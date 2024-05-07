Карвахаль об ответном матче с «Баварией»: «Мы мечтаем о 15-м трофее ЛЧ, почему бы и нет? Осталось выиграть 2 матча. Не трачу энергию на нервы, не думаю о страхе»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль высказался о втором матче с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ.

«Реал» сыграет с мюнхенским клубом в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

– Вас беспокоит, что после победы в Ла Лиге может возникнуть чрезмерная эйфория?

– Логично, что мы испытываем эйфорию, потому что провели отличный сезон, всего два поражения, но мы очень воодушевлены. Потому что нам осталось выиграть два матча, чтобы снова поднять Кубок Европы.

Когда выходишь на улицу, все мадридиста поздравляют тебя с успешным сезоном и призывают не останавливаться на достигнутом. Мы мечтаем о пятнадцатом трофее [ЛЧ], почему бы и нет?

Анчелотти сказал, что день, как сегодня, приносит удовольствие, но завтра уже появляется немного страха. Вы согласны?

– Мистер становится более пугливым! Нет, это нормально, в конечном счете, ты на пороге еще одного финала и против очень сильного соперника. Я, исходя из своего опыта, стараюсь наслаждаться каждым моментом.

Сейчас я жду, когда настанет вечер, чтобы посмотреть сегодняшний полуфинал с товарищами, после ужина, поговорить за столом... Это прекрасные дни, которые я хочу запомнить. Я хочу насладиться этим ощущением легкого волнения, сейчас у меня такое настроение – получать удовольствие.

Вот в первой игре, когда я не смог играть (из-за дисквалификации – Sports), я говорил с женой... У меня было ощущение радости и желания наслаждаться каждым моментом! Теперь я вернулся и надеюсь сыграть завтра. Я не думаю о страхе, я сосредоточен только на матче, не трачу энергию на нервы, – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

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12 комментариев
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ждём супер матч! шансы 50/50
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-1
+3
Всё возможно! Это трофей был бы вишенкой на торте и достойной наградой за этот невероятный сезон! Верим, Дани!🙏💪
+3
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Дани, ты уже играющая легенда Мадрида! Любимый ПЗ в мире! Удачи завтра, почему-то есть ощущение, что Карвахаль завтра решит игру своим объемом работы. Ждем решающую голевую передачу!
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Шансы ничьей после доп.времени 0%
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Все правильно, если не ставить цели и не стремиться к ним, для чего тогда это все? Надеюсь завтра команда покажет свой лучший футбол. И очень рад, что в ответной игре примет участие Дани. Один из лучших своих сезонов в карьере проводит.
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Ответ Я знаю
что ещё должен написать болельщик Реала? пиши сразу все 100%)
Не все болелы Мадрида такие,не гони
+1
-1
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Ответ Я знаю
что ещё должен написать болельщик Реала? пиши сразу все 100%)
Может не 90 на 10, а 70 на 30. Но статистика говорит о том, что в 24 случаях ничьи на выезде в первом матче, Реал проходил дальше в 23. Так что даже 30% это неплохой показатель для Баварии.
+1
-1
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Ответ Дмитрий Крутенко
Может не 90 на 10, а 70 на 30. Но статистика говорит о том, что в 24 случаях ничьи на выезде в первом матче, Реал проходил дальше в 23. Так что даже 30% это неплохой показатель для Баварии.
не придаю значения статистике, рридаю значения только матчу.
+1
-1
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