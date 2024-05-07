Карвахаль об ответном матче с «Баварией»: «Мы мечтаем о 15-м трофее ЛЧ, почему бы и нет? Осталось выиграть 2 матча. Не трачу энергию на нервы, не думаю о страхе»

Даниэль Карвахаль высказался о втором матче с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ.

«Реал» сыграет с мюнхенским клубом в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

– Вас беспокоит, что после победы в Ла может возникнуть чрезмерная эйфория?

– Логично, что мы испытываем эйфорию, потому что провели отличный сезон, всего два поражения, но мы очень воодушевлены. Потому что нам осталось выиграть два матча, чтобы снова поднять Кубок Европы.

Когда выходишь на улицу, все мадридиста поздравляют тебя с успешным сезоном и призывают не останавливаться на достигнутом. Мы мечтаем о пятнадцатом трофее [ЛЧ], почему бы и нет?

– сказал, что день, как сегодня, приносит удовольствие, но завтра уже появляется немного страха. Вы согласны?

– Мистер становится более пугливым! Нет, это нормально, в конечном счете, ты на пороге еще одного финала и против очень сильного соперника. Я, исходя из своего опыта, стараюсь наслаждаться каждым моментом.

Сейчас я жду, когда настанет вечер, чтобы посмотреть сегодняшний полуфинал с товарищами, после ужина, поговорить за столом... Это прекрасные дни, которые я хочу запомнить. Я хочу насладиться этим ощущением легкого волнения, сейчас у меня такое настроение – получать удовольствие.

Вот в первой игре, когда я не смог играть (из-за дисквалификации – Sports), я говорил с женой... У меня было ощущение радости и желания наслаждаться каждым моментом! Теперь я вернулся и надеюсь сыграть завтра. Я не думаю о страхе, я сосредоточен только на матче, не трачу энергию на нервы, – сказал защитник « » и сборной .