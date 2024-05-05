Анчелотти обошел Зидана по трофеям с «Реалом» – 12. Больше только у Муньоса – 14

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан рекорды Мигель Муньос Футбол

Карло Анчелотти обошел Зинедина Зидана и вышел на 2-е место по трофеям в «Реале».

Вчера «Мадрид» досрочно стал победителем Ла Лиги. Это 12-й трофей Анчелотти во главе «Реала». Теперь у Карло две победы в Ла Лиге, а также по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке Европы, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.

Благодаря победе в Ла Лиге Анчелотти по числу трофеев с «Реалом» обошел Зинедина Зидана, у которого 11 титулов.

Лидирует по числу выигранных с «Мадридом» трофеев Мигель Муньос, у которого их 14.

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25 комментариев
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Надо брать лч и переписывать все рекорды
+18
-1
+17
Великий тренер, дай бог ему ещё долгих лет жизни
+16
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+15
Ответ Николай Дьяченко
В этом сезоне кроме ЛЧ какие могут быть еще достижения у Карло?
Если возьмут ЛЧ, то Суперкубок Европы. Он косвенно относится к этому сезону.
+7
0
+7
Карл(о) Великий
-------------------------------------
(из википедии) Основал огромную империю в Западной Европе, в которую входили Северная Испания, Франция, Германия, Северная и Центральная Италия. :)
+7
-4
+3
Надеюсь уже в скором времени догонит и Муньоса.
+4
-2
+2
В этом сезоне кроме ЛЧ какие могут быть еще достижения у Карло?
+2
0
+2
Ответ belikovda.90
С Эвертоном Анчелотти показал свой уровень в АПЛ
А что, думаешь с Эвертоном каждый топ тренер АПЛ должен выигрывать? ) думаешь Гвардиола или Клопп затащили бы? Вообще, уровень тренера судить по этому глупо. Вот Раньери, затащил Лестер, а не смог выиграть с Челси. Да и после Лестера чего он добился🤷‍♂️
+2
0
+2
Никогда не думал что Зидан за несколько лет 12 трофеев набил
+3
-1
+2
Ответ Клименко
Ливерпуль на 5 месте АПЛ по уровню зарплатной ведомости. Реал на 1 с большим отрывом в Ла Лиге и в ЛЧ тоже
То, что в АПЛ раздуты зарплаты-это проблема только АПЛ
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+2
Ответ deadjoker
Никогда не думал что Зидан за несколько лет 12 трофеев набил
Страшно представить сколько б у гениального Зидана было трофеев если б не такая длительная пауза)
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+2
Ответ Красная стрела
А что, думаешь с Эвертоном каждый топ тренер АПЛ должен выигрывать? ) думаешь Гвардиола или Клопп затащили бы? Вообще, уровень тренера судить по этому глупо. Вот Раньери, затащил Лестер, а не смог выиграть с Челси. Да и после Лестера чего он добился🤷‍♂️
При чем тут чемпионство, если задача была еврокубки В итоге 12 и 10 места

Анчелотти обычный мотиватор, а не тренер

Всё его команды были построены другими тренерами
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Вот тоже интересно сравнить. Ниже жалобы Клоппа на старость и усталость, а он младше Анчелотти лет на 8. А Анчелотти первую Лч выиграл еще в 2003 году, а первый еврокубок еще и в 99, ну если считать Интертото таковым.. 🤷‍♂️и никаких жалоб от него, никакого нытья. Календари, судьи, усталости и выгорания. Он просто работает и побеждает. Причем везде где работает🤷‍♂️ он что, не выкладывается на все 100%?🤔
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Ну так и что? Значит давления в разы меньше, чем в Реале. Сезон без трофеев в Ливерпуле - так обычное дело, когда там где Анчи, везде надо побеждать. Он и побеждает в разных условиях. Реал, Милан, Челси, Бавария, ПСЖ 🤷‍♂️ и через него проходило полно игроков, большинство из которых звезды и с раздутым эго. Причем даже если берем перевес в стоимости игроков, то он тут на уровне Лч не играет такой роли. Миллиард у Реала, ПСЖ. Но те же игроки Баварии и Ливерпуля стоят 920 млн. Какой тут значительный перевес? 🤷‍♂️ да и плюс Ливер Ле не смог даже затащить, где команды значительно дешевле 🤷‍♂️
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Ответ 7s6vjn2j5s
То, что в АПЛ раздуты зарплаты-это проблема только АПЛ
Так у Ливерпуля не раздута зарплата именно относительно АПЛ. Они пятые, всего лишь пятые в этом отношении. А попрекают тем, что трофеев мало.
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Ответ Красная стрела
Вот тоже интересно сравнить. Ниже жалобы Клоппа на старость и усталость, а он младше Анчелотти лет на 8. А Анчелотти первую Лч выиграл еще в 2003 году, а первый еврокубок еще и в 99, ну если считать Интертото таковым.. 🤷‍♂️и никаких жалоб от него, никакого нытья. Календари, судьи, усталости и выгорания. Он просто работает и побеждает. Причем везде где работает🤷‍♂️ он что, не выкладывается на все 100%?🤔
Просто Анчи не выгорел как Клопп. Клопп очень эмоционален и сильно переживает как неудачи, так и успехи. Без этого он бы не стал таким топом, но есть обратная сторона всего этого. Организм не железный
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Ответ Клименко
Ливерпуль на 5 месте АПЛ по уровню зарплатной ведомости. Реал на 1 с большим отрывом в Ла Лиге и в ЛЧ тоже
Причем тут зарплата?
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Ответ Красная стрела
Вот тоже интересно сравнить. Ниже жалобы Клоппа на старость и усталость, а он младше Анчелотти лет на 8. А Анчелотти первую Лч выиграл еще в 2003 году, а первый еврокубок еще и в 99, ну если считать Интертото таковым.. 🤷‍♂️и никаких жалоб от него, никакого нытья. Календари, судьи, усталости и выгорания. Он просто работает и побеждает. Причем везде где работает🤷‍♂️ он что, не выкладывается на все 100%?🤔
Ливерпуль на 5 месте АПЛ по уровню зарплатной ведомости. Реал на 1 с большим отрывом в Ла Лиге и в ЛЧ тоже
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Ответ deadjoker
Никогда не думал что Зидан за несколько лет 12 трофеев набил
У него 11 за 4,5 года. У Карло это пятый год, если что.
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Муньосу приготовиться.
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Да, спора нет. Все люди разные. Кто- то больше переживает, кто-то меньше. Я это привел не в качестве осуждения и чего- то в этом роде. Мнительность, излишние нервы- порой мешают чего- то добиться в любой отрасли. Тогда как тип Анчелотти, который с виду вообще не париться, намного эффективнее. Не факт что талантливее, но именно эффективнее
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Остался ещё один заветный трофей
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Muchachos.
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Вполне может побить рекорд и стать самым титулованным тренером «Реала» в истории!💪
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