Рахимов о шутке Безрукова: «В нем нет злости, он не хотел ничего этим сказать. Нужно думать о завтрашнем дне, а он должен быть лучше, чем вчерашний»
Рашид Рахимов высказался о ситуации с Русланом Безруковым.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
– Вся эта ситуация вокруг Руслана Безрукова влияет на него? Кажется, с «Уралом» он все равно был не в своей тарелке.
– Не совсем удачный матч у Руслана, но мы стараемся все-таки от таких моментов абстрагироваться, и я ему говорю о том, что ему нужно забыть эти моменты.
В нем нет этой злости, он не хотел ничего этими словами сказать.
Нужно думать о завтрашнем дне, а завтрашний день у тебя должен быть лучше, чем вчерашний, – отметил главный тренер «Рубина».
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