Анчелотти обошел Зидана по трофеям с «Реалом» – 12. Больше только у Муньоса – 14

Карло Анчелотти обошел Зинедина Зидана и вышел на 2-е место по трофеям в «Реале».

Вчера « » досрочно стал победителем Ла Лиги. Это 12-й трофей Анчелотти во главе «Реала». Теперь у две победы в Ла Лиге, а также по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке Европы, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.

Благодаря победе в Ла Лиге Анчелотти по числу трофеев с «Реалом» обошел , у которого 11 титулов.

Лидирует по числу выигранных с «Мадридом» трофеев , у которого их 14.