почти к каждому футболисту. Особенно это важно при общении со звездами, которые как правило имеют трудный характер, очень амбициозны, эгоистичны и тд.
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Ответ Питер Пэн
Я думаю, что папа Карло еще и великолепный психолог, который умеет общаться и находит ключик почти к каждому футболисту. Особенно это важно при общении со звездами, которые как правило имеют трудный характер, очень амбициозны, эгоистичны и тд.
Думаю с игроками Карло исповедует тот же принцип - не навреди) Не пытается мешать игрокам, менять их, унижать - позволяет быть собой и делать то, что каждый игрок лучше всего умеет. Мне кажется рядом с Карло всем комфортно и приятно
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Так основа тренерской работы в этом и заключается: ты берёшь команду - у тебя есть игроки с определенными качествами. Ты максимизируешь их качества, соединяя это в командную игру.

Инфоцыгане про стиль игры уже надоели. Тренер в первую очередь работает с теми, кто есть. А дальше все зависит от руководства и возможностей клуба.
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Ежу понятно,что условные Анчелотти или Клопп, Пеп, не смогут поднять среднюю команду. Нужен подбор игроков, не обязательно топ, но готовых рвануть наверх. А без игроков команду не построить, нужен баланс, тренер и игроки. Но и про руководство клуба нельзя забывать,на сколько у них хватает терпения и финансов.
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Ответ Клименко
Жалко не увидим Пепа без топ игроков, как бы он поставил свою игру в пас дровосекам из Стока. А вот Клоппа видели, че то он в Майнце Бундеслигу не выиграл и даже вылетал из нее. За пуками каками и прочей нудной теорией от лысых аналитиков забывают, что футбол игра футболистов. Хорошо, что самый титулованный тренер ЛЧ напоминает о том, какую роль тренеры играют в этом бизнесе
Сейчас это тело тебе расскажет в какой антифутбол играет Реал и Анчелотти, и что ты ничего не понимаешь. Ведь футбол это поперечная тики-така, а всё что иное - все не то).
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Ответ QWertY
Мы видели работу Клоппа в Ливерпуле и Дортмунде. Этого достаточно, чтобы сказать, что он топ тренер с большой буквы. И мы видели Калчелотти в Наполи и Эвертоне -зеро и бестрофейник
Ну с дортмундом и ливером бы и Карло что нибудь добился, а вот Пеп с Наполи и Эвертоном, надо посмотреть...только в ряд ли он захочет
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Ответ meringue
У каждого своя философия, у Анчелотти своя, у Пепа своя, у Клоппа своя, а тот кто говорит что Карло не шарит, тот вряд-ли что-то впринцыпе в футболе понимает. Всё остальное дело вкуса и кому что нравится.
Анчелотти доказал насколько он крутой на самом деле. Я сам каюсь, было время когда недооценил его, причём это было не так давно...
Но смотрите, Пеп и Клопп гении и безусловно топовые тренеры, но только в определённых условиях и с определённым набором игроков. То есть их стиль определяют игроки. Анчи же из любого набора футболистов делает топ команду (понятно ч о футболисты тоже топовые, но суть в том что не они под его стиль собираются, а он под ними). Камелеон, короче, который всегда побеждает.
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Ответ N. Vidich
Анчелотти доказал насколько он крутой на самом деле. Я сам каюсь, было время когда недооценил его, причём это было не так давно... Но смотрите, Пеп и Клопп гении и безусловно топовые тренеры, но только в определённых условиях и с определённым набором игроков. То есть их стиль определяют игроки. Анчи же из любого набора футболистов делает топ команду (понятно ч о футболисты тоже топовые, но суть в том что не они под его стиль собираются, а он под ними). Камелеон, короче, который всегда побеждает.
>>было время когда недооценил его, причём это было не так давно...
Анчи перестал быть системным тренером в сезоне 1999-2000 - и это у вас "не так давно"? :)))))
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Ответ N. Vidich
Анчелотти доказал насколько он крутой на самом деле. Я сам каюсь, было время когда недооценил его, причём это было не так давно... Но смотрите, Пеп и Клопп гении и безусловно топовые тренеры, но только в определённых условиях и с определённым набором игроков. То есть их стиль определяют игроки. Анчи же из любого набора футболистов делает топ команду (понятно ч о футболисты тоже топовые, но суть в том что не они под его стиль собираются, а он под ними). Камелеон, короче, который всегда побеждает.
Совершенно верно, и Клоппу и Перу нужно сначала купить правильных игроков, и тогда они сделают тебе конфету. Уверен что получил бы Гвардиола сейчас состав Реала - сразу бы его половинил и делал новые трансферы. Анчелотти же работает с тем что есть - попросил у Переса форварда, не купили, но все равно подстроимся, сменил схему и роли и команда заиграла.
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Ответ N. Vidich
Анчелотти доказал насколько он крутой на самом деле. Я сам каюсь, было время когда недооценил его, причём это было не так давно... Но смотрите, Пеп и Клопп гении и безусловно топовые тренеры, но только в определённых условиях и с определённым набором игроков. То есть их стиль определяют игроки. Анчи же из любого набора футболистов делает топ команду (понятно ч о футболисты тоже топовые, но суть в том что не они под его стиль собираются, а он под ними). Камелеон, короче, который всегда побеждает.
Не скрою что после прошлого сезона думал что он и правда спекся, но в этом сезоне он раскрыл себя заново для меня, я вижу его работу в каждом матче.
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