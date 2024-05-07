Анчелотти об ответном матче с «Баварией»: «В первой игре они были лучше. Нужно выложиться по полной, это полуфинал»

Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответной игре с «Баварией».

Команды проведут встречу в рамках полуфинала Лиги чемпионов завтра, 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Нужно выложиться по полной, это полуфинал. Волнение есть, нам будет сложно. В первом матче они были лучше. 

Эти клубы похожи. У них великие традиции. К ним относятся с большим уважением. Мы не смотрим на эту игру с оптимизмом – но у нас есть надежда». 

О вратаре

«Лунин будет играть. Куртуа в очень хорошем состоянии, но ему нужно время», – сказал Анчелотти

36 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Как же не будет тошно с ником Рыгабер)
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Вот в чем особенный Карло - рассудителен и справедлив, уверен в себе. На фоне засилья тренеров, которые, по собственным словам, доминируют даже проигрывая 0-4
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Ждём супер матч Реал Бавария!
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Ответ belikovda.90
У него особая доминация Игроки за 100 лямов играют в стиле Андоры и Альмерии
Главное, что выигрывают они больше, чем блистательно играющие в невероятном стиле команды Пепа, у которого тоже игроки недешевые
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Сыграйте легендарный матч, пусть победит сильнейший!
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Ригобер, ты на спортсе ночуешь?
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Ответ belikovda.90
Безусловно, 0 защиты титула чемпиона Испании за последние 15 лет, 1 национальный кубок и 0 траблов. Великий Модрич и Крос, искрометная игра
Причем тут титулы и 15 лет, мы же про ужасную игру Карло, которая обыгрывает соперников с прекрасной игрой
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Ответ belikovda.90
Тем временем Пепа идёт к 4 АПЛ подряд без Осасун и Альмерий
Ну Лутоны и Бернли намного сильнее, согласен. Почти как Барселона и Атлетико. Правда я бы сказал, что у шейхов денег поболей чем у Реала, но кого волнуют мелочи жизни
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Ответ belikovda.90
По таблице евро очков, да, сильнее Они могут купить футболиста за деньги, а не взять в команду местного почтальона
Они же все равно покупают игроков из Альмерий и Осасун. Да средний уровень посильнее в АПЛ, но какая разница, если Сити все равно намного сильнее по составу 90% своих соперников с более бездонным кошельком, чем Реал.
Знаешь, Гвардиола не так часто обыгрывает Клоппа или вот теперь Артету, с Конте были проблемы, с Тухелем. Я бы не сказал, что Гвардиола крут в матчах против сильных соперников, вот уничтожать Лутоны и Вулвз он мастер
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Ответ Alex Miheev
Многие клубы играют лучше Реала, но проигрывают, этот бред смотреть не интересно.
А как же характер, борьба, защита, Кашаи и Чакыр?
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Комментарий удален модератором
Редкий вариант Главного тренера ТОП-команды - ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА!
Папа Карло честно сказал - в первой игре Бавария была лучше.
Ждём хорошего футбола завтра!
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Ответ belikovda.90
Ждём год на 5 минуте и 10 человек в своей штрафной в оставшиеся 85 минут
Атлетико вылетели в 1/4
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Ответ КвамеБраунович Русь
Атлетико вылетели в 1/4
Атлетико так не играет уже лет эдак 5-6
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Ответ Растиньяк
Первая игра была твоим гребанным позором, физрук. Давай опять припарку автобус на Бернабеу
У тебя и Кроос был поленом
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Ответ Клименко
Они же все равно покупают игроков из Альмерий и Осасун. Да средний уровень посильнее в АПЛ, но какая разница, если Сити все равно намного сильнее по составу 90% своих соперников с более бездонным кошельком, чем Реал. Знаешь, Гвардиола не так часто обыгрывает Клоппа или вот теперь Артету, с Конте были проблемы, с Тухелем. Я бы не сказал, что Гвардиола крут в матчах против сильных соперников, вот уничтожать Лутоны и Вулвз он мастер
А Анчелотти обыграл Гвардиолу? Последняя победа Реала была в 2022
Из последних 6 матчей У Реала - 1 победа, 3 ничьи и 2 победы МС
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