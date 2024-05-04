Ташуев о шутке Безрукова: «Он не преступник, но ты же не в раздевалке травишь, а говоришь для миллионов людей. Он эту грань перешел, но наши политики тоже могут ляпнуть. Ничего страшного, не трагедия»

Сергей Ташуев высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: « », ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

– Это зависит от понимания предмета футболистом, что он медийная личность, что он на виду, что на него смотрят по ТВ, и там огромное количество людей, в том числе и органы управления. Органы надзора (смеется). Болельщики, функционеры.

И поэтому надо, когда речь какую-то говоришь, быть внимательным. Это культура общения, понимания – ты говоришь для болельщиков, а не просто шутишь с футболистами в раздевалке. Это граница взаимодействия с прессой, с болельщиками.

Ты выходишь, говоришь для огромной массы людей, миллионов, а не в раздевалке травишь. Он, мне кажется, эту грань немножко перешел, думал, что находится в раздевалке.

Решил немножко дать иронии, а ирония оказалась неправильной. Я не думаю, что будет большой резонанс, сейчас ему объяснят. Но забавно получилось. Надо сделать показательную вещь для того, чтобы другие так не говорили. Это нельзя отпускать просто так.

Сейчас парню наверняка скажут, чтобы больше этого не делал. Я думаю, это разумно. Не наказывать – он же не преступник какой-то, а просто выступил не там, где надо. Может, штраф какой-нибудь выпишут. Но это будет уже примером для других – ребята, когда говорите что-то в медиа, думайте.

– У вас в карьере было, что вы игрокам говорили, что нельзя что-то обсуждать в медиа?

– Это не моя ниша, но если бы мне руководство сказало, я бы объяснил ребятам. Сейчас есть пресс-служба, достаточно объемная сеть у Премьер-лиги, много специалистов, они все контролируют.

Тренеру еще не хватало этим заниматься! Сейчас футболисты достаточно начитанные, информации очень много в интернете. Они понимают, что можно говорить, а что нельзя.

Бывают издержки, как везде. Мы такое не только от футболистов можем услышать, наши политики тоже могут ляпнуть (смеется). Нормальное явление. Бывает, ошибаются, но ничего страшного, не трагедия, – сказал экс-тренер «Факела».