Экс-судья Федотов о бане Тихонова за слова про Опейкину: «По делу. Когда акцентируешь внимание на половом признаке – будут проблемы. Он просто политически безграмотен»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер « » дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра . Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

– Я не думаю, что Тихонов не образован, он просто не контролирует, что говорит. Скорее всего, про арбитра-мужчину он говорил бы так же. Наверное, он не хотел оскорбить Веру Опейкину, но все равно нужно понимать акцент на «женщина-арбитр».

Это должны понимать люди, которые с ним работают, и как-то ему подсказывать, что можно говорить, а что нет. По большому счету, его наказали по делу. Нет женщин, мужчин, есть просто арбитр. Когда ты акцентируешь внимание на половом признаке, то жди, что у тебя будут проблемы.

Если бы он акцентировал внимание на цвете кожи, будь у нас арбитр афроамериканец. Говорил бы он, что темнокожие арбитры плохие? Тогда это было бы проблемой . Он просто политически безграмотен.

– Александр Мостовой сказал: «Вы сами понимаете, где футбол, а где женщины».

– Какая разница? Опейкина сдает все нормативы, также работают арбитры-женщины в Европе. Опейкина за тот матч, из того, что я посмотрел, получила бы оценку 8.1-8.2, это не отрицательная оценка.

Я посмотрел моменты, про которые говорил Тихонов, он все перепутал. Он 11-метровый перепутал с нарушением в средней зоне. Он, видать, так посоветовался, что перепутал Гоголя с Гегелем.

Департаменту решать, работать ей или нет. Его слова подтянули именно за дискриминацию по половому признаку, – сказал Федотов.

Спорный момент, за критику которого наказали Андрей Тихонова, смотрите здесь.



Журова о словах Мостового про Опейкину: «Если мужчина считает, что место женщины на кухне, он и в спорте будет говорить: «Бабам нечего здесь делать». Такое наше российское традиционное отношение, к сожалению»