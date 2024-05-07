Анчелотти об ответном матче с «Баварией»: «В первой игре они были лучше. Нужно выложиться по полной, это полуфинал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответной игре с «Баварией».

Команды проведут встречу в рамках полуфинала чемпионов завтра, 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Нужно выложиться по полной, это полуфинал. Волнение есть, нам будет сложно. В первом матче они были лучше.

Эти клубы похожи. У них великие традиции. К ним относятся с большим уважением. Мы не смотрим на эту игру с оптимизмом – но у нас есть надежда».

О вратаре

« будет играть. Куртуа в очень хорошем состоянии, но ему нужно время», – сказал .