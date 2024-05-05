Президент «Сочи» Ротенберг о 2:3 от «Динамо»: «Горжусь тренером и командой! Но к некоторым игрокам есть вопросы»

Борис Ротенберг высказался о поражении «Сочи» от «Динамо» (2:3) в Мир РПЛ.

«Горжусь тренером и своей командой! Но к некоторым игрокам есть вопросы», – сказал президент « » .

Южане после 27-го тура занимают последнее место в таблице, отставая на 5 баллов от «Урала», на 6 – от «Балтики» и на 7 от «Факела». У всех конкурентов по игре в запасе.