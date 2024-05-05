Лошадь Анчелотти Гала Реал выиграла скачки в Париже на следующий день после победы «Реала» в Ла Лиге

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига конкур скачки Футбол

Принадлежащая Карло Анчелотти лошадь Гала Реал выиграла скачки на Приз Дианы.

Вчера Карло Анчелотти выиграл Ла Лигу с «Реалом» – это его 12-й титул с «Мадридом» и 28-й в тренерской карьере. 

Сегодня принадлежащая Анчелотти кобыла по кличке Гала Реал одержала победу в гонке Premio La Sene с призовым фондом 27 500 евро на дистанции 2200 метров на ипподроме Лоншан в Париже.

Кобыла, которую подготовил Марко Ботти, тренер лошадей Анчелотти, выиграла с небольшим преимуществом и является одним из фаворитов на Приз Дианы. 

Скачки на Приз Дианы названы в честь древнеримской богини охоты. Турнир проходит в Шантильи с 1843 года и входит в число самых престижных событий. 

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7 комментариев
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У лошади Анчелотти больше титулов в этом сезоне, чем у каталанского чапи.
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ну всё хана баварии)
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🤨🤨🤨🤨
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Лошадь Анчелотти после забега: 🤨🤨🤨
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Прикольно. Судьба Гала Реал в скачках Дианы непосредственно зависит от выступлений в лч тогда 😂
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Прикольно. Судьба Гала Реал в скачках Дианы непосредственно зависит от выступлений в лч тогда 😂
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Ответ Dr.S
У лошади Анчелотти больше титулов в этом сезоне, чем у каталанского чапи.
ахаххаа все правильно сказано 🤣👍👌🤣
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