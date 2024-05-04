Александр Тарханов: «Опейкина в плане судейской работы – супер среди женщин. Тихонову не стоило обсуждать судейство, но его слишком строго наказали»
Александр Тарханов прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова.
Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».
«Вообще не стоит обсуждать судейство, не надо было Тихонову это делать. Опейкина в плане судейской работы – супер среди женщин. Женщины‑судьи – это обычная практика во всем мире, нам тоже надо привыкать.
Но Тихонова слишком строго наказали. Могли бы условно дисквалифицировать на два матча и все. Хотя Тихонов все равно же будет работать, просто не будет сидеть на лавочке на матчах. Не думаю, что его дисквалификация сильно повлияет на игру «Енисея», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.
На данный момент «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги.
Спорный момент, за критику которого наказали Андрей Тихонова, смотрите здесь.
Мостовой о бане Тихонова за слова про Опейкину: «За что? Вы сами понимаете, где футбол и где женщина. Так она еще и не играла. Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»