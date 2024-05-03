Рахимов о шутке Безрукова: «В нем нет злости, он не хотел ничего этим сказать. Нужно думать о завтрашнем дне, а он должен быть лучше, чем вчерашний»

Рашид Рахимов высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: « », ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

– Вся эта ситуация вокруг влияет на него? Кажется, с « » он все равно был не в своей тарелке.

– Не совсем удачный матч у Руслана, но мы стараемся все-таки от таких моментов абстрагироваться, и я ему говорю о том, что ему нужно забыть эти моменты.

В нем нет этой злости, он не хотел ничего этими словами сказать.

Нужно думать о завтрашнем дне, а завтрашний день у тебя должен быть лучше, чем вчерашний, – отметил главный тренер « ».

Безруков о шутке про «денежки»: «Хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно-циркового жанра. Впервые поднялась шумиха, буду аккуратнее с шутками»