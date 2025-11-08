Аршавин о составе сборной: «Не хватает Адамова. Играет без ошибок и должен занимать место Гудиева»
Андрей Аршавин: Адамов должен занимать место Гудиева в сборной.
Андрей Аршавин считает, что вратаря «Зенита» Дениса Адамова следовало вызвать в сборную России на товарищеские матчи против Перу и Чили, которые состоятся 12 и 15 ноября.
«Я бы отметил, что не хватает Адамова. Вратарь занял основное место в «Зените», играет без ошибок в этом сезоне. Он должен занимать место Гудиева в этой четверке», — сказал бывший футболист сборной России.
В итоговый список национальной команды вошли вратари Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
