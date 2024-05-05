Президент «Сочи» Ротенберг о 2:3 от «Динамо»: «Горжусь тренером и командой! Но к некоторым игрокам есть вопросы»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Борис Ротенберг высказался о поражении «Сочи» от «Динамо» (2:3) в Мир РПЛ.

«Горжусь тренером и своей командой! Но к некоторым игрокам есть вопросы», – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Южане после 27-го тура занимают последнее место в таблице, отставая на 5 баллов от «Урала», на 6 – от «Балтики» и на 7 от «Факела». У всех конкурентов по игре в запасе.

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8 комментариев
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В пердив думаю свалятся, но максимум на 1 сезон. Команд с такой инфраструкторой и такими деньгами мало. 🤷🏿‍♂️
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0
+13
Кажись лигу будут расширять
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+6
Особенно к одному, повлиявшему на результат.
+5
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Юсупу просто насыпали тройных премиальных))
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Welcome to FNL!
+4
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Объективно.
Вопросы к "защите", которая не защищает.
+1
0
+1
сегодня вся зенитовская тройка "хороша" - Сутормин, Чистяков, Кравцов: не сыорали они игру жизни. Да динамо норм сыграло, но не так чтобы нормальная команда сыпалась кск карточный домик
+1
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В духе Роттенбергов. Все хорошо, отлично. Перелеты. А то б мы им...
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-1
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