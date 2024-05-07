Анчелотти об ответном матче с «Баварией»: «В первой игре они были лучше. Нужно выложиться по полной, это полуфинал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответной игре с «Баварией».
Команды проведут встречу в рамках полуфинала Лиги чемпионов завтра, 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.
«Нужно выложиться по полной, это полуфинал. Волнение есть, нам будет сложно. В первом матче они были лучше.
Эти клубы похожи. У них великие традиции. К ним относятся с большим уважением. Мы не смотрим на эту игру с оптимизмом – но у нас есть надежда».
О вратаре
«Лунин будет играть. Куртуа в очень хорошем состоянии, но ему нужно время», – сказал Анчелотти.
Знаешь, Гвардиола не так часто обыгрывает Клоппа или вот теперь Артету, с Конте были проблемы, с Тухелем. Я бы не сказал, что Гвардиола крут в матчах против сильных соперников, вот уничтожать Лутоны и Вулвз он мастер
Папа Карло честно сказал - в первой игре Бавария была лучше.
Ждём хорошего футбола завтра!
Из последних 6 матчей У Реала - 1 победа, 3 ничьи и 2 победы МС