Анчелотти обошел Зидана по трофеям с «Реалом» – 12. Больше только у Муньоса – 14
Карло Анчелотти обошел Зинедина Зидана и вышел на 2-е место по трофеям в «Реале».
Вчера «Мадрид» досрочно стал победителем Ла Лиги. Это 12-й трофей Анчелотти во главе «Реала». Теперь у Карло две победы в Ла Лиге, а также по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке Европы, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.
Благодаря победе в Ла Лиге Анчелотти по числу трофеев с «Реалом» обошел Зинедина Зидана, у которого 11 титулов.
Лидирует по числу выигранных с «Мадридом» трофеев Мигель Муньос, у которого их 14.
-------------------------------------
(из википедии) Основал огромную империю в Западной Европе, в которую входили Северная Испания, Франция, Германия, Северная и Центральная Италия. :)
Анчелотти обычный мотиватор, а не тренер
Всё его команды были построены другими тренерами