Наумов о бане Тихонова: «Достаточно было дать один матч. В мужском футболе все‑таки должны судить арбитры‑мужчины» 

Николай Наумов считает чрезмерной дисквалификацию Андрея Тихонова.

Главный тренер « » отстранен на пять матчей (два – условно) за критику в адрес арбитра .

«Мне кажется, что в мужском футболе все‑таки должны судить арбитры‑мужчины. Почему? Просто действительно бывают очень тяжелые матчи. Это громадная и эмоциональная, и физическая нагрузка. Порой и мужчина справиться не может.

Получается, что слишком большой груз ложится на хрупкие женские плечи. Объем работы огромный, напряжение колоссальное. А мужик все‑таки всегда более твердолобый. Ему в этом плане проще.

С другой стороны, очень эмоционально высказался. Надо уметь себя сдерживать. Когда так высказываешься, ты должен понимать, что тебя за это накажут. Нельзя допускать такие высказывания, но он допустил. Что теперь поделать?

Но по срокам наказания — перебор. Можно было дать один матч, этого достаточно. Все‑таки мы знаем Тихонова как человека интеллигентного, джентльмена. Бывает, что нервы могут сдать, они не железные», — сказал бывший президент «Локомотива».