Александр Тарханов: «Опейкина в плане судейской работы – супер среди женщин. Тихонову не стоило обсуждать судейство, но его слишком строго наказали»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига Александр Тарханов Енисей Матч ТВ Вера Опейкина Футбол

Александр Тарханов прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Вообще не стоит обсуждать судейство, не надо было Тихонову это делать. Опейкина в плане судейской работы – супер среди женщин. Женщины‑судьи – это обычная практика во всем мире, нам тоже надо привыкать.

Но Тихонова слишком строго наказали. Могли бы условно дисквалифицировать на два матча и все. Хотя Тихонов все равно же будет работать, просто не будет сидеть на лавочке на матчах. Не думаю, что его дисквалификация сильно повлияет на игру «Енисея», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

На данный момент «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Спорный момент, за критику которого наказали Андрей Тихонова, смотрите здесь.


Мостовой о бане Тихонова за слова про Опейкину: «За что? Вы сами понимаете, где футбол и где женщина. Так она еще и не играла. Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

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8 комментариев
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Да оставьте нам мужикам хоть судей мы же уже все им отдали даже генеральные уже женщин как мужиков, так дайте нам 13 мужиков на поле не надо смешивать
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Ну вообще зря Андрей Валерьевич принизил Опейкину, ведь есть одна успешная женщина арбитр в мужском футболе, те кто смотрит Ла Лигу 100% вспомнят про кого идёт речь.
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Наши всё с Европы берут пример,продали Русь
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Иуда снова заговорил
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Андрей Валерьевич молочина, не место бабам среди мужиков когда идёт заруба. Она походу слепая ещё. Ничего Андрей Валерьевич команда справится и мы победим в оставшихся матчах. Удачи ЕНИСЕЙ.
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"... супер среди женщин" - тоже сексист. )
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Ответ T622222
Да оставьте нам мужикам хоть судей мы же уже все им отдали даже генеральные уже женщин как мужиков, так дайте нам 13 мужиков на поле не надо смешивать
Ваш пост можно неоднозначно интерпретировать. Думаю, большинство все же хочет, чтобы им дали хотя бы 13 женщин, а не мужиков
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Ответ Дима Орлов
Наши всё с Европы берут пример,продали Русь
Толерантность,мать её
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