Принадлежащая Карло Анчелотти лошадь Гала Реал выиграла скачки на Приз Дианы.

Вчера Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» – это его 12-й титул с « » и 28-й в тренерской карьере.

Сегодня принадлежащая Анчелотти кобыла по кличке Гала Реал одержала победу в гонке Premio La Sene с призовым фондом 27 500 евро на дистанции 2200 метров на ипподроме Лоншан в Париже.

Кобыла, которую подготовил Марко Ботти, тренер лошадей Анчелотти, выиграла с небольшим преимуществом и является одним из фаворитов на Приз Дианы.

Скачки на Приз Дианы названы в честь древнеримской богини охоты. Турнир проходит в Шантильи с 1843 года и входит в число самых престижных событий.