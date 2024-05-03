Рахимов о шутке Безрукова: «В нем нет злости, он не хотел ничего этим сказать. Нужно думать о завтрашнем дне, а он должен быть лучше, чем вчерашний»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Краснодар Комитет по этике Руслан Безруков Футбол

Рашид Рахимов высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

– Вся эта ситуация вокруг Руслана Безрукова влияет на него? Кажется, с «Уралом» он все равно был не в своей тарелке.

– Не совсем удачный матч у Руслана, но мы стараемся все-таки от таких моментов абстрагироваться, и я ему говорю о том, что ему нужно забыть эти моменты.

В нем нет этой злости, он не хотел ничего этими словами сказать.

Нужно думать о завтрашнем дне, а завтрашний день у тебя должен быть лучше, чем вчерашний, – отметил главный тренер «Рубина».

Безруков о шутке про «денежки»: «Хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно-циркового жанра. Впервые поднялась шумиха, буду аккуратнее с шутками»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Газпромтв решил спустить всех собак на Безрукова за поражение и отвратительное выступление своей любимой игрушки: натравили Бузову, откопали Букина и, прости Господи, Бледенс (на фамилия, а ходячий бан на спортсе на 3 дня). В общем, держись, парень! Не вся Россия для грустных
+6
0
+6
Безобидная шутка от игрока и такой шум, а как судьи у нас кошмарят некоторые клубы или странные результаты вдруг случаются- этим никто не занимается, мол идет борьба между клубами.
+3
0
+3
Зачем же Безруков шутил, спортс теперь до конца года новости будет клепать..
+1
0
+1
Снег растаявший - он вода, как говорится
0
0
0
нужно думать о завтрашнем дне...
эра углеводородов пройдёт... и газовые трубы и плиты займут своё место рядом с керосинками и примусами
0
0
0
не каждый может смотреть в завтрашний день
0
0
0
В этой стране уже всё на серьезных щах к сожалению, совсем тронулись некоторые
0
0
0
Что думают про это болельщики Зенита?
0
0
0
Понять и простить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий