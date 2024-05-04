Радимов – КДК о бане Тихонова: «Если вы здравомыслящие люди, должны отменить дисквалификацию и извиниться перед ним. Андрей не сказал ничего оскорбительного» 

Теги Владислав Радимов Андрей Тихонов дисквалификации судьи Первая лига КДК РФС Енисей Вера Опейкина Футбол

Владислав Радимов считает, что дисквалификацию Андрея Тихонова надо отменить.

Главный тренер «Енисея» отстранен на пять матчей (два – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«Небольшой экскурс в историю. 2004 год, я за фразу «В КДК сидят дебилы» получаю дисквалификацию в 5 матчей! 

Прошло уже 20 лет, а изменений не видно, репрессивная машина продолжает работать! Но если я действительно сказанул лишнего, то Андрей Тихонов сейчас не сказал вообще ничего оскорбительного и унижающего достоинство! За что что ему дали 5 матчей? 

Давайте разберемся в формулировке. «КДК РФС принял решение за действия, направленные на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Андрея Тихонова на пять матчей Первой лиги, два – условно».

А что такого сказал Тихонов? Он же просто высказал мнение! Да, сказал, чтобы Опейкина тренировалась на детях, на женских матчах, и чего? Или члены КДК считают, что работать на детских или женских матчах унизительно для человеческого достоинства? Тогда уже к ним большие вопросы! 

Вы чего добиваетесь-то? Чтобы люди вообще мнение перестали высказывать? А я при этом уверен, что большинство тренеров РПЛ с мнением Тихонова солидарны!

Ну вот сейчас Тихонова не будет 5 матчей на скамейке, 5 игр он не будет давать интервью и ходить на пресс-конференции. И что, лучше станет? Матчи интереснее? Зрителей прибавится? Но мы для кого вообще играем, для КДК, что ли? 

Если вы здравомыслящие люди, вы должны сегодня же отменить дисквалификацию и извиниться перед Тихоновым!» – написал экс-игрок сборной России.

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36 комментариев
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«ББПЕ» , - добавил Радимов.
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Действительно, что оскорбительного в том, чтобы сказать: баб на пушечный выстрел нельзя подпускать к футболу.
Каждый футболист знает, чем они должны заниматься : постить в инстаграм, ходить шопиться и заказывать пиццу вовремя.
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Не от большого ума Тихонов это ляпнул. Сейчас ты уже ничего не докажешь, что ты совсем не это имел ввиду, и пр. За базаром надо следить, особенно если ты человек публичный. Могло и хуже быть.
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Я бы и Казарцеву тоже самое рекомендовал, как и Опейкиной, тренироваться на женщинах и детях
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+8
Ответ artem saribekyan
В КДК собрались ,видимо, сторонники новых западных идей... Косо посмотрел на женщину- домогательство, сказал резко что-то о оаботе- неуважение к полу, да и ,думаю, если ЛГБТ вспомнить , то и там, получается, сочувствующие найдутся. Так получается. Судья судит мужчин, и в горячьке уже ничего не скажешь: пришьют преследование по половому признаку. Если судья так все понимает, то ей не место в мужском футболе.
с чего это западные идеи ? или кроме запада некого винить
+12
-4
+8
Ответ artem saribekyan
В КДК собрались ,видимо, сторонники новых западных идей... Косо посмотрел на женщину- домогательство, сказал резко что-то о оаботе- неуважение к полу, да и ,думаю, если ЛГБТ вспомнить , то и там, получается, сочувствующие найдутся. Так получается. Судья судит мужчин, и в горячьке уже ничего не скажешь: пришьют преследование по половому признаку. Если судья так все понимает, то ей не место в мужском футболе.
Откуда столько скрепных в комментариях последние 2 года?
+6
-2
+4
Если все тренеры поддержат Тихонова , интересно их тоже на 5 игр отстранят ?
+3
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+3
Ответ S<>M
Я бы и Казарцеву тоже самое рекомендовал, как и Опейкиной, тренироваться на женщинах и детях
Казарцеву ничего не поможет...Самое лучшее, его просто из судей проф футола убрать. Пусть в условной Медиалиге "проверяет"
+2
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+2
Ответ Трент Резнор
«ББПЕ» , - добавил Радимов.
"место бабы - на кухне."
Радимов просто высказал своё мнение.
+4
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+2
Ответ SGS55
На женское "все мужики - козлы" всегда есть мужское "все бабы - дуры". Как думаешь,- что оскорбительней? )))
Про козлов ни разу не читал здесь, потому ничего сказать не могу.
+2
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+2
Если вы здравомыслящие люди😂😂😂
+2
0
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Ответ Трент Резнор
«ББПЕ» , - добавил Радимов.
И «ЯБВ»
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Ответ S<>M
Я бы и Казарцеву тоже самое рекомендовал, как и Опейкиной, тренироваться на женщинах и детях
Этому вообще уже ничего не поможет, ему нет места в футболе даже в женском и тем более в детском!
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Вы чего добиваетесь-то? Чтобы люди вообще мнение перестали высказывать? - искренне удивляется ₽адимов.

Ну Вообще то да … к этому мы уже подошли и живем неск лет
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Так, ну вариантов становится меньше: футбол не заключается в забитии голов (Евсеев) и играют не для КДК (Радимов). Дайте нам ещё пару подсказок, и мы наконец-то разгадаем, для чего у нас играют в футбол.
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Ответ shickana
Про козлов ни разу не читал здесь, потому ничего сказать не могу.
кадырова спроси он расскажет
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Ответ shickana
Действительно, что оскорбительного в том, чтобы сказать: баб на пушечный выстрел нельзя подпускать к футболу. Каждый футболист знает, чем они должны заниматься : постить в инстаграм, ходить шопиться и заказывать пиццу вовремя.
Существенное уточнение - "к мужскому профессиональному футболу". И вот что тут оскорбительного-то?
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Радимов в завязке что-ли? Уже какое интервью и очень трезвые мысли...
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у Радимова травма после расставания с Булановой ещё не зажила.
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Ну да, это вам не Бышевец, это Радимов
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